Президент УкраиныВладимир Зеленский выступил 16 марта с обращением к немецкому бундестагу, в котором он призвал Германию отказаться от своей зависимости от российских энергоносителей, доходы от которых и идут на финансирование нынешней специальной операции по денацификации бывшей советской республики. Однако ФРГ по-прежнему важнее своя экономика, пишутЯн Ченский иЙоанна Трек в статье, вышедшей 17 марта в европейской версии издания Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Издание указывает, что Берлин на протяжении долгого времени не хотел прислушиваться к предупреждениям со стороны Киева. В ЕС на российские нефть, газ и уголь больше всего тратит, безусловно, Германия: в 2021 году она потратила на эти энергоносители более €40 млрд. Из России ФРГ получает 55% природного газа, 52% каменного угля и 34% нефти. Только в январе нынешнего года Берлин потратил €2,6 млрд на импорт нефти и газа из России.

Политики утверждают, что отказ от этих поставок будет болезненным. В конце концов, Германии нужны энергоносители не только как топливо для автомобилей и отопления домов, но и как сырье для таких гигантских отраслей, как химическая промышленность.

Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики и климата от партии «Зеленые», предупредил, что отказ от энергоносителей чреват срывом поставок, массовой безработицей и бедностью.

Sandro Halank Роберт Хабек

По его оценке, Германия могла бы почти немедленно прекратить импорт угля и к концу года переключиться на международные рынки нефти, но быстро прекратить импорт газа, поставляемого в Германию по наземным и подводным трубопроводам, будет очень сложно.

В свою очередь, канцлер Олаф Шольц назвал российские энергоносители «существенно важными» для экономики континента.

Однако мнение общественности и политического класса меняется. Кроме того, есть вопросы относительно масштабов удара по Германии в случае прекращения ею импорта российских энергоресурсов.

В документе Национальной академии наук Германии «Леопольдина» говорится, что краткосрочное прекращение поставок российского газа будет «терпимым».

Другие эксперты-экономисты говорят, что такой шаг приведет к сокращению валового внутреннего продукта более чем на 5%. Этот спад будет вторым по величине со времен Второй мировой войны.

Напротив, в отчете Кильского института мировой экономики утверждается, что Германия может получить небольшой экономический импульс, если прекратит импортировать российский газ.

Важно отметить, что ни статья «Леопольдины», посвященная способам замены нероссийскими источниками энергии, ни правительство не подкрепили свои утверждения точными цифрами.

Несмотря на экономическую неопределенность, немецкая общественность под влиянием репортажей с Украины начинает по-иному смотреть на ситуацию. Как показали опросы, около половины граждан ФРГ поддерживают эмбарго.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии заявило, что если снизить температуру в доме на 2 градуса, можно сократит импорт российского газа на 7%, если же ездить медленно, то можно снизить и потребность в топливе. Немецкие газеты в выходные вышли с заголовками вроде «Экономия энергии против Путина» и «Можем ли мы навредить Путину, работая из дома?», в то время как проукраинские протесты сопровождались такими лозунгами, как «Замерзнем за свободную Украину» и «Pullis gegen Putin», что означает «Свитера против Путина».

Немецкий Greenpeace начал кампанию за ряд незамедлительных мер, включая отказ от поездок на автомобиле по воскресеньям, благодаря чему, по словам организации, можно сократить импорт нефти из России на треть.

Водник Нефтепровод «Дружба»

Фридрих Мерц, глава оппозиционного Христианско-демократического союза, вообще требует переосмысления нынешней энергетической политики ФРГ.

«Мы считаем, что настало время сделать еще один шаг и прекратить дальнейшие закупки газа, поставляемого по газопроводу «Северный поток — 1», — отметил он.

Йошка Фишер, бывший министр иностранных дел и член партии «Зеленые», назвал зависимость Германии от России «стратегической ошибкой» и задался вопросом: «Неужели слишком дорого вводить эмбарго на российский газ?»

Какими бы краткосрочными ни были вопросы о прекращении импорта российского газа, в его долгосрочном будущем произошли кардинальные изменения.

Коалиционное правительство Германии имеет амбициозные планы относительно того, чтобы к концу десятилетия страна получала 80% электроэнергии из возобновляемых источников энергии и сократила выбросы парниковых газов. Предполагалось, что частично этому сдвигу поможет переход с угля на менее загрязняющий окружающую среду природный газ, но этого больше не произойдет.

Президент России Владимир Путин «сломал представление о природном газе как о связующей технологии, связь порвалась. В краткосрочной перспективе это, вероятно, означает, что на рынке электроэнергии будет больше угля, а в долгосрочной перспективе это означает более быстрое получение экологически чистого водорода», указал госсекретарь по климату Патрик Грейхен.

Большинство экспертов финансового рынка считают, что избавление от российского энергетического крючка обойдется очень дорого. Даже без полного запрета на газ Индекс экономических настроений ZEW в Германии на этой неделе продемонстрировал самый резкий спад за всю историю наблюдений.

«Рецессия становится все более и более вероятной, — сказал президент ZEW Ахим Вамбах. — Ухудшение прогноза затрагивает практически все сектора экономики Германии, но особенно энергоемкие отрасли и финансовый сектор».

Rainerhaufe Завод Volkswagen в Дрездене. Германия

Немецкий экономический институт назвал запрет российского газа просчитываемым риском.

«Мы совершенно сознательно выбрали слово «неисчислимый», — сказал Тило Шефер, автор статьи. — Оценки влияния запрета на газ в России зависят от множества факторов, и изменение только одного из них может оказать существенное влияние на итоговый результат».

Шефер предположил, что в некоторых из наиболее оптимистичных прогнозов, возможно, недооценивается опасность разрушения цепочек создания стоимости.

«Например, продукция химической промышленности является основным компонентом для многих других секторов», — сказал он.

Со своей стороны, Яри Стен, главный европейский экономист Goldman Sachs, согласился, что будет «труднее оценить» масштабы побочных эффектов таких шагов. Другие источники неопределенности включают потенциальные налогово-бюджетные меры для смягчения воздействия запрета на потребителей и оценки того, как, по его словам, можно эффективно заменить поставки газа.

«Кроме того, экономисты должны принять во внимание влияние более высоких цен на энергоносители на общую инфляцию и потребительские расходы», — сказал он.