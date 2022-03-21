Банк Англии поднял ключевую ставку с 0,5% до 0,75%, это третье повышение за последние четыре месяца в попытке «успокоить» повышающиеся цены на жизнь. Сейчас ключевая ставка в 0,75% является наивысшей с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Фунт Стерлингов

Вместе с этим в Банке Англии предупредили, что инфляция в течение последующих месяцев может составить 8% и выше. В январе уровень инфляции составил 5,5%, что является самым высоким уровнем за последние 30 лет и намного превышает двухпроцентный целевой уровень инфляции. Объясняют свои прогнозы в банке тем, что проведение Россией специальной военной операции на Украине привело к увеличению цен на энергию и другие продукты, в том числе на продукты питания. Также увеличению цен поспособствует разрушение глобальных цепочек поставок, что ставит под вопрос экономические перспективы.

Многие пользователи не понимают, каким образом Банк Англии будет успокаивать повышающиеся цены с помощью увеличения ключевой ставки, если все, к чему она приведет, это повышение суммы выплат по ипотеке.

«Чтобы успокоить повышающиеся цены на жизнь, я должен платить еще больше по ипотеке? Ну да, имеет смысл», — прокомментировал @EmmanuelMurray.

«Это сделает долги еще более дорогими. Идеальный способ решить кризис увеличения цен на жизнь», — отметил @griffiths_tom41.

«А как именно это снизит рост цен на жизнь?» — поинтересовался @PeterLi40561423.

NoMorePhotoHere Супермаркет в Лондоне

В комментариях добавили, что правительство будто всеми силами пытается сделать так, чтобы британцам стало жить еще хуже, и при этом не признает свою вину в том, что происходит внутри страны.

«Как это поможет, если Банк Англии повышает ключевую ставку для борьбы с инфляцией? Инфляция не увеличивается от того, что потребители больше тратят. Инфляция — это следствие политики нашего правительства: выход Великобритании из состава Европейского союза, увеличение цен на энергию, санкции против России. Повышенная ключевая ставка только увеличит проценты по ипотеке?» — написал @UKdemocrat.

«Банк Англии поднял ключевую ставку до 0,75%, это решение никак не повлияет на инфляцию, но подтолкнет миллионы жителей к долгам и бедности. Как будто наше правительство хочет сделать жизнь подданных этой страны максимально невыносимой», — прокомментировал @RichardJMurphy.

Часть пользователей предположила, что увеличение ключевой ставки три раза за последние четыре месяца свидетельствует о том, что дальше будет еще хуже, что 0,75% — это только начало.

«Это только начало. К зиме будет 3%. В 2023 году будет 5%», — прогнозирует @HuffNut.

Ряд комментаторов написали, что ситуация напоминает кризис и нищету 90-х годов.

«Нужно думать, что это только начало. К рождеству будет 10%. Но мы были уже в такой ситуации в начале 90-х, многие лишились своего имущества, это было неприятно, особенно с ипотеками по 30 тысяч фунтов», — напомнил @brunobonness.

«Я лишился дома тогда, и у меня была ипотека на 25 тысяч фунтов. Его продали за 75 тысяч, но я получил всего 5 после всех списаний. Это душераздирающе, я никому в такой ситуации не завидую», — написал @JP45551960.

Среди пользователей есть те, кто считает, что увеличение ключевой ставки — это правильное решение. Теперь их интересует, поднимут ли банки проценты по вкладам.

«Она была по-идиотски низкой в течение многих лет. В результате чего многие люди жили за пределами своих возможностей и средств. Давно пора было так сделать», — прокомментировал @CognitiveIdeal.

Здание Банка Англии. Лондон

«Хорошо, это шаг в правильном направлении. Насколько я знаю, чем выше, тем лучше. Я коплю, а не беру в долг, поэтому на протяжении многих лет я терял деньги из-за смехотворно низкой ключевой ставки», — рассказал @osterbeast.

«Это все еще не так уж и много для тех, кто копит деньги», — считает @park19940052.

Некоторые комментаторы раскритиковали Банк Англии и правительство за их «объяснение» роста уровня инфляции. Они считают, давно пора признать, что проблемы с экономикой в стране возникли сразу после того, как Великобритания вышла из состава Европейского союза, а Россия тут вообще ни при чем.

«Они делают это, чтобы контролировать инфляцию, но, к сожалению, текущая инфляция вызвана внешними факторами, в основном Brexitом. Но они отказываются это принимать, что сейчас они вновь помогают богачам, у которых нет никаких долгов», — написал @stimmo.

«Дефицит продуктов, увеличение цен на топливо, взлет цен на энергию, увеличение роста инфляции. Как долго Банк Англии еще будет повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией? Это очередное последствие Brexit, которое тори отказываются принимать», — считает @BernieRandall8.