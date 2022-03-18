Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Саудовскую Аравию уверенно заявил, что план российского президента Владимира Путина не удастся выполнить.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я думаю, реальность в том, что Путин уже провалился в одном важном смысле, он не понимал, с чем он столкнется, когда он отправлял войска на Украину, он не понимал, как сильно они будут сопротивляться. Он делает то, подобие чего мы не видели на европейском континенте на протяжении 80 лет. И это ужасно. И да, мы хотим делать больше. Я считаю, что Путин должен осознать то, что ему ничего не удастся, он не сможет сломать и властвовать над Украиной, потому что украинцы показали свой непреклонный дух», — сказал премьер.

Джонсон также признал вину западных правительств в украинском кризисе, он считает, что Запад «не смог вовремя понять опасность, которую представляет Путин» после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Часть пользователей не поверили, что Борис Джонсон наконец-то признал свою вину хоть в каком-то кризисе.

«Борис наконец признал, что он сделал что-то неправильно?» — уточнил @PaulMorris7777.

«Мы не смогли понять, какую угрозу представляет собой Путин, когда я был в должности министра иностранных дел», — Борис Джонсон», — прокомментировал @daryl_millar.

Многие пользователи раскритиковали премьер-министра за то, что он только говорит о том, какой российский президент плохой, что у Путина ничего не получится, потому что украинский народ так активно сопротивляется, а на самом деле все его слова пустые.

«Борис практически ничего не делает, особенно после того, как Великобритания вышла из состава Европейского союза 31 января 2020 года, при этом Великобритания — член НАТО и «Большой семерки». С учетом того, что у Бориса есть русские корни, он не будет жестоко себя вести по отношению к Путину. Не думаете?» — спросил @sawa_uko.

Nato.int НАТО

В комментариях напомнили про сына российского шпиона в палате лордов и про деньги, которые консервативное правительство в радостью принимало от российских олигархов.

«Джонсон и его правительство, они подвели Запад, разрешая отмывание грязных русских денег по всей Великобритании», — отметил @world360view.

«Чем больше я думаю об этом, тем интереснее мне становится, почему не было беспорядков и недовольства со стороны политиков, СМИ и общества, когда Борис Джонсон скрыл доклад по России (доклад комитета по разведке и безопасности о вмешательстве России в политику Великобритании. — Д. С.) в 2019 году буквально за несколько недель до всеобщих выборов. Доклад показал, что правительство тори не справилось с путинским влиянием и здесь», — написал @AndrewGodsell.

«Путин должен вывести войска, но пусть он еще и свое имущество заберет. Пусть начнет с Джонсона и всего кабинета консервативных министров», — посоветовал @TonySmi56047889.

Ряд пользователей предположили, что Джонсон забыл, где находится, говоря о «кровавом российском режиме» в Саудовской Аравии, где накануне исполнили приговоры к смертной казни в отношении 81 человека.

«Человек, у которого есть хоть капля чуткости и малейшее представление о происходящем, понимает, что говорить такое в Саудовской Аравии как минимум странно», — прокомментировал @DakinJohn.

«Он знает, где он находится, да?» — спросил @TrainedPengling.

Ряд комментаторов раскритиковали Джонсона за то, что он говорит о проигрыше Путина, сам пытается решить проблемы с поставками нефти и газа, а обещанную помощь беженцам с Украины не оказывает.

«И вот опять, его правительство всегда будет мировыми лидерами во всем, теперь они используют украинский конфликт, чтобы возвыситься. Тем не менее беженцам все еще очень сложно попасть в Великобританию, даже несмотря на то, что британцы готовы их принять у себя дома», — рассказала @SandraJ35495218.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

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Пользователи добавили, что Джонсона, как и Консервативную партию в целом, не волнует Украина, им нужны только деньги, за которыми он и поехал в Саудовскую Аравию.

«Наш премьер-министр — полное разочарование. Он просто хочет, чтобы Саудовская Аравия вносила много денег в Консервативную партию. Это плохо обернется для Великобритании, но тори на это плевать, они никогда не заботятся о стране до тех пор, пока они не начнут терять деньги», — считает @madcatman1.

Напомним, ранее Борис Джонсон говорил о том, что планирует заменить поставки российского газа и нефти на саудовские. Он считает, что это действие является одним из ключевых в текущем международном кризисе.

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