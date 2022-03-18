



Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Московский патриархат, как это бывало уже в советский период, в трудные времена для себя ищет поддержки и защиты у западных коллег. Так, 16 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел две видеоконференции. Он связался с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, в ходе беседы с которым, как сообщает служба коммуникаций ОВЦС, «состоялось детальное обсуждение критической ситуации на Украине», а патриарх «особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на своем родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям». Архиепископ Уэлби, передает Ламбетский дворец, «подчеркнул необходимость прекращения насилия на Украине» и сказал, что «мы должны найти способы жить по-соседски в Европе без агрессии и человеческих страданий, которые были слишком заметной частью нашей жизни и истории».

Второй разговор у патриарха Кирилла состоялся с папой Римским Франциском. Служба коммуникаций ОВЦС сообщила, что «состоялось детальное обсуждение ситуации на украинской земле. Особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-Католической церкви по преодолению его последствий. Стороны подчеркнули исключительное значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира». Vatican News со ссылкой на директора Зала печати Святого престола Маттео Бруни проинформировал, что «беседа была посвящена войне на Украине и роли христиан и их пастырей, направленной на то, чтобы сделать все возможное для установления мира». Портал процитировал слова понтифика: «Когда-то даже в наших Церквах говорилось о священной или справедливой войне. Сегодня мы не можем так говорить; развивается христианское понимание важности мира».

Дарья Антонова ИА REGNUM Католики

Учитывая, что Англиканская церковь никак не задействована в переговорном процессе по Украине, а со стороны Ватикана по этому поводу на Москву выходит госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, отсутствие которого во время беседы папы Франциска и патриарха Кирилла бросалось в глаза, возникает вопрос, с чем связаны внешние выходы Московского патриархата на лидеров западных Церквей. Дело в том, что сегодня Московский патриархат и его главу несправедливо критикуют в церковной прессе западного мира. Активно пропагандируется тезис об «игре Русской православной церкви на стороне российского государства». Что, конечно, не так. Московский патриархат не выступает с поддержкой специальной военной операции России на Украине, как это делают другие. Например, мусульманские духовные лидеры Северного Кавказа, Татарии, Саратовской области и Крыма, которые, как сообщил 16 марта «Интерфакс», заявили об одобрении действий руководства России по проведению военной операции на Украине.

«Мы, представители основных религиозных мусульманских организаций России, хотим выразить поддержку руководству своей страны и полностью одобряем концепцию военной доктрины России как оборонительную», — говорилось в тексте их обращения. Исламские лидеры также отдали дань глубокого уважения «мужественным соотечественникам, которые в тяжелые моменты ставят интересы людей выше собственных», а также выражают признательность и почтение родителям за то, что они «воспитали таких сыновей, которыми по праву гордится вся Россия». Это является выражением поддержки российским военнослужащим, которые сейчас выполняют поставленные задачи на Украине. Отметим и духовенство крымских епархий Украинской православной церкви Московского патриархата, которые непрерывно проводят встречи с военнослужащими на полуострове, подкрепляя их боевой дух и поддерживая правильную мотивацию.

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничный намаз в первый день Курбан-байрама в Крыму

Что касается Русской православной церкви, то тут западные католические издания обращают внимание, как пишет британский портал The Tablet, на «открытое письмо, подписанное почти тремя сотнями российских православных священнослужителей», в котором «содержалось требование немедленно прекратить боевые действия на Украине». Примеров писем в поддержку российской армии, о молебнах за наше воинство со стороны духовенства Русской православной церкви, не говоря уже о епископате, практически не приводится. Очевидно, что это вызывает вопросы в России и не только там. Как отмечает в интервью французскому католическому порталу La Croix известный французский богослов Жан-Франсуа Колозимо, комментируя беседы главы Московского патриархата с папой Франциском и архиепископом Уэлби, патриарх «Кирилл пытается компенсировать потерю внутреннего авторитета укреплением своего международного имиджа, вступая в отношения со своими предполагаемыми альтер-эго». Но, по мнению религиоведа Кати Русселе, диалог Кирилла с западными лидерами Церквей «может поставить его в затруднительное положение с русскими православными ультраконсерваторами», а сам патриарх при этом «не имеет никакого влияния на Путина». И что тут скажешь?