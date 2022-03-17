Заявления, что доллар в обозримом будущем потеряет статус инструмента международных расчётов, уже набили оскомину. О том, что американскую валюту ждёт крах, последние 30 лет говорили многие, получая в ответ едкие усмешки от своих оппонентов, которые ещё недавно были в большинстве. Но сейчас ситуация начала резко меняться.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Даже самые заядлые скептики начинают признавать, что доллару как минимум брошен вызов. И вызов этот может пошатнуть господство зеленых банкнот в финансовом и энергетическом секторе, а также международной торговле. Речь идёт о переговорах между целым рядом стран о запуске новой глобальной системы расчетов. Механизм этот среди прочего предусматривает создание новой наднациональной валюты. Актуальность этой темы подтверждается вниманием, которое ей уделили популярные телеграм-каналы.

«Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Китай запустил процесс дедолларизации. Страны азиатского региона постепенно отказываются в торговле от американской валюты в пользу национальных валют», — написал телеграм-канал «НЕШУЛЬМАН».

MrPanyGoff Пекин. Китай

Автор поста рассказал, что ассоциацией государств Юго-Восточной Азии разработан план, который основывается на деятельности Китая, добившегося успехов в отказе от доллара. Правительства этих стран заключают двусторонние соглашения только в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия и Филиппины.

Однако одним переводом расчётов в национальные валюты страны Азии решили не ограничиваться. По имеющейся информации, мир стоит на пороге новой экономической реальности, в которой доллару впервые будет брошен вызов. И немалую роль в этом могут сыграть Китай, Россия и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Китай и ЕАЭС объявили о начале разработки проекта независимой международной валютно-финансовой системы, основанной на новой международной валюте, которая будет рассчитываться как индекс национальных валют стран-участниц и цен биржевых товаров», — написал телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Более подробно эту тему разобрал телеграм-канал «Константин Двинский Z». Автор поста отметил, что на первом этапе новая валюта может стать средством расчётов между Китаем и странами ЕАЭС. Однако в будущем география и сферы её применения будут расширены.

«Министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Сергей Глазьев дал старт запуску новой наднациональной валюты. По замыслу, она должна иметь региональный характер и использоваться в расчетах между странами ЕАЭС и КНР. Во всяком случае, на первом этапе. Также стали известны подробности новой независимой международной финансово-валютной системы. Новая валюта будет обеспечена корзиной национальных валют государств-участниц (ЕАЭС + КНР), а также некоторых биржевых товаров», — написал ТГ-канал.

Kremlin.ru Сергей Глазьев

По его мнению, такая инициатива сулит России немалые выгоды. К тому же она ясно показывает, что многие страны в двусторонней торговле начали уходить от расчетов в долларах и евро.

«Но вопрос заключается в том, а в какую сторону нужно уходить? Да, популярен тезис о необходимости проведения расчетов в национальных валютах. Однако если мы говорим о торговле Россия — КНР, то само собой разумеется, что юань является более стабильной и надежной валютой, чем рубль. Увы, но это данность. Банк России сделал всё для того, чтобы рубль продолжал быть спекулятивной валютой. К сожалению, потенциал рубля для развития отечественной экономики не используется и на пятую часть, а его эмиссия осуществляется только под заходящую в страну иностранную валюту, полученную, преимущественно, от нефтегазового экспорта», — посетовал автор поста.

Администратор канала убеждён, что использование именно наднациональной валюты остро необходимо для России. Поскольку в этом случае её индекс будет зависеть не столько от уровня стабильности валют государств-участников, сколько от политических договоренностей.

«Например, сейчас 1 юань = 18,22 рубля (18 февраля был 11,95). То есть если мы берем валюту только двух стран, то в индексе справедливое соотношение должно быть следующее: 94,52% — юань, 5,48% — рубль. Однако политические договоренности могут быть такие, что доля рубля будет, скажем, 20%, что для нашей экономики куда выгоднее. Если же составлять индекс по объему экономики, то здесь ситуация для нас также не будет веселой. Таким образом, создание наднациональной валюты ЕАЭС + КНР для ведения взаимной торговли может существенным образом укрепить рубль, что в свою очередь станет хорошим драйвером развития русской экономики», — считает «Константин Двинский Z».

Однако в проекте наднациональной валюты вызывает серьезные вопросы перспектива включения в индекс цен биржевых товаров. По большинству биржевых товаров цена формируется на Западе. В особенности по нефти и в значительной степени по газу — основным статьям российского экспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«То есть включение в индекс биржевых товаров во многом ставит планируемую наднациональную валюту в зависимость от западного капитала. Если же заниматься развитием своих бирж и формированием справедливой цены на отечественные биржевые товары, то это потребует времени. Соответственно, запуск наднациональной валюты будет отложен в долгий ящик», — считает автор публикации.

Тем не менее запуск новой наднациональной валюты станет самым настоящим прорывом. Эффект для российской экономики от этих мер сложно будет переоценить. Благодаря нему Россия получит мощный импульс для развития широкого ряда отраслей. Причем спусковым крючком для этой глобальной трансформации, как отмечает телеграм-канал «Незыгарь», стали антироссийские санкции Запада.

«Инициированная США и ЕС санкционная агрессия против России предопределяет принципиальные изменения в структуре валютных расчетов на мировом рынке, в первую очередь за операции с углеводородами и сырьем. Преступное замораживание части ЗВР России (415 млрд долларов по западным оценкам) форсировало усилия стран, не входящих в «золотой миллиард», создавать альтернативные схемы расчетов с целью в конечном итоге перейти к единым надгосударственным расчетным единицам», — написал «Незыгарь».

ТГ-канал отмечает, что в настоящее время расчеты, а также номинирование цены сделок по сырью на мировых рынках производится преимущественно в долларах, что даёт ему неоспоримое преимущество в сравнении с другими резервными валютами, такими как евро, юань, фунт и иена. Эта ситуация создана искусственно внеэкономическими методами и не отражает реального соотношения преимущественно сервисно-спекулятивной экономики США относительно потенциала других стран.

В публикации приведена статистика, согласно которой в 2021 году объём продаж на всех рынках сырья составил 7,2 трлн долларов, в том числе нефти и газа — 3,1 трлн долларов. Согласно прогнозам, рост цен в 2022 году доведет этот показатель до 10 трлн долларов и выше, нефть и газ — до более 5 трлн долларов. Около 80% продаж нефти и 72% газа номинировано в долларах, в целом по сырью — около 70%. Доллар и евро в совокупности обслуживают около 92% всех расчетов. При этом США является нетто-импортером по абсолютному большинству сырья, исключая сжиженный природный газ (СПГ).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Этот порядок под давлением политических обстоятельств и внеэкономического диктата G-7 и их клиентеллы начинает трансформироваться, вытесняя экономику США и ЕС в особую зону. Помимо стран ЕАЭС, ускоривших работу по созданию единой расчетной единицы, России, переходящей на альтернативные платежи практически по всем внешнеэкономическим направлениям, переориентацию начали Китай, Индия, Иран, Турция и в целом БРИКС», — написал «Незыгарь».

Знаковым событием в этом вопросе стало заявленное намерение Саудовской Аравии, ближайшего союзника США на Ближнем Востоке в недавнем прошлом, перевести на юани расчеты с КНР за четверть своего нефтяного экспорта. Чуть раньше Индонезия, крупный экспортер нефти и газа, и Китай отказались от долларов в двусторонней внешней торговле объемом в 80 млрд долларов. Индонезия перешла на расчеты в национальных валютах с Малайзией, Таиландом и Японией.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

«Всё это говорит о том, что в мире нарастают процессы, которые размывают концепцию нефтедоллара и его статус основной резервной валюты. Под угрозой действенность главного внешнеэкономического оружия США и ФРС — мировая торговля сырьем и его номинация в долларах, что дает возможность контролировать валютные резервы всех стран», — подытожил автор поста.