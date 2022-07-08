Ряды команды вице-президента США Камалы Харриc продолжают редеть. В этот раз об уходе заявила одна из её главных помощниц Сабрина Сингх, исполняющая обязанности заместителя пресс-секретаря Харрис. Сингх предпочла вакансию в министерстве обороны, согласно внутреннему электронному письму, полученному CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Ранее об уходе сообщила Кейт Грэхам, которая писала речи для Харрис. Это далеко не первое увольнение в офисе вице-президента. В течение первого года ее пребывания на посту была замечена высочайшая текучесть кадров, которые были недовольны психологическим климатом на рабочем месте.

До этого глава пресс-службы Харрис Симон Сандерс также покинула свой пост. Впервые о кадровых изменениях в офисе вице-президента стало известно на фоне сообщений о напряженности в Белом доме между Харрис и президентом США Джо Байденом.

(сс) U.S. Department of State Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Наше так называемое высшее руководство — это крушение поезда, невежественное, непригодное и т.д., но американский народ должен терпеть этих людей еще три года. Три года — это слишком долго. Перемены в нашем правительстве явно необходимы для решения этой проблемы», — считает tantor.

«Когда много лет назад я рассматривал одну вакансию, люди, знавшие эту работу и того, кто нанимал, отозвали меня в сторону и сказали: «Ваша репутация навсегда будет связана с этим человеком и с тем, как он всё делает, так что будьте осторожны». Это был лучший совет, который я когда-либо получал. Парень, о котором шла речь, грубо нарушил правила и нормы. Был арестован, в итоге умер беззубым и без гроша в кармане со всевозможными скандалами. Я бы предостерег всех, кто идет работать на Харрис, таким же образом», — делится red.

«Ага, еще один политический назначенец получает еще одно политическое назначение, где он будет продолжать не иметь ни малейшего представления о том, что он делает. Типично для Вашингтона», — негодует caninedpa.

«Всем работавшим на Харрис придется стесняться за свое резюме», — считает where's_myrebate!

«Если бы вы работали на генерального директора компании, который вел компанию к банкротству, остались бы вы работать на него или ушли бы и искали лучшие возможности, прежде чем стать частью краха?» — задает риторический вопрос TheWorldIsChanging.

«Чем больше мы ее видим, тем яснее становится, что она добилась успеха в жизни не за счет того, что прекрасно владеет своей профессией. И это начинается с того, как она получила свое первое политическое назначение. Это слишком неприятно, чтобы об этом говорить», — рассуждает sactowntruth.

Камала Харрис

«Хотели бы вы работать на человека, который сидит в кресле вице-президента и думает, что Украина находится в НАТО? Или на женщину, которая просит президента Польши ответить на заданный ей вопрос, потому что она не была готова. Я бы не хотел», — подчеркивает wjfoster.

«Провал Камалы Харрис на посту вице-президента является ярким примером того, почему принимать важные решения о приеме на работу, основываясь в основном на расе и поле (в отличие от квалификации), бессмысленно. И я говорю это, будучи демократом», — рассказывает RobertT.

«Никто, никто не хочет работать на Харрис. Они знают, что она позорит страну, плохо подготовлена ко всему и любит обвинять всех остальных в своих неудачах. Уход — лучшее решение, которое могут принять ее сотрудники», — уверен blueanchor.

Ранее CNN сообщало, что Харрис считает, что она не получает справедливой поддержки. Отношения у Харрис и Байдена носят сложный характер. При этом вице-президент и Белый дом отрицают наличие каких-либо внутренних раздоров.