Сюжет грузинской телекомпании «Имеди» на тему «Возможен ли в России государственный переворот» вызвал широкий отклик в соцсетях. Мнения грузинских пользователей разделились. Были среди них «оптимисты», уверенные, что переворот в России обязательно случится. Но немало было «пессимистов» и «скептиков», утверждавших обратное.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Не только в России, даже в Северной Корее возможен (госпереворот), если народ захочет», — написал на странице телекомпании в соцсети Facebook пользователь Л.Д.

Пхеньян. Северная Корея

«Всё возможно», — поддержал его К.М.

«Государственный переворот не поможет», — подсказала Т.Т.

«СССР и Римская империя распались, учтите, а Россия нет», — предупредила Р.Т.

«Она (Россия) всю карту занимает, и ее еще хотят одолеть?» — удивился Л.М.

«Считайте, что уже переворачивается», — усмехнулась М.П.

«Свиньи ненасытные! Никак не насытятся! Россия должна развалиться!» — воскликнул Б.Г.

«Одна неделя нужна, и наступит ей (России) конец, Украина должна выстоять», — предсказала М.Г.

«А что случится через неделю?» — поинтересовалась М.Б.

«Верю в силу Бога, не пожертвует он Украиной», — пояснила М.Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«А я-то думала», — с сожалением ответила М.Б.

«Да что Россия, мы перед фактом мирового переворота», — предупредил собеседников К.Л.

«Это да. Националы везде пытаются устроить переворот», — усмехнулась Е.Ч.

«Да, всюду они», — поддержал ее Г.Г.

«Вот с Украины начали, потом перейдут в атаку здесь. Если меня спросите, я не сторонница ни одной власти. Да здравствует монархия!» — воскликнула Е.Ч.

«Поскорее бы уж перевернули», — высказался И.О.

«Да, возможен переворот… Но только во сне», — написал Т.Г.

«Если мы на это (переворот) надеемся, плохи наши дела», — поддержал скептиков З.Б.

«Русские переворот никогда не совершат», — уверенно написала Н.Г.