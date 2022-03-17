Видео из социальных сетей, на котором видно, как сотрудники одного из продуктовых магазинов Нижнего Новгорода через чёрный ход грузят десятки килограмм сахара в автомобиль некого гражданина, что предположительно может указывать на причину возникновения дефицита сахара в отдельных магазинах и роста цен на данный вид товара, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

»Кому война, а кому мать родна», — пишет Нариман А.

Многие пользователи были крайне удивлены тому, что сотрудники обычной торговой сети сгружают десятки килограммов сахара каким-то гражданам, причём делают это не в помещении магазина, а через чёрный ход.

«Люди, которые затариваются таким количеством сахара, на кой чёрт он вам сдался? У них он реально скоро через чёрный ход полезет», — отмечает Иван П.

Некоторые комментаторы усмотрели в этом действе причину, по которой сахар в последнее время стал стоить значительно дороже.

«Вот они, те самые спекулянты. Скорей всего, перепродают этот сахар втридорога», — предполагает Дмитрий П.

Часть людей и вовсе заподозрила торговые сети в создании искусственного дефицита сахара, чтобы нежится на гражданах.

«А если торговые сети сами это делают, чтобы цены искусственно повышать? С одной стороны, всё легально: есть покупатель, готовый купить тонну сахара. Кто он, откуда — неважно. Главное, что остальные тонны сахара будут проданы населению по завышенным ценникам. Искусственный дефицит налицо», — считает Андрей З.

«А никто не задумывался, что это намеренно делается ради создания дефицита? Чтобы народ бунтовал, к примеру. При развале СССР в конце 80-х тоже так искусственно создавался дефицит товаров. Это при том, что производства в стране было выше крыши. Весь мир кормили. В результате таких махинаций государство рухнуло. Пора правоохранителям заняться данным вопросом», — указывает Нива В.

Ряд пользователей указывает на то, что за такие действия магазину и его сотрудникам может грозить серьёзное наказание.

«Во времена СССР такими персонажами занимался отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Торгашей тогда и прочих расхитителей сажали на реальные сроки за такое. Думаю, что пора брать опыт предыдущих поколений на вооружение», — поделился своим мнением Яна И.

Спекулянт — злейший враг! Советский плакат

Отдельные комментаторы отмечают, что без оценки действий сотрудников магазина со стороны правоохранительных органов поспешные выводы делать ни в коем случае нельзя.

«Может, зря на людей плохо думаем? Быть может, если такой слив товара происходит средь бела дня на виду у прохожих, то в этом нет ничего криминального. Мало ли какой сотрудник магазина решил перевезти сахар из одной точки в другую. Мы всей картины не знаем. Хорошо было бы, если бы вопросом занялись правоохранители, которые установили бы истину в данном вопросе», — написал Александр А.

Напомним, 16 марта в социальных сетях появилось видео из Нижнего Новгорода, на котором видно, как сотрудники одного из продуктовых магазинов через чёрный ход грузят десятки килограмм сахара в автомобиль некого гражданина. Очевидцы сделали вывод, что это может являться причиной возникновения дефицита сахара в отдельных магазинах и роста цен на данный вид товара.