Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру. Это не шутка, а очередной элемент западных санкций, которые ввели в надежде уничтожить российскую экономику. Тот факт, что Москва не покупает, а продает этот исконно русский деликатес, уже никого не волнует, как не волнует никого эффект от сотен других ограничений, введённых против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

На абсурдность многих санкций уже обращают внимание популярные телеграм-каналы. По их мнению, такая тенденция говорит об отсутствии у Запада реальных рычагов давления на Россию. Точнее способы подпортить жизнь простому российскому обывателю у американских и европейских элит ещё есть, но пользоваться они ими не спешат. И вовсе не потому, что остатки своего экономического оружия они держат в качестве «туза в кармане», нет. Скорее настоящие санкции Запад применять попросту боится, поскольку это обернётся для него «русской рулеткой», игра в которую чревата собственной гибелью.

«Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Запрет на поставку деликатеса стал одним из множества ограничений, которые среди прочего предусматривают запрет на импорт в Россию предметов роскоши. Однако действия эти желаемого результата не принесли и едва ли принесут, считает телеграм-канал «Кремлёвская прачка».

«Социологи прогнозируют рост антизападных настроений: установка на коллективную ответственность, ставшую неофициальной стратегией западных стран, работает на рост убежденности российских граждан в избыточности и несправедливости давления. Основная концепция: «никакой паники». Паникеров будут строго наказывать, попытки уволиться со стороны госслужащих будут рассматриваться как дезертирство. Началась массированная кампания по успокоению населения из-за жёстких санкций извне», — отмечает автор поста.

Об этом же в своем телеграм-канале говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). По его мнению, санкции в отношении простых жителей России привели к единению народа. Это обстоятельство вызывает настоящую истерику в Вашингтоне, где наконец-то осознали свой просчёт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Причины очевидны: — санкции против России не сработали; — общество сплотилось вокруг Путина; — Украина вышла из-под контроля; — рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе; — потери в экономике», — написал Володин.

Подобного рода мнения находят своё подтверждение и по ту сторону океана. В США уже звучат заявления о том, что санкции — мера временная, и Запад готов вернуть все на круги своя, как только Россия пойдет на уступки.

«Блинкен (Энтони, госсекретарь США — прим. ИА REGNUM) заявил, что введённые против России санкции не были разработаны как постоянные: «Они являются инструментом. А если достигается поставленная цель, то санкции исчезают». Теперь вопрос в одном, кто исчезнет сперва — санкции или США», — написал телеграм-канал «Константин Двинский Z».

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Тем временем Россия продолжает вводить меры в отношении недружественных стран. Об одном из нововведений сообщил телеграм-канал «Банкста».

«Граждан недружественных стран (принявших санкции) лишат возможности продать недвижимость в России. Это касается и бывших россиян. С 15 марта такое постановление принято правительством. В договоре купли-продажи должна быть оговорка, что продавец или покупатель не имеет гражданства недружественной страны», — сообщил автор поста.

В отличие от западных санкций, российские контрмеры наносят недругам не только прямой, но и косвенный ущерб, отмечает ТГ-канал «Кремлёвская прачка». Причем в денежном выражении действия Москвы чреваты для Евросоюза и США потерями в десятки триллионов долларов.

«Ответные меры в отношении государств и компаний, вводящих санкции, со стороны России носят комплексный, системный характер и должны нанести прямой и косвенный ущерб иностранным акторам, по подсчётам российской стороны, в размере 30−40 трлн долларов в течение ближайших двух лет», — сообщил автор поста.

Несмотря на определённую пагубность санкций, необходимо признать, что серьёзные «встряски» всегда дают возможность извлечь выгоду. Российская экономика, застрявшая в переходном периоде, уже давно нуждалась в серьезной перенастройке. Поэтому введённые ограничения вполне могут оказать стране услугу, считает телеграм-канал «Кстати».

«Исторические проблемные точки очевидны: недостаточная технологичность обрабатывающей отрасли (отсюда — зачастую невысокое качество ресурсов), излишняя зависимость от внешних производителей, малоблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса — список можно продолжать. Между тем конструктивные перемены можно наблюдать уже сейчас. За последние две недели правительство приняло 200 решений для поддержки экономики, и, похоже, это только начало», — сообщил ТГ-канал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

План первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики включает в себя свыше 100 инициатив. Это и перенастройка логистических цепочек, и создание новых производств, и борьба с коррупцией, и многое другое. Общий объем финансирования по этим инициативам составит около 1 трлн рублей.

«Контроль по выполнению плана взяла на себя специальная правительственная комиссия во главе с Михаилом Мишустиным. Её роль — не только следить за выполнением задач, но и регулярно обновлять план в соответствии с переменами в экономике и внедрять новые меры поддержки. Особое внимание будет уделяться мониторингу цен, получению обратной связи от регионов, проактивной соцподдержке. Малый и средний бизнес получит максимальное смягчение налоговых и кредитных нагрузок, а также всевозможные госсубсидии», — рассказал автор поста.