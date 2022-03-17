За четыре года в Белом доме экс-президент США Дональд Трамп предпринял попытку резко изменить курс китайско-американских отношений, ставя крест на 45-летних усилиях Вашингтона убедить Китай развиваться по примеру Запада, пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Стратегия администрации бывшего президента по сдерживанию китайской военной и экономической экспансии посредством санкций и тарифов явилась разумным ответом режиму Си Цзиньпина, однако она не получила широкого признания в Вашингтоне и во всем мире из-за предубеждений в отношении Трампа.

К удивлению многих команда нового главы Белого дома Джо Байдена последовала примеру Трампа, придерживаясь в отношении Китая более конкурентной, если не конфронтационной, политики. С приходом Байдена такой курс поддержали обе партии. Стратегия по сдерживанию Китая превратилась в двухпартийную политику, став одной из наиболее важных корректировок во внешней политике США со времен окончания холодной войны.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Единственная неопределенность в отношении глобального доминирования Китая — это дата начала их доминирования. Население Китая почти в пять раз больше нашего. Его студенты регулярно учатся писать и говорить по-английски. Около 300 000 китайских студентов учатся в колледжах/университетах США. В то время как в Китае обучается всего 2500 американских студентов. Только три миллиона американцев говорят по-китайски. Последние успехи Китая в области военных, промышленных, космических и компьютерных технологий не оставляют сомнений у хорошо осведомленных аналитиков, что в течение десятилетия китайские лидеры фактически обеспечат себе глобальное доминирование. С помощью/сотрудничеством России или если мы хотим иметь хоть какой-то шанс на энергичное будущее, нам нужны лидеры, хорошо знающие историю/культуру Китая и России, а также имеющие сильное образование в области международной торговли/экономики», — пишет Piberman.

Дарья Антонова ИА REGNUM Армия Китая

«В США существует скрытое чувство недоверия к Китаю, и в последнее время оно усилилось. Многие хотят сделать все, что угодно, кроме войны, чтобы противостоять Китаю. Одно дело сказать, что нам не нравится, как ведет себя Китай, но главный вопрос в том, что люди действительно ожидают от этой позиции. Ожидают ли они, что США смогут сломить экономическую или военную мощь Китая? Если таков план, то подумайте о сценарии, по которому это произойдет. Не забывайте, что это будет происходить не только в мире США и Китая. Кроме того, мы не сможем навредить экономике Китая, не навредив своей собственной. Наша собственная экономика очень интегрирована с китайской. Из-за инфляции наш собственный фондовый рынок находится на диких американских горках. Сколько еще потрясений он сможет выдержать? Я считаю, что мы должны оказать давление на Китай по многим направлениям. Но многие впадают в безумие, не подумав о последствиях», — указывает Dough Neydermaier.

«По ряду вопросов (Афганистан, южная граница, Китай) политика Байдена в целом была продолжением политики Трампа, но без трампизма, а в соответствии с популистским, националистическим сдвигом в настроениях. Более четкое провозглашение принципов Америки — четкая доктрина Байдена — это то, что нам еще предстоит увидеть в развернутом виде. Фактическая специфика реализации этой политики Байденом дает нам некоторые подсказки о том, куда все это движется, но, похоже, это все еще незавершенная работа. Но в ее основе лежит сдвиг в американских взглядах, который оба политика признают и стремятся на него отреагировать», — напоминает athorony.

«США нужно готовиться к тому, чтобы отделить нашу экономику от экономики Китая. Любые критические поставки, в которых нуждается наша страна, должны производиться либо дома, либо надежными союзниками, чтобы начало войны, вызванное вероятным вторжением Китая на Тайвань, и последующее нарушение торговли не были таким критическим шоком», — предупреждает Michael1978.

Keith Китайский контейнеровоз

«Байден не хочет побеждать Китай, Конгресс не хочет побеждать Китай. И американский бизнес не хочет побеждать Китай. Соединенные Штаты и Китай находятся в симбиотических отношениях. В 1994 году, когда администрация Клинтона создала и приняла Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), наше федеральное правительство разрешило и одобрило массовую миграцию американского производства в страны по всему миру, включая Китай. Бизнес ликовал по этому поводу, получив возможность освободиться от высоких американских зарплат ради китайцев, готовых работать за одну десятую ставки. Но затем Китай получил огромный рынок для своих собственных товаров. Если бы американское правительство и бизнес осознали, в каком стратегически невыгодном положении мы находимся, производство было бы возвращено на наши берега. Вот выход — закройте китайские заводы и прекратите всю торговлю с Китаем. Как однажды сказал Джеймс Карвилл: «Это экономика, глупец!» — размышляет mdmcq6.

«Когда же США поймут, что они больше не являются мировой державой? Китай получил эту мантию примерно в последнее десятилетие и движется вперед, в то время как Запад стагнирует…» — подчеркивает Brian W. Allan.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Мы дали Китаю все необходимое, чтобы он стал второй мировой державой. Они украли у нас больше, чем когда-либо изобрели сами, но они не превзошли себя в совершенствовании дополнительных возможностей. Что касается конкуренции, то нам будет очень трудно, потому что мы больше не проявляем никакой инициативы, кроме как делать деньги из денег. Мы, похоже, больше не хотим производить вещи, поскольку это не должно быть достаточно прибыльным, а наши рабочие плохо обучены, и заводы и компании во многих случаях не хотят их обучать. Нам повезет, если мы сможем удержать голову над водой с эгоистичным необразованным населением, которое ежегодно сокращается из-за отсутствия рождаемости, наркомании и праздности. Мы просто являемся новой версией падения Римской империи. Мы сделали это сами с собой вместе с несколькими внешними факторами», — категоричен ex budda.

«Как отставной американский дипломат с опытом работы в Южной и Восточной Азии я понимаю желание Байдена продолжать конкурентную внешнюю политику в отношении Китая, которую проводил бывший президент. Однако я также знаю, насколько «эксперты» по внешней политике в Вашингтоне могут быть зашорены в оценке китайской политики и действий. Похоже, что при рассмотрении геополитических целей Китая в Азии и других регионах мира существует менталитет «отбросить их в сторону».

С момента наступления глобализации в начале 1990-х годов и экспорта американских рабочих мест в Китай мы все больше зависим от китайских заводов в производстве большинства потребительских и электронных товаров, продаваемых в наших магазинах и через интернет. Мы должны включить такие основные товары, как сталь, которая импортируется и используется основными отраслями промышленности США. И мы должны учитывать, что Китай закупает большое количество американской сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей своего населения.

Готов ли Байден сократить импорт потребительских товаров, произведенных в Китае, чтобы вернуть рабочие места в США? Готов ли он рассмотреть вопрос об ограничении продаж американской сельскохозяйственной продукции в Китай? Готов ли он «наказать» Китай за стремление расширить свое влияние на потребительские рынки по всему миру?» — спрашивает bkbing2.