В Южной Корее обсудили намерение избранного президента назначить посла по правам человека в КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Согласно информации южнокорейских СМИ, новое правительство Южной Кореи приступит к пересмотру северокорейской политики.

Как отметил чиновник, приближенный к избранному президенту, посол по правам человека в КНДР, место которого оставалось вакантным на протяжении пяти лет, будет назначен после формирования нового правительства.

Отметим, что закон о правах человека в КНДР, который вступил в силу в сентябре 2016 года, рекомендует от министерства иностранных дел назначение посла по правам человека в КНДР с целью международного сотрудничества и поощрения прав человека.

Несмотря на то, что назначение посла не является обязательным, вынесение проблемы прав человека на международную арену является символическим.

«Я буду сотрудничать с ООН, чтобы улучшить положение с правами человека в КНДР», — обещал Юн в ходе предвыборной кампании.

«Прошла всего неделя, а складывается ощущение, что страна «встала на ноги». Людям спокойно только тогда, когда к власти приходит хороший лидер», — отмечает dhmo***.

«Я рад, что в нашей стране забеспокоились о правах человека в КНДР», — пишет cjfa***.

Пхеньян. Северная Корея

«Ура, наконец-то Республика Корея станет «нормальным» государством», — радуется ymh5***.

«Как же я горд за того, кого мы избрали президентом! Пожалуйста, не забывайте свою первоначальную идею и цели и следуйте им в течение пяти лет», — призывает yooj***.

«А правда, что Мун отправлял перебежчиков обратно на Север?» — интересуется sdh2***.

«Я люблю тебя, Юн Сок Ёль! Теперь я могу спать спокойно», — признается karm***.

«Нынешнее правительство действительно некомпетентное. Вместо того, чтобы защищать северокорейских перебежчиков, их репатриировали, а наших на Севере — расстреливали», — возмущается kall***.

«Мне кажется, что при Муне межкорейские отношения только ухудшились. Только в этом году КНДР запустила десять ракет», — отмечает empt***.

«Кажется, страна возвращается к нормальной жизни», — пишет mu64***.

«Юн Сок Ёль, сосредоточьтесь, пожалуйста, на правах человека в КНДР. Я знаю, что есть много перебежчиков из КНДР, которые любят и ценят Юг», — призывает saoc***.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

«Если будете делать противоположное тому, что делало нынешнее правительство, Южная Корея вернется на свой обычный путь», — считает smw_***.

«Лучше уж поздно, чем никогда», — отмечает hdh6***.

«Почему так много мест оставались вакантными в правление Муна?» — недоумевает fabr***.

«Даже если Юн новичок, думаю, управлять страной у него получится лучше, чем у Муна», — предполагает cdk0***.

«Кажется, у нашего правительства появляется здравый смысл», — пишет zcx2***.