После начала специальной операции России по денацификации Украины со стороны Запада в адрес Киева полился целый поток теплых слов. Несмотря на это, позицию западных стран едва ли можно назвать проукраинской: подход же Вашингтона к нынешнему кризису можно охарактеризовать как борьбу с Россией до последнего украинца, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда РейганаДаг Бендоу в статье, опубликованной 17 марта The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Агрессия США

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Наиболее циничным была большая ложь Запада о том, что со временем Киев сможет стать членом НАТО. В 2008 году по указке из Вашингтона руководство альянса сделало такое заявление в отношении Украины, а также Грузии. И официальные лица Запада повторяли это обещание на протяжении последних 14 лет.

Тем не менее ни Киев, ни Тбилиси ближе к членству в альянсе не стали, тогда как в самом блоке появилось понимание, что ни один его член не хочет включения этих бывших советских республик. Несмотря на это, Вашингтон отвергал требования Москвы признать, что ни одно из этих государств не станет членом альянса в будущем, сам и активно подталкивал другие страны блока к такой же двусмысленной позиции. Вместо того, чтобы признать реальное положение вещей, члены альянса кривили душой, хотя признай они правду, они бы могли предотвратить начало специальной военной операции России на Украине.

Теперь же, когда неожиданно для всех началась спецоперация, члены НАТО не хотят признать свою вину. Напротив, восточноевропейские страны, входящие в блок, затянули иную мантру: России доверять нельзя.

«В целом страны Прибалтики предупреждали наших коллег на Западе, чтобы они были бдительными и не впадали в наивность, принимая желаемое за действительное. Постоянная готовность перезапускать отношения с Россией, какими бы ни были ее шаги вопреки установленным нормам, — вот что, к сожалению, привело нас к нынешнему положению дел», — заявил депутат латвийского парламента Рихард Колс.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Действительно, некоторые в Восточной Европе излучают высокомерие, намекая, что нынешний кризис вызван тем, что США не выполнили якобы имевшегося обязательства по обеспечению их защиты.

«Я неоднократно требовал, чтобы наше членство в НАТО подкреплялось физическим присутствием — а я просил только две бригады, то есть 10 тыс. американских военнослужащих, — это считалось возмутительным», — отметил польский политик Радек Сикорский, добавив, что такие страны, как Германия, «не чувствовали боли» Польши, которой приходится быть страной на переднем крае, «быть на краю мира демократии, верховенства закона и безопасности».

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Однако нет никаких оснований говорить, что русские порочнее других народов. Напротив, очевидно, что западные лидеры, и особенно американские политики, не хотели слышать то, что им говорили многие представители России. По факту, высокомерие носило особенно вопиющий характер на американской стороне Атлантики.

Давно забыта примирительная речь Владимира Путина, произнесенная им в бундестаге Германии более двух десятилетий назад.

«Никто не ставит под сомнение высокую ценность отношений Европы с Соединенными Штатами. Просто я придерживаюсь мнения, что Европа твердо и надолго укрепит свою репутацию мощного и действительно самостоятельного центра мировой политики, если она сможет объединить собственные возможности с возможностями российскими — людскими, территориальными и природными ресурсами, с экономическим, культурным и оборонным потенциалом России», — заявил тогда Путин.

«Одно из достижений прошлого десятилетия — беспримерно низкая концентрация вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе и в балтийском регионе. Россия — дружелюбная европейская страна. Для нашей страны, пережившей столетие военных катастроф, стабильный мир на континенте является главной целью», — добавил российский лидер.

Kremlin.ru Владимир Путин подарил Дональду Трампу мячь ЧМ-2018. Хельсинки. 2018

Однако по мере расширения НАТО его мнение изменилось. Хотя победители в Холодной войне, по-видимому, оказались поражены массовой амнезией, они всё же неоднократно давали советским и российским официальным лицам заверения в том, что НАТО никогда не двинется на восток к границам России. Например, в Университете Джорджа Вашингтона, который опубликовал множество рассекреченных документов США, отмечали, что «знаменитые заверения госсекретаря Джеймса Бейкера о том, что НАТО не расширится «ни на дюйм на восток», которые он дал на встрече с советским лидером Михаилом Горбачевым 9 февраля 1990 года, были одними из целого вала подобных заверений в безопасности СССР, данных западными лидерами Горбачеву и другим советским должностным лицам на протяжении всего процесса объединения Германии в 1990 году и далее в 1991 году, о чём свидетельствуют рассекреченные документы США, СССР, Германии, Великобритании и Франции, опубликованные сегодня Архивом национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона».

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Сладкие речи союзники по НАТО нашептывали и президенту России Борису Ельцину и его окружению. Из материалов Университета Джорджа Вашингтона следует, что «рассекреченные документы из американских и российских архивов показывают, что официальные лица США убедили президента России Бориса Ельцина в 1993 году, что «Партнерство ради мира» было альтернативой расширению НАТО, а не его предвестником, одновременно планируя расширение после переизбрания Ельцина в 1996 году, и неоднократно говорили Москве, что будущая система европейской безопасности будет включать, а не исключать Россию».

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В подробном исследовании Марк Трахтенберг из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришел к выводу, что изначально союзники обещали уважать интересы безопасности Москвы. Однако он добавил: «Позже лидеры США поняли, что СССР слишком ослаб, чтобы помешать им делать всё, что они хотят. Таким образом, к середине 1990 годов февральские заверения перестали восприниматься как обязательные. То, что Горбачев называл «сладкими разговорами», продолжалось, но становилось всё более очевидным, что вся концепция отношений сотрудничества, основанных на взаимном доверии и взаимном уважении, расходилась с реальностью. Всё это вызывало и вызывает глубокое возмущение в России».

Susan Biddle Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев на саммите в Хельсинки в 1990 году

Одним из таких недовольных русских был Владимир Путин. Проблема заключалась не только в расширении НАТО. Война в Сербии и ее последующее расчленение вызвали в России ярость как среди простых граждан, так и во власти. Такую же реакцию вызвала и поддержка Западом «цветных революций» в Тбилиси и Киеве. Путин посетовал — слишком точно, чтобы на это можно было закрыть глаза — на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года на то, что «чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах», что США и их «ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы» погружают «мир в пучину следующих один за другим конфликтов».

"Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия», — продолжил Путин в Мюнхене.

«Думаю, очевидно: процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления Генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности». Где эти гарантии?» — добавил он.

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Россия по-прежнему выступила с протестами. В начале следующего, 2008 года в телеграмме Государственного департамента (опубликованной Wikileaks) сообщалось: «Стремления Украины и Грузии вступить в НАТО не только задевают за живое в России, но и вызывают серьезные опасения по поводу последствий для стабильности в регионе. Россия не только воспринимает окружение и попытки подорвать влияние России в регионе, но и опасается непредсказуемых и неконтролируемых последствий, которые могут серьезно затронуть интересы безопасности России».

Nato.int Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО. 2021

Некоторые сторонние наблюдатели указывали на опасность такого взгляда на ситуацию. В Госдепе добавили, что «[Дмитрий] Тренин, заместитель директора Московского центра Карнеги, выразил обеспокоенность тем, что Украина в долгосрочной перспективе является наиболее потенциально дестабилизирующим фактором в американо-российских отношениях, учитывая уровень эмоций и нервозности, вызванных ее стремлением к членству в НАТО. Письмо с просьбой рассмотреть ПДЧ стало «плохим сюрпризом» для российских официальных лиц, которые подсчитали, что стремление Украины вступить в НАТО благополучно отошло на второй план».

"Важно отметить, что за время правления Путина имело место четыре волны расширения НАТО, при нём же Вашингтон вышел из договоров по ПРО, по ракетам средней и меньшей дальности, а также из соглашения по открытому небу. Для него Украина — последний рубеж», — писал Тренин в декабре 2021 года, указывая на то, что российского главнокомандующего поддерживают его органы безопасности и военные учреждения, и, несмотря на страх российской общественности перед возможным обострением, он не сталкивается с внутренней оппозицией своей внешней политике.

Ничто из этого, уверен Бендоу, не оправдывает нынешнюю операцию России на Украине. Однако проблема не в том, что союзники игнорировали требования Восточной Европы, чтобы Вашингтон обеспечивал защиту государств, имеющих малое отношение к собственной безопасности США. Скорее, дело в том, что США и их союзники безжалостно попирали интересы безопасности России, расширив НАТО до границ России — приблизив блок на 160 км к Санкт-Петербургу. Более того, Вашингтон неоднократно демонстрировал свою готовность агрессивно содействовать смене режима посредством финансовой и дипломатической поддержки, а также военной силы.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Вашингтон стремился навязать свою волю не только в своей сфере влияния, в Западном полушарии, но и в странах, когда-то входивших в состав Российской империи и Советского Союза. Заявления союзников о том, что они удивлены и шокированы жалобами Москвы, в лучшем случае небрежны, а в худшем — нечестны. Запад считал, что Россия ничего не может сделать. Увы, США и их союзники ошибались.

Конечно, прошлое мало поможет разобраться с настоящим. Однако вашингтонские политики должны начать учиться на своих ошибках. Два десятилетия катастрофических войн унесли жизни тысяч американцев и сотен тысяч иностранцев. К этому можно добавить тех, кто погиб на Украине — из-за еще одного кризиса, спровоцированного высокомерием и близорукостью Вашингтона.