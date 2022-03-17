Президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену необходимо вспомнить о тысячах мирных людей, которых он убил, именно действующий глава Белого дома является военным преступником. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник?» — написал глава Роскосмоса в своем телеграм-канале, прикрепив видеозапись, где Байден признаётся, что именно он предложил бомбить Белград в 1999 году и отправить пилотов ВВС США на уничтожение мостов на Дунае.

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Указанную видеозапись с признанием Байдена обсудили в телеграм-канале блогера Михаила Онуфриенко («Мир Михаила Онуфриенко»).

«Однако… человечество быстро забывает…» — отреагировал Al Fadi.

«Вот это надо по всем новостям крутить. В начале и в конце выпуска полгода минимум», — пишет Илья З.

«Вот поэтому его и выдвинули в президенты… Знали, что… [он] на все способен», — добавил Basill B.

«Пора России признать США государством-террористом, спонсором терроризма, а президента — военным преступником…» — отметил Vladimir B.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«И где европейские суды?..» — поинтересовался Evgeniy U.

«Какое лицемерие!.. А впрочем, всё в духе США», — написала Александра К.

«Байден — военный преступник», — добавил Dima C.

«И вот это чудовище учит нас жить???» — недоумевает Сергей.

«Как с вами мир построить???» — не понимает один из участников обсуждения.

«Ну им можно, а всем остальным — нельзя. Все же просто», — с сарказмом комментирует Suslik007.

«Всему цивилизованному миру пофиг. Он для них — герой…» — отметил Loer.

«А после этих слов ему что-нибудь было?» — поинтересовался Al.

«Так он уже давно болен, оказывается. На него уже давно нет смысла реагировать. Это больной человек. Одна проблема — у него есть доступ к красной кнопке ядерного чемоданчика… Это страшно. У нас на водителя проходят медкомиссию, а в США на президента — нет», — пишет Милена К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Путаница

«Вы не понимаете, это «другое». Какие же мерзкие, лицемерные твари», — не выдержала Ирина.

«Если военный преступник американец, то он не считается преступником!» — не без сарказма отметил Игорь.

«Вот сейчас [украинские] нацисты по их методе мосты и взрывают», — добавила Злата В.

«Это другое! Отнеситесь с пониманием! И такое лицемерие дешёвое во всём у них», — написал Pavel.

«А почему наши СМИ ещё не сделали ролик с призывом к американцам и европейцам выходить на улицы и свергать свое преступное правительство, которое поддерживает и вооружает нацистов??? Надо бить врага его же оружием, причем не только трофейными «джавелинами»!» — призвал В. П.

«Так ему дадут Нобелевскую премию мира или нет?» — с сарказмом поинтересовался FirstName.

«На три «Нюрнберга» наговорил. Показывать в ООН перед каждым выступлением американцев», — также призвал Alexander.

«Это же демократия, как вы не понимаете? Американская демократия», — с сарказмом отметила Elena K.

«Господи, как его земля носит?» — не выдержала Vera.

«Вседозволенность (!) и безнаказанность (!) — нынешняя Европа и Америка», — подчеркнула Таиса.

«США никогда не извиняются за военные действия, которые ведет их армия, сколько бы гражданских при этом ни погибло. США никогда ничего не восстанавливают и не компенсируют, но всегда оставляет колониальную администрацию и военную базу, чтобы выкачивать полезные ископаемые из захваченных стран», — также прокомментировала в своем телеграм-канале слова Байдена украинский правовед, адвокат, публицист и блогер Татьяна Монтян.

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