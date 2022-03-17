Проанализированные расходы по картам Сбербанка показали снижение темпов потребительских трат. Об этом говорят данные «Сбериндекса», опубликованные изданием «Коммерсантъ». Годовые темпы роста всех наблюдаемых потребительских трат замедлились до 19,6% на неделе с 8 по 13 марта — против пиковых 25,2% неделей ранее. Правда, прежде всего, замедление расходов коснулось бытовой техники и электроники (54,6% против прежних 105,9%), автомобилей (42,2% против 84,6%), мебели (39,9% против 78,8%), лекарств (40,7% против 61,7%). При этом траты на продовольствие остаются единственной статьей расходов, демонстрирующей рост: за минувшую неделю они выросли до 18,6% с 16,9% неделей ранее. Таким образом, пишет издание, население продолжает наращивать запасы продуктов, готовясь к тяжелым временам, на фоне того, что в отдельных регионах уже вводятся ограничения на отпуск продовольствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Покупатель

Добавим, что, судя по данным, опубликованным Росстатом 9 марта, инфляция в России за период с 26 февраля по 4 марта составила 2,22% в то время как неделей ранее она находилась на уровне 0,45%. С начала марта потребительские цены выросли на 1,26%, а с начала года — на 3,46%. В годовом выражении инфляция на 4 марта 2022 года составила 9,99%. Заметнее всего, как отмечал ТАСС, за отчетный период выросли цены на сахарный песок — в среднем по стране на 3,3%, помидоры — на 7,7%, бананы — на 7,2%, белокочанную капусту — на 3%, морковь — на 2,6%, овощные консервы для детского питания — на 2,4%, яблоки — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3% и даже на соль — на 1,5%, маргарин — на 1,2%, сухие молочные смеси для детского питания и рис — на 1,1%, столовую свеклу — на 1,1% и т. д. В то же время снизились цены на огурцы — на 0,9% и мясо кур — на 0,1%. При этом свежие данные ведомства по периоду с 5 по 11 марта снова демонстрируют рост цен на ряд товаров. Побил рекорд сахар-песок, цены на который в среднем по стране увеличились на 12,8%. От региона к региону уровень роста разный: в восьми субъектах он произошел — на 0,8−5,0%, в 34 субъектах — на 5,1−11,0%, а в 18 субъектах — на 16,1−28,6%. Снова подорожали смеси сухие молочные для детского питания, но уже более значительно, чем в предыдущий период, — на 4,1%, крупу гречневую и рис — на 2,7%, консервы овощные для детского питания — на 2,5%, консервы мясные для детского питания, муку пшеничную, пшено и вермишель — на 2,2%, макаронные изделия — на 2,0% и т.д. В общем, траты на продовольствие могут расти не только из-за роста объема закупок, но и из-за роста цен.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели в магазине

В то же время другое исследование, а именно опрос 1,6 тыс. человек из 53 регионов, проведенный аналитическим центром НАФИ, на которое ссылается «Коммерсантъ», показало, что доля граждан, которые сейчас стараются так или иначе сберегать часть своих средств, выросла с 68% до 81%. При этом доля респондентов, которые стараются сначала откладывать часть доходов, а остаток тратить на текущие потребности, выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) — с 23% до 29%. Выросла и доля тех, кто сначала расходует часть средств на текущие нужды, а остаток пытается сберечь (рост на 7 п. п.— с 45% до 52%). Доля граждан, которые считают, что не нужно делать каких-либо сбережений, сократилась на 14 п. п.— с 30% до 16%. Надо сказать, что, как говорится на сайте НАФИ, мониторинг был запущен с целью исследования изменений социально-экономической конъюнктуры в России и реакции на них населения. Иными словами, мониторинг призван сопоставлять стратегии россиян по распоряжению доходами до и во время изменений. Так, исследование приводит данные о том, что две трети россиян (66%) собираются сокращать расходы и учиться обходиться без некоторых привычных вещей в случае серьезных финансовых затруднений. Более половины россиян будут искать возможности дополнительного заработка. Четверть опрошенных (25%) готовы начать тратить средства, составляющие их финансовую «подушку безопасности». В число популярных стратегий россиян вошли также обращение за материальной помощью к близким и продажа части имущества.

Идею пересмотреть бюджет и сократить расходы вместо использования кредитной карты в пользу сохранения привычного образа жизни как нельзя более здравой назвал изданию «Известия» директор Ассоциации развития финансовой грамотности при ЦБ РФ Вениамин Каганов, по словам которого погашать растущую задолженность по карте в случае роста расходов по ней будет всё сложнее. Использовать ее сейчас он рекомендует исключительно в качестве разовой «скорой помощи». Положительным трендом руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова считает то, что значительная доля россиян надеется на свои силы, выражая в то же время настороженность относительно инфантильности респондентов, рассчитывающих на помощь родственников, друзей, финансовых учреждений. К ним, согласно исследованию, относится примерно четверть опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Правда, данная категория респондентов не только надеется на помощь, но и рассчитывает на подработки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитные карты

Директор социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт обратила внимание на то, что, несмотря на устойчивый всё последнее десятилетие рост доли граждан, делающих ежемесячные сбережения, часть из них по-прежнему склонна тратить деньги, не откладывая сбережений, — в том числе закрывать текущие потребности, создавая запасы товаров в ожидании их дефицита. Она рассказала изданию «Коммерсантъ», что такие траты часто носят «импульсивный и нерациональный характер», формируемый общим негативным новостным фоном и данными из непроверенных и недостоверных источников. Разразившийся кризис, как сказала «Известиям» партнер по аудиту и консалтингу Группы «Деловой профиль» Дарья Перковская, приведет к тому, что преобладающее большинство россиян столкнется со снижением покупательной способности, и для многих из них будет сложно делать какие-либо накопления. А стремление сэкономить, по ее словам, скажется на потреблении фруктов, мяса, рыбы, сыра, колбасных изделий. Будут, по ее мнению, отложены и покупки предметов длительного пользования, электроники и бытовой техники, а также снизятся расходы на развлечения и одежду. Между тем Ольга Козлова замечает, что всё-таки опрос НАФИ сосредоточен больше на финансовой стороне изменений жизненных стратегий. Остальные проблемы (безработица, недостаток продовольственных и промышленных товаров, затруднения с лекарствами и т. п.) вообще, по ее словам, не рассматриваются, а также не отражена и стратегия рядовых людей с имеющимися вкладами в банках.

Интересно, что в прошлогоднем декабрьском исследовании Банка России отмеченные регулятором финансового рынка инфляционные ожидания населения оказались ближе к сегодняшним реалиям. Центробанк как раз и беспокоили таковые ожидания, так как это, по мнению ведомства, может приводить к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от целевого показателя. Напомним, как утверждалось в проведенном по заказу Центробанка опросе ООО «инФОМ», инфляционные ожидания населения в декабре прошлого года возросли, достигнув максимального значения с февраля 2016 года: медианная оценка ожидаемой в 2022 году инфляции составила 14,8%. Причем оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции сильнее выросли у респондентов со сбережениями, что частично сократило разрыв с оценками респондентов, не имеющих сбережений, расширившийся в последние месяцы ушедшего года. Тогда как до той поры увеличение этого разрыва на протяжении всего года было связано с тем, что оценки респондентов без сбережений быстрее и сильнее реагировали на текущее ускорение роста цен, особенно чувствительно — на продукты питания. При этом в ноябре 2021 года инфляция продовольственных товаров снизилась, что повлияло на оценки данной группы респондентов. Примечательно, что повышенные инфляционные ожидания на год вперед практически не побудили население перейти к сберегательной стратегии: в декабре, как и в ноябре 2021 года, по данным заказанного Центробанком опроса, только 50% респондентов посчитали необходимым на тот момент откладывать свободные деньги. Причем эта доля оставалась вблизи минимальных значений с июля 2015 года. Правда, при этом всё же в декабре возросла на 2 п.п. к ноябрю доля тех, кто предпочитал хранить сбережения на счете в банке (37% среди опрошенных).

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Последний онлайн-опрос «Хоум Кредит Банка», в котором приняли участие 1086 жителей России в возрасте от 18 до 54 лет, опубликованный на днях порталом «Банки.ру», говорит о том, что большинство россиян в настоящее время предпочитают хранить свои сбережения в виде наличных (36%), меньше — на банковских вкладах (29%) и счетах, 6% планируют купить иностранную валюту (доллары или евро) и хранить ее также в наличном виде. Покупка недвижимости оказалась привлекательна для 11%. Ценные бумаги российских эмитентов используют 10% россиян. Среди наиболее популярных банковских продуктов, которые открыты сейчас и которыми россияне намерены пользоваться в ближайшее время, — дебетовая карта (61%), кредитная карта (33%), накопительный счет (28%), традиционный банковский вклад (25%). При этом 14% опрошенных хотят открыть новую дебетовую или кредитную карту «Мир» и около 3% — карты китайской платежной системы Union Pay. Всего 5% респондентов хотят в ближайшее время получить кредит наличными или ипотечный кредит. При этом, заметим, как еще недавно сообщал «Коммерсантъ», клиенты российского банка ВТБ, попавшего под санкции стран Запада, за первые три дня после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам (28 февраля — 2 марта) направили в классические сберегательные продукты около 900 млрд руб. новых размещений: объем привлечения в долларах вырос вдвое, а новые депозиты и накопительные счета открыли свыше 550 тыс. человек. «Российская газета» сообщала в то же время о привлечении Сбербанком всего за двое суток более триллиона рублей на свои счета за счет средств населения, а также о высокой нагрузке на систему «Газпромбанка» в силу ежечасного открытия примерно 10 тысяч новых вкладов. Кроме того, как сообщали на днях «Известия», у россиян насчитали 90 миллиардов долларов наличными: по данным Центробанка, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось около 86 миллиардов, еще 4−6 миллиардов, по оценкам опрошенных изданием экспертов, физлица приобрели в последовавшие ноябрь 2021 года — февраль 2022 года.

Вот такие сложно сопоставимые данные курсируют в последнее время на информационных просторах страны. На практике же, как заявил"Известиям» генеральный директор Аудиторской компании МКПЦ Дмитрий Винокуров, комментировавший последние данные мониторинга НАФИ, нет единственно верной финансовой стратегии в кризис. Главное, по его словам, стараться не принимать решения под воздействием паники и слухов. С наименьшими потерями, по мнению Винокурова, из кризиса выйдут те, кто не только сокращает расходы, но при этом ищет возможности дополнительных доходов. Обратил внимание эксперт и на наличие немалого числа мер поддержки от государства, подчеркнув, что не лишним будет изучить и воспользоваться льготами, вычетами и субсидиями, что может позволить в совокупности сэкономить ощутимую часть личного бюджета.