Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в Гааге принял решение о немедленном прекращении спецоперации России на Украине после рассмотрения украинского иска к Российской Федерации. Об этом 16 марта со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ИА Красная Весна.

ООН (Крокодил 1951 07)

«Суд постановил принять следующие временные меры: Россия должна немедленно приостановить военную операцию на Украине, которую она начала 24 февраля», — сообщает источник.

Новость обсудили на YouTube-канале «ТСН». Некоторые участники обсуждения отметили, что ООН — это организация, которая давно себя дискредитировала. Иные также напомнили о том, что почти восемь лет назад Киев начал войну против Донбасса и в ООН предпочитали Донбасс не слышать.

«ООН дискредитировала себя, еще когда Югославию США бомбили, так что это сейчас вообще бесполезная организация…» — отметил Андрей М.

«ООН давно карманная организация», — добавил Александр П.

International Court of Justice Международный суд ООН

«А помните, под какими лозунгами Зеленский пришел на выборы?» — задался вопросом Виктор П., указывая на то, что одним из обещаний Зеленского было завершение войны в Донбассе.

«Обещать — не значит жениться… очевидно же», — ответил Виктору П. Alexey L.

«ООН Донбасс не слышала, мы тоже не услышим», — отметила Ирусик М.

«Сперва надо было требовать от Украины исполнения Минских соглашений, чтобы ничего этого не было. Опять спутали причину и следствие», — добавил один из участников обсуждения.

«Лучше [бы] требовали от Украины выполнять Минские соглашения. Это был единственный шанс разобраться миром. Теперь будет требовать РФ. ООН пускай у США что-нибудь потребует», — отреагировал Вадим.

«Донбасс просил 8 лет — и что, прекратили [военные действия]? Нет…» — напомнил Анатолий М.

Andrew Butko Донецк после обстрела

«А ООН не хотела остановить войну на Донбассе, которая длится восемь лет?..» — задалась вопросом Людмила Владимировна.

«Семь лет Украина громила Донбасс, убивала его защитников, и этот лицемерный суд молчал, а сейчас, когда наконец освобождается Донбасс и другие русскоязычные территории, они заявляют, что это неправильно и надо прекратить. Лицемеры. Позор», — пишет Сергей С.

«А кто ответит за сожжённых в Одессе [2 мая 2014 года] и 8 лет мучений жителей Донбасса. Какая вы гуманная Европа?» — подытожил Стас П.

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