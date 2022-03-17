В Кузбассе развернулся спор за проданные почти два года назад акции угольной шахты «Полосухинская», а также крупные финансовые разбирательства между акционером и самой шахтой. Сегодня, 17 марта 2022 года, арбитраж Кемеровской области планирует начать рассмотрение многомиллиардного иска: на старте заявлялась сумма более 4 млрд рублей, но в конце февраля 2022 года размер исковых требований уточнили. В рамках этого дела представители шахты требуют взыскать крупный долг с владельца, за которым стоит офшор. Подробности разворачивающегося спора — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

О шахте и её бенефициарах

По открытым данным, «Полосухинская» была выделена из состава шахты «Большевик» в феврале 1985 года, на сегодня она занимается добычей и реализацией коксующихся углей ряда марок. У неё две лицензии — на месторождение Байдаевское (участки: Основное поле шахты Полосухинская и Антоновский-3) и месторождение Разведчик (участок Степановский). Среди основных потребителей продукции «Полосухинской» называют сталелитейную группу НЛМК.

Drovosekk Шахта «Полосухинская»

В июне 2020 года стало известно, что «Полосухинскую», которая некогда также принадлежала крупному кузбасскому бизнесмену Александру Щукину, приобрела компания «Русугольхолдинг» из Санкт-Петербурга. В июне 2020 года питерская фирма закрыла сделку с кипрской компанией Bryankee Holdings Ltd. Журнал Forbes тогда сообщал, что новые акционеры планируют вложить в развитие предприятия в 2021—2025 годах свыше 30 млрд рублей.

В ЕГРЮЛ ООО «Русугольхолдинг» зарегистрировано за несколько месяцев до сделки — в феврале 2020 года. Компания занимается управлением холдингом. Директор — Кристина Пантелимонова. Владеет ООО кипрская компания Stirakia Holdings Ltd, но её доля заложена в банке «Санкт-Петербург». Журнал Forbes в качестве акционеров офшора называл питерского бизнесмена Владимира Голубева, который возглавляет ряд кинологических общественных организаций, а также фигурирует в СМИ как совладелец холдинговой компании «Адамант», и частного инвестора Мурада Бургуева. К слову, в последних судебных спорах шахты Бургуев участвует третьим лицом, что косвенно подтверждает факт владения.

(сс)PromoRise Российский предприниматель и общественный деятель Владимир Голубев

Верните акции?

После сделки прошло около полутора лет, и в январе 2022 года в арбитраж Кузбасса поступает иск от бывшего владельца акций шахты — кипрской фирмы «Брянки Холдингс Лимитед» (ВRYANKEE HOLDINGS LIMITED), которая требует расторжения договора купли-продажи обыкновенных именных акций от 8 июня 2020 года и возложения обязанности возвратить акции. Третьими лицами в споре участвуют АО «Шахта Полосухинская», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», АО «Специализированный Регистратор «КОМПАС», а Стиракиа Холдингз Лимитед и Мурад Бургуев проходят в качестве иных лиц.

«Заинтересованное лицо Бургуев М.Ш. в лице представителя заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, мотивированное тем, что он является акционером Стиракия Холдингз Лимитед (25% акций), которое является единственным участником ответчика, соответственно, принятое по делу решение может повлиять на его права и обязанности», — отмечается в определении суда.

Дело пока не рассмотрено, и аргументы истца не известны. Слушания по спору назначены на 20 апреля 2022 года.

Многомиллиардные претензии

Второй иск к ООО «Русугольхолдинг» планируют начать рассматривать сегодня, 17 марта 2022 года. В нём Бургуев выступает третьим лицом, а сама шахта — истцом.

Исковое заявление было подано в ноябре 2021 года. И речь идёт «о взыскании 4 013 528 772 рублей 06 копеек долга», а точнее «о взыскании 3 461 500 000 рублей долга, 547 891 785 рублей 76 копеек платы за пользования займом, 4 136 986 рублей 30 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, с начислением до момента фактического исполнения обязательства».

В середине января от ответчика в суд поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с принятием мер к мирному урегулированию спора. Судя по тому, что за месяцы, прошедшие с этого ходатайства, производство по делу не прекратили, договориться сторонам пока не удалось. Более того, как следует из материалов дела, 25 февраля 2022 года АО «Шахта Полосухинская» подала ходатайство об уточнении размера исковых требований, но не известно, уменьшилась сумма или увеличилась в результате этой рокировки.

Таким образом, вокруг шахты сложилась следующая ситуация: сделку по продаже акций пытаются оспорить, но при этом новый собственник уже успел взять крупную сумму в долг у своего свежеприобретённого актива.