После выхода американских войск из Афганистана и Сомали США утратили свою эффективность в борьбе против таких террористических групп, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил генерал армии Стивен Таунсенд, возглавляющий командование США.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Когда мы были там, мы не смогли добиться прочных изменений. После 20 лет присутствия США, потраченных миллиардов и тысяч погибших, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли снова захватить власть в стране за несколько коротких недель. Вывод войск обнажил всю глубину провала», — пишет @mmcgowan1.

«Можно было подумать, что за 20 лет у вас там появились какие-то активы. Странно», — отмечает @golfgate.

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa Стивен Таунсенд

«Они создали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а затем «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратился против них. А потом США оставили светских людей, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их уничтожили», — отвечает @LebaneseBebe.

«Это то, что США делают со времен Второй мировой войны», — соглашается @Khalid_Yousfzia.

«Аааа, США менее эффективны, потому что нас там больше нет. Не нужно быть генералом, чтобы понять это», — подчеркивает @TrueNewws.

«Генералы любят войны, потому что они приносят им повышение по службе», — напоминает @ljcotnoir.

«Просто США не хватает войны», — отмечает @DelilahBlue15.

«США вообще боролись с терроризмом или они сражались с чем-то другим?» — задает риторический вопрос @dgoldtech.

«Генералы проделали паршивую работу в Сомали и Афганистане», — негодует @LauraBeBusy21.

«Может быть, Пентагону стоит последовать примеру Байдена и набрать 30 лучших блогеров из TikTok для консультирования и позитивного освещения деятельности Пентагона? Так они и террористов могут отпугнуть», — иронизирует Richard Chek.

«Вы посылаете войска в Афганистан, потому что это убежище для террористов, но затем вы надолго там застреваете. Вы выходите оттуда и… какой сюрприз! Эти надоедливые террористы снова начинают буянить», — иронизирует Bob S.

«Военная сила США в течение длительного времени не достигла никакой цели и остается денежной ямой. Террор и наркотики — бесплодные войны», — осуждает BIF_WOLF.

«Террористы снова нам угрожают? Не может быть! Сколько сотен миллиардов вам нужно на этот раз для эффективной борьбы?» — иронизирует Airborne82.

«Пока мы находились в Афганистане, Пентагон не слишком усердствовал в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были гораздо более эффективны в борьбе с ними как до, так и после нашего ухода. Мы не слышали ни звука от «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане после Дохинского соглашения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — вспоминает Myah Soodaninm.