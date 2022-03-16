В ходе переговоров по урегулированию с Россией украинская сторона предлагает несколько вариантов нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией. Об этом 15 марта заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Kremlin.ru Владимир Мединский

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — отметил политик.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на старнице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

»Представитель делегации РФ Владимир Мединский заявил, что обсуждается комплекс вопросов, связанных с размером ВСУ. Киев предлагает австрийский или шведский вариант — нейтрального демилитаризованного государства с собственной армией и ВМС. В этой ситуации размер имеет значение», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Не имеет. Такой вариант не должен быть принят. Потому что Украина не будет нейтральной страной. Она уже не соблюдала Минские соглашения. Ей нельзя верить», — отреагировала Anna S.

«Шведский вариант уже был закрыт Петром I под Полтавой, австрийский — уже закрывается…» — с сарказмом добавил Владимир И.

«Давайте, пустите козла в огород, и через год получите Четвертый рейх!» — пишет Nolla.

«Мединский может пока отвлекать там всех переговорами. Они, естественно, ни о чём. Так, дипломатический бред. Капитуляция безоговорочно. Точка», — подчеркнул Василий.

«Армии, где кричат СУГС (бандеровское приветствие «Слава Украине, героям слава» — О. П.), оружие резко противопоказано», — отметил Александр.

«Не понимаю я этих переговоров. Они будут нужны только после капитуляции. Капитуляция, выборы, диалог, вывод российских войск», — написал Михаил.

«Размер ВСУ после завершения операции должен быть равен нулю», — отреагировал Oleg.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Пора на основании поступков признавать Украину террористическим недогосударством и заканчивать с ними все переговоры…» — призвал Алексей Ш.

«Лучше немецкий, образца мая 1945-го», — с сарказмом добавил Василий З.

«Никакой вам армии и флота! Никаких поставок крупнокалиберного оружия…» — пишет Николай Ч.

«С Украиной нужен жёсткий немецкий сценарий денацификации», — отреагировал Сергей Ч.

«Киев не в том ракурсе (положении — О. П.), чтоб предлагать», — подытожила Анна Х.