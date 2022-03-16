Президент США Джо Байден планирует объявить 16 марта о выделении Киеву еще $800 млн на военную помощь, сообщает The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

На минувшей неделе администрация Белого дома уже выделила $200 млн для помощи Киеву в сфере безопасности. В феврале администрация Байдена одобрила отправку оружия на Украину на сумму $350 млн. В результате общая сумма выделенных Украине средств на оружие со стороны США за год превысила $1,2 млрд.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Когда он собирается помочь нам? Нам тоже нужна помощь с этой высокой инфляцией», — возмущается @santos_nacha.

«Почему правительство США не может использовать эти деньги для предоставления бесплатной медицинской помощи своим гражданам, или это не является приоритетом?» — задает риторический вопрос @Schoolman1993.

«Думайте широко, а не узко; ваш вопрос подразумевает, что без если бы не было Украины, США сейчас предлагали бы бесплатное здравоохранение своим гражданам. Давайте будем задавать зрелые вопросы», — отвечает @Rusam.

«Разве мы только что не одобрили Киеву помощь в размере 14 млрд долларов???» — восклицает @TroyWahlberg.

«Да, мы уже отправили им эти деньги, но, видимо, Белый дом хочет забросать Киев деньгами», — отвечает @SerialDogMom.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Похоже, что мы создаем и финансируем конфликт. Я предполагаю, что мы также полностью оплатим счета за восстановление Украины», — комментирует @LittleLula1.

«Конечно, но сначала они должны полностью уничтожить Украину. Это то, во что мы сейчас вкладываем деньги в надежде на эскалацию событий», — соглашается @rayt4bern.

«Как по-немецки называется ситуация, когда кто-то собирается дать вам 14 миллиардов долларов, но вы хотите больше?» — спрашивает @SerialDogMom.

«Сколько денег возвращается в карманы наших политиков?» — интересуется @AfriRepub.

«A большинство американцев до сих не имеют медицинского обслуживания…» — отмечает @PWestbrook7.

«США действительно испытывают терпение американского народа. О чём это говорит, когда вы можете потратить 2 трлн на Афганистан, обеспечить иностранным государствам ежегодные зарплаты за «строительство нации» и финансировать оборону союзников, но не можете разместить и накормить свой собственный народ?» — указывает @SirLemuel.

«Тушим пожар бензином. Военные машины явно вышли из-под контроля. Очень сложная ситуация, которая, по крайней мере, приносит прибыль военному рынку. Как насчет того, чтобы выпустить немного нефти из запасов, мистер президент Байден?» — спрашивает@Calvinblake.

«Финансирует их и обучает… очевидно, что Америка борется с Россией руками Украины», — подчеркивает @ShadConquers.

«Больше денег? Куда идут эти деньги? Это становится действительно сумасшествием», — злится @LigmaBallz_1971.

«Подливают масла в бушующий огонь. Янки хотят, чтобы украинцы ослабляли русских от их имени. Бедные украинцы делают тяжелую работу, а янки получает прибыль. Видите, какие злые янки. Всегда втягивают других в неприятности, при этом притворяясь, что делают добро», — описывает ситуацию @tschye.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США решили выделить $186 млн на гуманитарную помощь для украинских беженцев. Всего с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на эти цели около $644 млн.