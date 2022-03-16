Совет Европейского союза 15 марта запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых был опубликован в Официальном журнале Евросоюза.

Василий Иванов ИА REGNUM Якоб Йорданс. Пир короля

«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши… любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», — приводит информацию Интерфакс.

Как уточняется в документе, «запрет применяется к предметам роскоши… в той мере, в какой их стоимость превышает 300 евро за единицу, если иное не указано в приложении».

В перечне значатся: круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, а также изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.

Новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Внесение в данный список черной икры не оставило участников обсуждения без внимания. Комментирующие усмотрели в данном пункте повод для иронии.

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«С козырей зашли…» — иронизирует Ирина Т.

«Еще запретите газ поставлять и нефть…» — с сарказмом добавил Сергей Х.

«А заморскую баклажанную не запретили, надеюсь?» — не без юмора задался вопросом Владимир И.

«И газ в Россию пусть не качают, а то самим мало», — не без сарказма добавил Valery M.

«Ждём запрета экспорта в Россию матрёшек», — смеется Виталий А.

«Боже мой! Как же я теперь буду жить без черной икры? Я и кабачковую с удовольствием поем!» — иронизирует Ксения К.

«Санкции на продажу чёрной икры в Россию — это, конечно, сильный удар, но не сногшибательный для россиян!.. Вот ходит слух, что Конгресс Штатов готовит запрет на продажу в Россию русской водки, селёдки и валенок, — вот это точно будет для россиян нокаут… от смеха!» — пошутил один из участников обсуждения.

«Главное — нефть в Россию не поставляйте», — шутит Татьяна З.

«Интересно, они сами знают, откуда у них берется черная икра?» — задался вопросом Роман Б.

«Поколение «Тик-ток» подросло и ушло в политики. Откуда им знать о происхождение икры. Я сомневаюсь, что они способны самостоятельно шнурки завязывать. Ведь реально дно», — добавил Alex M.

«Да у нас у самих море черной икры», — отреагировал Andrey P.

«Ну всё! Теперь народ выйдет на улицы протестовать…» — смеется Александр П.

«Беда пришла откуда не ждали», — с юмором отметил Руслан С.

«Ну это трындец. И как мы тут без неё?» — смеется Николай К.

«Это шутка? Кто кому её вообще поставляет всегда? Что за профанация действительности?» — задался вопросом Василий Ч.

«Это не шутка, это параллельная реальность», — ответил Василию Ч. Александр Л.

«Они скоро и водку, и газ, и нефть запретят нам поставлять», — с сарказмом подытожил Александр Ч.

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