«Сейчас абсолютно чётко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что Соединённые Штаты спускают Японии готовые решения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подготовка Японии

Такова реакция Москвы на сообщения из Токио о намерении правительства Японии во главе с Фумио Кисидой лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле.

Не хотелось бы лишний раз упрекать российские власти за еще недавнюю чуть ли не эйфорию по поводу отношений с нашей дальневосточной соседкой, не говоря уже о тех горе-дипломатах, кто сулил нам… «стратегическое партнерство» со Страной восходящего солнца. И это при том, что Япония — один из наиболее верных, если не самый верный, вассал Вашингтона, готовый поддерживать его всегда и во всем.

Kremlin.ru Фумио Кисида

Для тех, кто видит и анализирует российско-японские отношения не через «розовые очки» и с неуемным стремлением представлять желаемое за действительное в так называемый медовый месяц «дружбы» Москвы и Токио, было очевидно, что все эти посулы «не имеющей границ японской благодарности» в виде «планов из 8 пунктов», учреждения должности «министра, отвечающего за развитие торгово-экономических отношений с Россией», чуть ли не «братания» с Японией имели в своей основе для Токио единственную цель — добиться от российского руководства пересмотра справедливых итогов Второй мировой войны и «возвращения» якобы «исконно японских» южнокурильских островов.

Не получилось — народ России чувствовал фальшь японских увещеваний и льстивых улыбок вперемешку с заверением в «открытии новой эры» в случае сдачи Курил. И решительно выступил против каких-либо уступок Японии, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего Отечества. С волей народа не могли не считаться в Кремле и на Смоленской площади — там поддержали, если не инициировали, включение в Конституцию РФ положения о запрете даже переговоров об уступках российских земель иностранному государству. С этого момента проницательным японским аналитикам, болтовня дутых псевдополитологов не в счет, стало ясно, что операция «обольщения» завершилась фиаско и Курильских островов японцам не видать. Так что в сегодняшнем решении Токио серьезно осложнить торгово-экономические связи с Россией, а также беспрецедентном распространении «санкций» на главу нашего государства просматривается и коварная месть, сродни иезуитской, за то, что В. Путин устоял и без труда разгадал нехитрый «японский план». А именно план отъема под увещевания о «вечной дружбе» имеющих важное военно-стратегическое и хозяйственное значение российских дальневосточных земель с их богатейшими экономическими зонами.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ в ходе переговоров

Какова цена этой «японской дружбы», демонстрирует сегодня премьер Кисида, антироссийские действия которого, вне всякого сомнения, одобряются бывшим «другом России Синдзо». То бишь бывшим премьер-министром Абэ, являющимся ныне доном правящей Либерально-демократической партии Японии и имеющим возможность оказывать решающее влияние на политику нынешнего кабинета. Так что за решением нанести очередной удар по торгово-экономическим отношениям с Россией, думается, стоит не только Байден, но и мстительный Абэ.

Полагаю, ответ японскому правительству России не будет ограничен филиппиками Марии Захаровой. И начать следовало бы с весьма чувствительной для японской экономики рыболовной отрасли. В первую очередь следовало бы расторгнуть заключенное в ельцинские времена соглашение с японским правительством о беспрецедентной ловле рыбы и добыче морепродуктов в территориальных водах РФ. Не секрет, что именно принципиальная позиция правительства СССР в сотрудничестве в рыболовстве не раз заставляла Японию принимать решения, уважающие интересы нашей страны. Как бы то ни было, оставлять без конкретного ответа контрсанкциями явно недружественное, да что там, враждебное решение Токио о подрыве торгово-экономических отношений нельзя. Хотелось бы верить, что такие контрсанкции уже разрабатываются в соответствующих министерствах и ведомствах России.