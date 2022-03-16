Польша предприняла шаг, которого многие эксперты от нее ждали, но предполагали, что Варшава пойдет на него самой последней. Во время пребывания в Киеве председатель правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выступил с инициативой ввести на Украину вооруженный миротворческий контингент под эгидой НАТО или других «международных организаций». Эта миссия, по словам Качиньского, должна будет «находиться на украинской территории с согласия президента и правительства Украины и не будет беззащитной».

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Как отмечает польский проправительственный портал wPolityce, заявление главы PiS прозвучало на совместной пресс-конференции, в которой принимали участие, помимо Качиньского, премьеры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Януш Янза, и выглядело «абсолютно новым предложением». А согласовывала ли в таком случае Варшава предварительно свою инициативу с Прагой и Любляной? Впрочем, это не единственная загадка визита трех премьеров и Качиньского на Украину. Во-первых, неясен его статус. Участники поездки заявляли, что действуют от имени Европейского союза. Однако, как пишет испанская газета El Pais, «Еврокомиссия дистанцировалась от этой инициативы». По данным ее источников, председатель Европейского совета Шарль Мишель «предупредил Моравецкого о рисках безопасности», так как «российская атака, случайная или преднамеренная, на делегацию может привести к международной эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями для Европы, тем более что три страны-участницы входят в НАТО».

President.gov.ua Владимир Зеленский в Киеве встретился с главами правительств Польши, Чехии и Словении

Отсюда, во-вторых, вопрос, связывались ли участники визита с Москвой. Логика подсказывает, что да. Делегация отправилась на поезде, сама поездка заняла продолжительное время, а это означает необходимость согласования маршрута с российскими властями, чтобы, действительно, не произошло инцидента с «непредсказуемыми последствиями для Европы». Наконец, в-третьих, интрига в том, кто отправился в Киев и кого не было в спецвагоне. Не было высоких представителей таких заинтересованных стран, как Венгрия (венгерская община в Закарпатской области), Словакия (русинская община в Закарпатской области), Румыния (румынская община в Черновицкой области). Зато присутствовал Качиньский, чей статус в правительстве Польши — вице-премьер. Человек, известный тем, что практически никогда не покидает свою страну, предпочитая проводить редкие встречи с иностранными лидерами и политиками на польской территории. К тому же в составе делегации и так уже был премьер Польши Моравецкий. Так что в Киеве делал Качиньский?

Его голосом говорит сегодня польская власть. Глава «Права и Справедливости» — стратег, определяющий курс и принимающий окончательные решения. В декабре 2013 года он появился в Киеве среди лидеров майдана, многие из которых после государственного переворота в феврале 2014 года заняли руководящие позиции. В конце 2016 года Качиньский переговорил с тогдашним украинским президентом Петром Порошенко, по итогам чего вынес вердикт: «Украина не войдет в Европу с Бандерой». А значит, и сейчас председатель правящей партии решил вступить в личный контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы понять, глядя тому в глаза, можно ли с ним иметь дело. Судя по тем видеоматериалам и фотографиям с переговоров, которые распространили средства массовой информации, Качиньский смотрел на Зеленского так, как несколько веков назад смотрел на принесшего очередную плату еврея-арендатора какой-нибудь польский магнат на восточных землях Речи Посполитой. Иначе и быть не могло. При всех сложных воззрениях председателя PiS он всегда выступал против того, чтобы зарабатывать на политике. Ни Зеленский с его администрацией, ни остальные украинские политики и олигархи, многие из которых наживались на Украине раньше, зато сейчас бросились вон из страны за границу, не могут вызывать уважения у Качиньского.

Adrian Grycuk Ярослав Качинский

А значит, они не являются приемлемыми для него партнерами в реализации нового курса Варшавы. Между тем он революционен. Ведь предложение ввести на Украину вооруженный миротворческий контингент под эгидой НАТО или других «международных организаций» означает согласие Польши на раздел Украины. Потенциальные «миротворцы» не могут встать на украинско-российской границе. Реальная линия их размещения внутри страны и видится новой границей нового государства, которое, кстати, вовсе не обязано носить имя Украина. Скорее всего, оно ограничится несколькими пока существующими западноукраинскими областями, и в этом случае есть смысл обозначить его как Галицийскую республику со столицей, например, во Львове, что будет корректно также с исторической точки зрения. С такой Галицийской республикой, как можно судить, Варшава будет выстраивать отношения. Хотя тут есть еще многие неизвестные.

Не исключено, что на собственные проекты нацелены Будапешт и Братислава, допуская возможность появление Карпатской Руси, где политику будут определять венгры и русины. А тогда недолго продлится молчание Бухареста, заинтересованного в Буковине. Но в любом случае Польше, Венгрии, Словакии и Румынии придется вначале позвонить в Москву.