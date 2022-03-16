Депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил о том, что Украину попытался покинуть бывший генеральный прокурор страны Руслан Рябошапка. Об этом политик написал 14 марта в своем телеграм-канале. По словам Бужанского, политик хотел покинуть территорию государства через пропускной пункт на украино-венгерской границе.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского адвоката, правоведа, публициста и блогера Татьяны Монтян.

«Экс-генпрокурор Рябошапка… пытался слинять из Украины в Венгрию через КПП «Косино» под предлогом того, что он отец троих детей (да, есть такая лазейка). Однако доблестные погранцы с пристрастием провели проверку документов и выявили факт годности гражданина к строевой службе в военное время, развернув его обратно и указав направление к ближайшему военкомату. Недавно этот херой («герой» — М. Р.) получил премию посольства США в Украине за борьбу с коррупцией. Теперь, очень надеюсь, получит удостоверение личности военнослужащего и отправится на восточный фронт. А как же! Тот случай, когда даже я поаплодировала бы нашим погранцам», — не без сарказма написала Монтян.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Руслан Рябошапка

«Что, мало заплатил погранцам?» — поинтересовалась Светлана, вероятно, таким образом указывая на неоднократно встречающиеся сообщения в социальных сетях о том, что мужчины призывного возраста (которые не имеют права покидать страну ввиду действующего на Украине военного положения) могут пересечь границу государства, заплатив взятку на украинской границе.

«Вряд ли… [Рябошапка] пойдёт на фронт. Отсидится в подвале», — считает Виталий Ш.

«Отпетляет (уклонится — М. Р.)… друзья-то у него ещё остались», — добавил Buba.

«Да никуда он не попадет, ни на какой фронт… Такие умирать не идут. Максимум попиарится в самообороне в Киеве, как Порошенко, Юля [Тимошенко] и т.д.», — отреагировал Александр.

«А оно умеет воевать с Россией только из окна уютного кабинета. Не барское это дело с автоматом наперевес в грязном окопе сидеть», — пишет Andy P.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

«Да откупится», — написала Людмила К.

«Странно, что он в Украине… Семейка-то во Франции, что он-то телился так долго? Все свалили загодя», — отметила Света Д.

«Странно, что этот деятель так задержался…» — задумалась Лариса.

«Не верю, что завернули по причине того, что родину надо защищать. Просто не захотел с пограничниками делиться по-честному, ему указали, кто теперь власть. Всё как по старой доброй советской классике («Золотой телёнок»)», — отметила Рита.

«Там дело не в погранцах, они, может, и рады взять тридцать сребреников по привычке. Дело в том, что на подъездах к границе есть несколько линий блокпостов, на которых стоят отмороженные теробороновцы и ещё какая-то нечисть. Так вот они знают обо всех, кто едет на границу на автобусах и машинах, особенно их интересуют мужчины призывного возраста. И на самой границе они смотрят за действиями погранцов, не давая им пространства для манёвра», — написал «AAA».

«Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка попытался покинуть страну, представившись отцом троих детей. Однако ни детей, ни подтверждающих документов он предъявить не смог. Хорошо, что обошлось без женского платья или макияжа. А он, что, не верит в победу Украины?» — с сарказмом подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».