Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в связи с событиями на Украине «мы будем прозрачно выполнять все положения Конвенции Монтрё». Чавушоглу также заявил, что российским военным кораблям, возвращающимся на свои военно-морские базы в Черном море, не следует участвовать в специальной военной операции на Украине. Турция, считающая «неприемлемыми атаки России на Украину», в рамках Конвенции Монтрё имеет право ограничить проход через проливы Босфор и Дарданеллы во время войны или при угрозе войны. Европейские страны, положительно оценившие позицию Турции по вопросу проливов, поддержали это решение. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, прибывший с визитом в Турцию в понедельник, заявил следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

«Мы считаем, что закрытие проливов для военных кораблей сторон, особенно в соответствии с Монтрё, является важным вкладом в недопущение эскалации кризиса. Мы благодарны за это».

Как эта тема обсуждалась в социальных сетях Турции?

Контр-адмирал в отставке Джем Гюрдениз публикует следующие комментарии:

@cemgurdeniznet: «Относительно заявления министерства национальной обороны по Монтрё, я считаю, что Турция, имеющая самую длинную береговую линию в Черном море, а также самую большую исключительную экономическую зону и Конвенцию о проливах Монтрё, контролирующую проливы, в конфликте между Россией и Украиной должна поддерживать стабильность и статус-кво в акватории Черного моря».

Иван Титов. У берегов Чёрного моря. 1950

@cemgurdeniznet:«А это возможно только при применении Конвенции Монтрё посредством активного нейтралитета Турции. Со времен Второй мировой войны в Черном море соленая вода не смешивалась с кровью. И это благодаря Конвенции Монтрё о проливах».

@cemgurdeniznet: «На мой взгляд, политика, проводимая правительством до настоящего времени, является в этом контексте правильной. Насколько я понимаю из заявления министерства обороны, Статьи 19, 20 и 21 Конвенции толкуются и применяются совместно, из заявления министра иностранных дел становится понятным, что применяется Статья 19».

@cemgurdeniznet: «В этом контексте я считаю, что НАТО, приняв решение о предоставлении военной техники в качестве помощи Украине, интерпретирует определенный в Статье 19 статус как воюющая сторона, и поэтому решило держать регион Черного моря закрытым для захода и выхода всех военных кораблей».

Адвокат Бюньямин Челик публикует следующий комментарий:

@AVBnyaminelik1:«Кризис между Россией и Украиной показал, что проекты по каналу «Стамбул» ударят по Турции, и Конвенция Монтрё, предусмотрительно подписанная Ататюрком 100 лет назад, подоспела на помощь стране».

Лев Лагорио. Неспокойное Черное море. 1887

Пользователь по имени Тойгар Алемдар отвечает на этот комментарий следующим образом:

@toygar5561:«Что произойдет, когда срок действия конвенции закончится? И Россия заявила, что не признает Минские соглашения. Что будет в таком случае? Что, если кто-то скажет, что я не признаю Монтрё?»

Журналист, публицист Ибрахим Хаскологлу публикует следующий комментарий:

@haskologlu:«Госсекретарь США Блинкен поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за продолжение соблюдения Турцией Конвенции Монтрё и за решительную поддержку Турции по вопросу обороны Украины».

Директор новостного отдела газеты Yeniçağ Фатих Эргин публикует следующий комментарий:

@Fergin923: «Черное море закипело от российско-украинского кризиса, а в Турции по обвинительному акту требуют наказания для 103 адмиралов, предвидевших текущую ситуацию год назад и выступивших в защиту Монтрё! Те же, кто линчевал адмиралов с экранов, теперь прильнули к Монтрё! 103 адмиралам нужно вручить медали за дальновидность!»

Пользователь с ником Savaşçı (прим. боец) отвечает на этот комментарий следующим сообщением:

@1313sava: «Наш народ давно этого ждет. Только вот невдомек, что мы помрем с голоду. Еще и пытаются промыть мозги в этом направлении, показывая в социальных сетях Россию настолько слабой и беспомощной. Под предлогом войны произойдет своего рода вторжение в военную базу (мандат) США. Но пойди, расскажи это этому народу?»

Юрист и бывший депутат Халук Пекшен публикует следующий комментарий:

@halukpeksen: «Посол Украины делает следующее заявление на пресс-конференции: «Пусть Турция применит Конвенцию Монтрё и особенно Статью 17». В то время как Турция пытается посадить в тюрьму адмиралов, которые говорят: «Только не позволяйте нарушить Конвенцию Монтрё». История полна показательных уроков».