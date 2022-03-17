Литва просит Белоруссию о поставках муки, гречки и соли. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, заявил 15 марта белорусский президент Александр Лукашенко.

Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Новость обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры. Многие участники обсуждения считают, что Белоруссии не стоит ничего поставлять враждебному государству.

«Если Батька им продаст, то будет предателем России», — отреагировал Евгений Г.

«Следует либо продать по очень выгодной цене, либо отказать», — добавил Павел Ц.

«Одна из стран НАТО… присоединившись к санкциям, теперь просит у нас (Белоруссия — ОДКБ) поесть», — с сарказмом подчеркнул Андрей.

«При всех своих недостатках в мастерстве сидеть на двух стульях (а то и трех) ему нет равных», — написала о президенте Белоруссии Elena Z.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Пусть их Евросоюз снабжает за… [высоченные] цены…» — добавила Svetlana F.

«Ему [Лукашенко] нужно не забывать, что продукты нужны будут на Украине», — написал Виктор Б.

«Батька может и поставить… А они ему харкнут в ответ», — отреагировал Максим К.

«Так скоро и все страны попросят», — прокомментировала новость Natalya.

«А где ЕС? Тоже кинули?» — задался вопросом Anders.

«У «кровавого режима» решили харчеваться, натовские приспешники? Пошли вон…» — призвал Dmitrii P.

«А как же европейские друзья?» — иронизирует Сергей М.

«А что не у [бывшего кандидата в президенты Белоруссии] Светки Тихановской [просят]? Типа она для них президент», — отреагировала Ольга.

«Пусть им пиндосы (американцы — О. П.) муку привозят. Так справедливо», — считает Александр К.

«Пусть обратятся публично, а не официальными письмами», — пишет Senspure Malaperis.

«Пусть вагон гречки на Тихановскую обменяет», — с сарказмом призвал «С ТСВ».

«Ни в коем случае ничего врагам не продавать. Вступят в Союзное государство, тогда и торговать», — иронизирует Юрий.

«У Тихановской пусть просят. Сначала санкции снять, потом «Батька — наш», потом «Крым наш», потом и о гречке поговорим», — добавила Natalia.

Europarl.europa.eu Светлана Тихановская

«Недолго музыка играла, недолго пел аккордеон», — смеется Александра.

«Это же те самые, что «кормили весь Союз» и «зато мы теперь в ЕС»? Так пусть у ЕС и просят! Эти же дебилы (весь ЕС, без исключения) запретили поставку и продажу «российских продуктов». Вот только никто не удосужился посмотреть, что эти продукты, хоть и подписаны были по-русски, производились в основном в Литве, Латвии и Польше (тут был расчёт на ностальгию эмигрантов, ну и по вкусу они тоже лучше. Были). Теперь, значит, и этого дохода нет, и буквально жрать нечего. И мы ползём к соседу, которого проклинали на каждом углу… Да ладно, надо продать, по цене платины. Ничего личного: спрос — предложение, рынок, все дела», — написала Марина Р.

«А у Литвы деньги есть для покупки продовольствия? Что-то сомнительно», — отметил MainMicrо.

«Заграница им поможет», — иронизирует Galina K.

«*рен им, а не продукты. Пусть хлебают свою свободу полными ложками, а клянчат помощи у своего НАТО», — не выдержал Valery G.V.

«Не давать! Пусть им ЕС подаёт», — подытожила Лена.