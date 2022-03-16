Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает экстренный саммит на уровне глав государств, «посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса». Он пройдет 24 марта. В этой связи постоянное представительство США при НАТО подтвердило, что саммит посетит президент США Джозеф Байден. До этого на заседание собираются министры обороны стран НАТО, которые, как отмечается в официальном сообщении, «обсудят конкретные меры усиления безопасности во всех сферах на долгосрочную перспективу, а также изменение позиций сил». Во встрече также примут участие министр обороны Украины Алексей Резников, который будет общаться дистанционно в режиме защищенной телеконференции, и приглашенные главы военных ведомств Грузии, Финляндии, Швеции и Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В этой связи Столтенберг выдвинул еще один важный тезис: альянсу нужны каналы коммуникации с Россией для предотвращения инцидентов. Как говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, из всех членов НАТО только три государства — Франция, Германия и Турция — ведут диалог с Москвой по украинскому кризису. Наиболее эффективными считаются действия Анкары, которая представляет себя в качестве посредника между Москвой и Киевом. В Анталии она организовала встречу глав внешнеполитических ведомств России и Украины, а сейчас глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу совершает очередной тур челночной дипломатии, посещая Москву и Киев. Что касается взаимодействия военных ведомств России и Турции, то известно, что в турецком Генеральном штабе внимательно следят и анализируют проведение Россией военной операции на Украине. На днях состоялся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, в котором обсуждался украинский кризис. При желании это можно называть вариантом поддержки коммуникации между российскими и турецкими военными. И тут загнем первый палец на руке.

Kremlin.ru Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу

Сообщение о созыве экстренного саммита НАТО появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский на онлайн-встрече лидеров государств, входящих в объединенные экспедиционные силы НАТО (Joint Expeditionary Force), которая была организован Великобританией, заявил, что «годами мы слышали про якобы открытые двери (в НАТО — С.Т.), но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать». «Не все заняли моральную позицию, — говорил он. — Если бы двери НАТО были открыты, если бы все было честно, нам бы не пришлось 20 дней убеждать альянс, чтобы небо над нашим государством было закрыто. Украину не слышат или не хотят слышать». Это своеобразный тест для НАТО. Но первой его провела Анкара, когда президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к альянсу о помощи в Сирии. Он тогда говорил, что «Турция — это единственная страна альянса, которая сражалась на поле с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потеряла многих своих военнослужащих». Но со стороны Брюсселя последовал отказ. Теперь загнем на руке уже второй палец.

Таким образом, именно Турция по разным причинам и в разных ситуациях оказывается в определенном центре происходящих событий, а НАТО, несмотря на публичные заявления о проявляемой солидарности союзниками по альянсу в отношении украинского кризиса, занимает все же оппортунистическую позицию. Причины такой турецкой политики очевидны. С одной стороны, для Анкары исключительно важны как членство в НАТО, так и экономические связи с США и странами ЕС, от которых критически зависима экономика страны. С другой, Турция не намерена идти на обострение с Москвой, с которой у нее солидный товарооборот. Россия строит АЭС «Аккую» (стоимость только этого проекта превышает 20 млрд долларов). Анкара приобрела у Москвы зенитные системы С-400 и сотрудничает с ней по Сирии в рамках астанинского процесса. Однако новая реальность, формирующаяся сегодня в связи с событиями на Украине, серьезно спутала карты Анкары. Как пишет западное издание Responsible Statecraft, в Турции реально оценивают предстоящие итоги украинского кризиса, понимают, что теряют в лице Киева рычаги воздействия на Москву, пространство для так называемого многовекторного маневрирования.

President.gov.ua Таим Эрдоган и Владимир Зеленский

Украина в границах на 1 января 2014 года отрезала Россию от Черного моря и препятствовала ведению активной внешней политики на Балканах и в Средиземноморье. Ситуация принципиально изменилась и продолжает меняться. В этой связи многие турецкие политики, включая Эрдогана, открыто критикуют США и Европу «за допущенные ими серьезные ошибки, как в отношении России, так и в региональной политике». Что дальше? Известный турецкий публицист Мустафа Кемаль Эрич пишет в газете Medya Günlüğü, что «сегодня Москва единолично пишет сценарий мировой истории, создает игру, за рамки которой уже не могут выйти лидеры западных стран». Другое турецкое авторитетное издание Yeni Şafak утверждает, что «США после Украины будут пытаться создать в бассейне Черного моря в лице Турции еще одну «страну-фронт» для противостояния России, и этого необходимо избежать».

А как? Газета Cumhuriyet подсказывает. Первое. Анкаре необходимо признать факт рождения нового мирового порядка и утрату Западом своего могущества. Второе. Заявить о кризисе в НАТО и ошибочности политики дальнейшего расширения альянса на Восток. Третье. Нужно готовиться к тому, чтобы приостановить военное членство в НАТО, пока ее не вытолкнут из нового европейского альянса Франция — Германия. Или дождаться, когда в Европе появится «новая Антанта» в лице Германия — Франция — Россия и примкнуть к ней. А сейчас США под прикрытием украинского кризиса «разыгрывают европейскую драму». Есть и такой вариант: присоединиться к трио США — Великобритания — Израиль. Какая чаша перевесит, будет зависеть от хода внутриполитической борьбы, считает Cumhuriyet. Так что предстоящий экстренный саммит НАТО обещает быть очень интересным. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о «смерти мозга» НАТО. Какой диагноз поставит уже Эрдоган?