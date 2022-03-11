Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поставил ультиматум своему китайскому коллеге, предупредив о потенциальных последствиях со стороны Штатов в том случае, если Пекин решит оказать России помощь на фоне украинского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Российско-китайские отношения

Данное заявление Салливан сделал во время переговоров в Риме с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Яном Цзечи.

Widmann / MSC Ян Цзечи

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию подсоответствующей публикацией The Washington Post.

«Угрожать Китаю до того, как он действительно что-то сделает, кажется беспричинной провокацией; кажется, что это глупый и детский способ, который просто разозлит третьеклассника, не говоря уже о гордой стране, что-то вроде «не смей делать то, что ты, возможно, думаешь или не думаешь делать», — пишет Deep purple.

«…Американский генерал Батлер писал, что война неизбежна, когда есть целый класс людей, которым выгодны военные действия. Именно США являются главным поставщиком оружия и вооруженных сил по всему миру. Именно США являются главным бенефициаром любой войны. Именно США являются главным провокатором, рэкетиром, разжигателем войны», — напоминает slaviansky.

«ПРЕДУПРЕЖДАЕТ? США предупреждает? Если бы я был Си Цзиньпином, я бы бесплатно ускорил отправку грузов. Научись хорошим манерам, Америка», — советует AttestedFacts.

«Мы все очень рады, что США смогли победить Ирак и вторгнуться в Афганистан без жертв среди мирного населения», — вспоминает CharleyParker.

«Предупреждение было сделано не столько для того, чтобы произвести впечатление на Китай, сколько для того, чтобы впечатлить население США тем, насколько жестко Байден относится к Китаю», — указывает The Great.

«Си застрял между избранным противником в лице США и своим союзником номер один», — считает Capricatony.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

«Разве не было бы здорово, если бы мы, все мы в Америке, задумались бы о нашей зависимости от Китая? В наши дни все производится в Китае, от айфонов до индексных карточек. Даже ваша наклейка на бампере «Покупай американское» сделана в Китае! Давайте скажем: «Хватит!» Давайте возьмем на себя обязательство инвестировать в отечественных инженеров, которые будут управлять производством, которое мы давно отдали на аутсорсинг в интересах экономии пяти центов. Оторвем этих Insta-авторов от их чертовых устройств и заставим их работать, делая что-то полезное, что-то, на что они смогут оглянуться с гордостью, что-то, что будет иметь долговечность после следующих пяти секунд», — предлагает James-Olsen.

«С одной стороны, у нас есть инженеры. С другой стороны, у нас есть Уолл-стрит», — отвечает Cunondrummer.

«У нас нет достаточного количества инженеров, потому что много лет назад мы решили отдать их на аутсорсинг за границу, чтобы снизить стоимость и, соответственно, зарплаты в этой стране», — напоминает edfromtexas.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с США и в укреплении взаимовыгодных контактов для реализации долгосрочных проектов.