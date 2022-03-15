Информацию о введении Россией санкций против президента США Джо Байдена широко обсуждают пользователи соцсетей Грузии. Публикация телекомпании «Имеди» на эту тему за пару часов набрала на странице телеканала в соцсети Facebook более тысячи разного рода «смайлов» и несколько сотен комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Пусть назначают санкции друг другу. Народ кого интересует? Господи, дай нам мира», — откликнулась Р.М.

«Как напугали Байдена!» — иронично заметил Ш.М.

«Какие еще санкции? Просто смешно», — отреагировала М.Г.

«Теперь его (Байдена) водкой не напоят с соленым огурцом?» — посетовал Д.Ч.

«Что с ним будет теперь? Не сможет поехать в Ростов», — сокрушенно заметила М.Г.

«Что будет с Америкой!» — съязвила М.О.

«Рубли потратить не сможет», — предсказал Т.С.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«На гречиху и манку ограничения введите и не выпускайте на экспорт в Америку», — посоветовал России Н.Р.

«Своими санкциями мозги промыли. Делайте уже что-то, столько народу безвинного погибает, мировая экономика гибнет», — воззвала к «сильным мира сего» Н.Л.

«Конец Байдену, «Жигули» купить не сможет», — иронично заметил Г.П.

«Интересно, а Байден Володю Ульянова видел? О мертвеце, в витрине хранящемся, говорю! Теперь уже не увидит», — отрезал Д.Г.

«Нет, Володю он не видел, а теперь и свой бизнес по производству газа уже не увидит», — ответила ему Е.Ч.

«Я ввожу санкции против сонного Джо!!! Чтобы я не видела его в нашей филармонии!!! И запретим ему есть хинкали!!!» — предложила М.А.

«Явно Кадыров посоветовал», — предположила И.М.

«Поэтому он (Байден) не смеялся сегодня с трибуны», — пояснила М.К.

«В пинг-понг играют…» — констатировала Г.Д.