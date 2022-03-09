Намериваясь сломить российскую экономику на фоне украинского конфликта, США повернулись к Ближнему Востоку, поскольку цены на нефть продолжают стремительно расти. Однако попытка американского лидера Джо Байдена заручиться поддержкой богатых нефтью стран провалилась, что подчеркивает недоверие Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к Вашингтону.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Согласно последним данным, лидеры двух стран проигнорировали попытки Байдена провести переговоры. На телефонные звонки главы Белого дома не ответил как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, так и шейх ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Ого, они не доверяют США? Интересно, почему», — иронизирует 2nd_amendment_guy.

«Мы американцы, и даже мы НЕ ДОВЕРЯЕМ болвану в Белом доме!» — восклицает cattails.

«Я думаю, будет забавно, если выяснится, что Байден связался с Трампом и попросил его заключить сделку с Востоком», — пишет ace211.

«А если бы он это сделал, Байден попытался бы присвоить себе его заслуги, а либеральные СМИ согласились бы с ним», — отвечает barney1952.

«Поскольку сторонники Байдена явно не понимают экономику, давайте попробуем психологию. Простейшие человеческие эмоции: что это дает ближневосточному клубу? Какова их мотивация помогать кому-то, кто явно ошибается практически во всём?» —задает риторический вопрос fwelton045.

«Байден отменил строительство нефтепровода, идущего из Канады, но теперь он умоляет арабов и Венесуэлу дать ему еще нефти… Фу!» — восклицает congratsamerica081.

«Удивительно, как всего пару лет назад был заключен мир между основными арабскими странами и Израилем. Они доверяли нам настолько, что заключили мир со смертельными врагами (именно так либералы называли Трампа), а теперь они не берут трубку, когда звонит «президент» Соединенных Штатов!» — напоминает verytallmidget.

«И Байден подорвал и этот мир, когда мы прекратили финансирование, которое поддерживало эти Авраамовы соглашения», — отвечает twostaranchor.

«Трамп заставил этих людей подписать мирные соглашения с Израилем, а Джо даже не может заставить их отвечать на его телефонные звонки», — негодует joedct.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп-миротворец

«Никто не может по-настоящему доверять президенту Байдену. Он продолжает подрывать нашу энергетическую независимость. Он утвердил расходы, которые вызвали огромную инфляцию. Он начал позволять Ирану открыто нарушать соглашения», — рассуждает PeteBarrow.

«Почему саудовцы расстроены Джо Байденом? Ну, давайте посмотрим, он снова заключает сделки с Ираном, а Обама дал Ирану 1,8 миллиарда долларов, которые они использовали для покупки оружия для Йемена и Сирии, поддерживая йеменских и сирийских террористов, которые воюют с саудовцами и нападают на их страну и нефтяные месторождения. Это может быть связано с тем, почему они даже не отвечают на звонок Джо», — предполагает joedct.

«Байден ввел санкции против 76 саудовцев, прекратил продажу им оружия, поскольку они борются с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, которая неоднократно нападала на Королевство и убивала их народ, и, наконец, Байден публично оскорбил наследного принца. И всё это в то время, когда США ведут переговоры с Ираном. Саудовцы и Израиль имеют лучшие отношения друг с другом, чем с США», — подчеркивает rightside101.

Как сообщало ИА REGNUM, главная проблема заключается в непонимании Западом того, насколько большое значение по-прежнему имеют энергоресурсы с Ближнего Востока как для мировой экономики, так и для американской мощи. Отчасти это связано с «зелеными сценариями» по поводу «энергетического перехода», отчасти — с ростом производства ископаемого топлива в Америке и Канаде. Европа чувствует, что приближается к энергетическому и экономическому кризису. Не случайно США опасаются раскола тщательно скоординированного западного альянса, который служит координационным центром антироссийских санкций.