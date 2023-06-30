Администрация Белого дома рассматривает возможность присоединения США к Организации Объединенных Наций, занимающейся вопросами образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). США вышли из ЮНЕСКО в 2019 при экс-президенте Дональде Трампе, после того как в 2017 году организация проголосовала за палестинскую резолюцию и признала палестинским объектом пещеру Патриархов, где, согласно Библии, похоронены еврейские праотцы и их жёны.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Решение Белого дома о возобновлении членства в ЮНЕСКО проблематично, поскольку американское законодательство запрещает Штатам присоединяться к тем организациям из ООН, которые признали полноправное членство Палестины.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Еще одна администрация, которая просто игнорирует любой закон США, который ей не хочется соблюдать», — негодует chiefsbrat.

«Трамп привел США в соответствие с американским законодательством. Байден хочет нарушить закон, вновь присоединившись к ЮНЕСКО», — злится Crotchety_Old_Dude.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Вместо того чтобы стоять на наших принципах, администрация Обамы и Байдена хочет разрушить эти принципы, чтобы мы могли соответствовать всем фанатичным и предвзятым группам», — считает medusa.

«ЮНЕСКО постоянно переписывает историю, в том числе стирает еврейскую связь с Иерусалимом… она коррумпирована», — уверен jacob531.

«Байдена и его приближенных не волнуют законы США. Их единственная забота — разрушение экономики США и навязывание приказов о вакцинации перед промежуточными выборами», — пишет old_dr.

«ООН должна быть закрыта на время проведения полной реорганизации, массовых увольнений и начала новой работы. Затем, если они не смогут собраться с силами, пусть размещают свою штаб-квартиру в Иране или Северной Корее», — советует louietagooey.

«ЮНЕСКО является антиамериканской и антиизраильской организацией, видимо, поэтому Байден хочет направить туда наши деньги», — подчеркивает jacob531.

«Всё, что Байден сделал за время своего правления, полностью противоположно политике Трампа. Я думаю, ему нужно изменить свою стратегию. Она работает не слишком хорошо для него», — указывает BillStokes.

«Байден перечеркивает всё хорошее, что сделал для нас Трамп», — переживает thestoneknows.

«Еще одна абсолютно бесполезная и неспособная организация ООН», — уверен peterbsnyder.

«Сгодня мир, безусловно, менее безопасен, чем когда Трамп был на посту», — сожалеет abraham12.

Напомним, что 12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО. Решение «отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью», следует из заявления начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.