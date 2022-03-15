После начала специальной военной операции России на Украине в огромном числе западных изданий появились призывы передать Украине боевые самолеты, однако такая идея не может считаться удачной. И хотя американские военные чины указывают на то, что отправка дополнительных истребителей не изменит существенно ситуации для украинской стороны, требования поставить самолеты продолжаются, пишет офицер резерва ВМС СШАБлейк Херцингер в статье, вышедшей 14 марта в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

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Тем не менее оказать помощь в обеспечении безопасности — это значит не только подарить военное оборудование. Напротив, речь идет о сложном процессе создания или поддержки военного потенциала, а также ответов на правильные вопросы. Если это сделать неправильно, могут появиться новые проблемы. В случае с Украиной, где специальная операция Россия может перерасти в конфликт между НАТО И РФ, эту помощь нужно оказать так, чтобы не спровоцировать конфликта между ядерными державами.

Логика политиков довольно проста: Западу нужно чем-то помочь Украине. Отправка самолетов — это что-то, поэтому и нужно поступить так. Недавно Польша предложила отправить свои устаревающие МиГи на авиабазу «Рамштайн» в Германии, где американские силы помогли бы передаче их украинским пилотам, которые бы уже переправили эти самолеты на Украину. Некоторые даже утверждали, что США могли поставить Киеву собственные штурмовики A-10 Thunderbolt II.

(сс) U.S. Army photo by Visual Information Specialist Gertrud Zach A-10 Thunderbolt II

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Успешное оказание военной помощи должно начинаться с ответа на вопрос о том, какого результата хочет добиться Украина и смогут ли эти поставки переломить ситуацию. Но никто из общественности этим вопросом не задается, тогда как американские военные неоднократно указывали на то, что такой шаг будет сопряжен больше с рисками, нежели даст положительные результаты.

К тому же поставить их не так просто. Польским МиГам уже десятки лет, и многие из них были «подержанными» даже тогда, когда поляки получали их. Истребители, особенно старые, требуют серьезного обслуживания, а также снабжения запасными частями и боеприпасами. Сможет ли Украина обеспечивать эти самолеты технически, непонятно.

Дарья Антонова ИА REGNUM МиГ-29

Поставки американских штурмовиков А-10 стали бы еще более сложной задачей, граничащей с фантастикой. У Украины нет возможности ремонтировать или обслуживать эти самолеты, в стране нет людей, пилотировавших их: на Украине он не эксплуатировался. Более того, в современных условиях — при наличии новейших систем ПВО — этот самолет долго не проживет.

К сожалению, политическая риторика вытеснила вопросы целесообразности тех или иных шагов и способов достижения поставленных целей. Непродуманные идеи, такие как отправка МиГов на Украину, особенно опасны в контексте этой бывшей советской республики. Несмотря на то, что риторически и Россия, и НАТО бьют себя в грудь, ни Москва, ни альянс не хотят прямого военного конфликта между ядерными державами.

Есть те, кто призывает обратить внимание на опыт поддержки Вашингтоном афганских моджахедов против Советского Союза, утверждая, что у США достаточно средств повлиять на ситуацию и не спровоцировать ее обострение. Однако те, кто об этом говорит, как-то забывают упомянуть о том довольно известном факте, что США прилагали огромные усилия, чтобы не провоцировать СССР напрямую. В частности, было невозможно отследить источник поставляемого оружия, а сами поставки не разглашались.

Запад уже давно прошел эту точку, открыто предоставляя Киеву оружие, финансовую помощь и представляя разведывательную информацию, а также публично обсуждая, что должно быть дальше. Поддержка независимости Украины — это вещь правильная, однако риски должны стоить вознаграждения как для Украины, так и для НАТО. Поставка старых самолетов эту задачу не решает.