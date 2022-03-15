Президент Украины Владимир Зеленский решил провести налоговую реформу на Украине для поддержания экономики страны. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

По словам Зеленского, украинские малые предприятия могут платить единый налог в добровольном порядке. Глава Украины добавил, что малый бизнес может не платить налоги, если не хочет. Также он пообещал отменить проверки всех предприятий. Кроме того, в стране вводится единая ставка в 2% от оборота предприятий.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения указали на то, что решение о проведении реформы принято несвоевременно, об этом надо было думать ранее.

«Вовремя», — с сарказмом отреагировала Наталья.

«А кому оно теперь надо?» — задалась вопросом Marina.

«А будет ли прибыль?» — задумался Mikler P.

«Самое время», — иронизирует Александр К.

«Клоун во всей красе. Своевременное решение…» — пишет Aleksandr.

«У людей и бизнеса уже нет», — добавила Рина.

«Господи, кто ему это посоветовал?» — не понимает Lethos.

«Разве можно ему верить? Как будто Украина не на издыхании?» — задалась вопросом Людмила.

«А раньше нельзя было? Или прижало? Так это как раз не в тему! Не о том думаешь, президент», — написала Светлана М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«Поздно пить «Боржоми», — добавил Дмитрий.

«О, стратег! Хочет купить представителей мелкого бизнеса. Где же ты, клоун, раньше был?» — отреагировал Лёлик Одесса.

«Нету государства — нету налогов. Всё логично», — с сарказмом прокомментировал Константин С.

«Только идиот сейчас будет платить [налоги]», — пишет Илья.

«Это надо было делать еще в августе, чтобы люди не бастовали», — отметила Elena Z.

«Ноль на что ни умножай, все равно ноль», — отреагировал Sergey K.

«Это конец! Дождался, пока Украина накроется экономическим тазом!» — с сарказмом написал Игорь.

«Когда одно место начнёт подгорать, и не такое наобещаешь», — смеется Василий И.

«Раньше уничтожали предпринимателей, сейчас вспомнили, что [они] есть», — отметил Александр.

«О мире на Донбассе тоже многообещающе было», — напомнил Юрий Ю.

«Нашёл, когда упомянуть свои 2%… Проверять кого? Все люди по домам сидят, предприятия стоят», — пишет Elena D.

«Походу, смирился, что его шайка уже ничем не управляет… Ну, кроме видосиков», — добавил Саня С.

«Так платить нечего», — отреагировал Владислав.

«Он обращается не к своим бизнесменам, они ему не верят давно уже. Он обращается к зарубежным предпринимателям, т. к. считает себя умнее их. Главное, чтоб они средства на счета Украины перевели, а далее он же пояснил, что никто проверять ничего не будет… Где деньги, куда ушли деньги, кто будет ими пользоваться. Неплохой для Украины бизнес. Вот только одна проблема, где они, эти «неглупые» инвесторы, с 2014 года?» — поинтересовался «Лис».

"Во запел. Только Зеленского не будет в должности президента», — написал Вячеслав.

«Обещать — не значит жениться. Потом всегда переобуться можно…» — добавил Алекс С.

«Так если не платишь, то и соцпакета нет, и стаж не идет, на пенсии не рассчитывайте, и даже на пособия по старости. Чему радоваться? Это значит, что Зеленский поставил подпись в том, что государства не существует как такового вообще!» — отметил PTV.

«Раньше надо было думать, когда страна была!..» — призвал Сашко Алекс.

«Сейчас пообещать можно все что угодно. Все равно ему не исполнять», — добавил один из комментирующих.

«То есть он осознал, что потерял Украину, но пытается под конец стать хорошим?» — подытожила Надежда.