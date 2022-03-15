Когда стало известно, что в нескольких странах — членах НАТО есть самолеты МиГ-29 еще советского производства, появилась идея направить их на Украину и передать тамошним пилотам, знакомым с этими летательными аппаратами. После же этого США должны будут заменить переданные МиГи на свои F-16, пишетПатрик Бьюкенен в статье, вышедшей 14 марта в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В Польше возникла идея даже получше: Варшава предложила перебросить свои 27 МиГов на американскую военно-воздушную базу «Рамштайн» в Германии. Там планировалось передать летательные аппараты США, затем перекрасить их и перебросить на территорию Украины. Саму же задачу передачи самолетов украинским пилотам пришлось бы решать американцам.

Поскольку президент России Владимир Путин уже заявил о том, что введение «бесполетной зоны» над Украиной будет воспринято как акт войны, а вмешательство самого блока может привести к ядерной войне, предложение Варшавы сразу же вызвало значительное беспокойство в США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

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Поляки, по всей видимости, хотят, чтобы каштаны из огня таскали США и чтобы они шли против прямого предостережения Москвы. Поляков с их идеей осадил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Перспектива отправки истребителей, находящихся «в распоряжении американских властей», с базы США/НАТО в Германии в воздушное пространство Украины, где действует Россия, вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО», — заявил он.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Как сообщает газета The Washington Post, в то же самое время директор ЦРУ Уильям Бёрнс предупредил комитет палаты представителей по разведке, что «бряцание ядерным оружием» со стороны Москвы вызывает опасение из-за ее военной доктрины «эскалации для деэскалации» во время регионального конфликта. Россия, по словам Бернса, может нанести тактические ядерные удары, в частности, если к войне присоединятся США и НАТО.

U.S. Embassy Tokyo Уильям Бёрнс

Тем не менее выдвинутый Польшей план с МиГами, — на данный момент оставленный, — очень многое говорит и о самих США.

Во-первых, то, что, хотя Запад в нынешней ситуации и поддерживает Украину, у его поддержки есть ограничения.

Во-вторых, если Запад оказался неготовым к отправке на Украину своих МиГов, опасаясь быть втянутым в конфликт с Россией, возникает вопрос, что в Восточной Европе для США представляет достаточную ценность, чтобы Вашингтон мог бы объявить войну России — войну, которая бы имела чудовищные последствия или вообще могла бы привести к уничтожению обеих стран.

Когда президент Украины Владимир Зеленский взывает к Западу, чтобы тот закрыл небо над Украиной, чтобы он направил Киеву самолеты, как НАТО, так и США отвечают ему, что они его всячески поддерживают, но рисковать своей безопасностью и выживанием не намерены.

Бьюкенен считает, что целью нынешнего руководства России является возвращение в лоно Москвы русских, оставленных на территории 14 бывших советских республик — на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Прибалтийских республиках.

«Действительно ли пошли бы мы на войну с Россией, если бы Россия вторглась в Эстонию — на территорию нашего союзника по НАТО, чтобы воссоединиться с находящимися там русскими, оказавшимися в чужой стране по итогу Холодной войны? Если Россия попытается создать сухопутный коридор через Литву и Польшу в свою Калининградскую область, находящуюся на Балтийском море, объявим ли мы войну обладающей ядерным оружием России, чтобы предотвратить это?» — задается вопросом Бьюкенен.

Администрация президента США Джо Байдена вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном в последние две недели раз за разом заявляла, что США будут защищать «каждый сантиметр» территории НАТО.

«Будем ли? За что мы действительно готовы умереть и за что мы должны быть готовы бороться? Поскольку это означает подвергать опасности жизни миллионов наших людей и рисковать гибелью нашей страны», — указал Бьюкенен.

«Во Второй мировой войне мы, американцы, не пошли войной на Германию за Великобританию, когда она объявила войну гитлеровской Германии, а затем потерпела поражение во Франции. Мы вступили в войну с Германией только тогда, когда Гитлер объявил нам войну, через четыре дня после Перл-Харбора в декабре 1941 года», — добавил он.

Американские СМИ пестрят сообщениями о новом «единстве» в НАТО. Но один из вопросов, по которому союзники, похоже, больше всего едины, заключается в том, что нынешний кризис на Украине не является проблемой Запада, и необходимо предотвратить его распространение на любую из 30 стран НАТО.

В западных СМИ также слышен энтузиазм по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Но Финляндия размером с Германию и имеет границу с Россией протяженностью 1340 км, которая была бы самой протяженной границей НАТО.

«Можно ли серьезно считать, что США объявят войну или начнут конфронтацию с Россией, чтобы обезопасить границу Финляндии?» — заключил Бьюкенен.