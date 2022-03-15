США якобы «полностью сокрушили» экономику России, введя новые санкции после начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 марта в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

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Заявление пресс-секретаря Белого дома обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения указали на то, что на данный момент последствия антироссийских санкций на себе ощутили в США. Иные также напомнили, что нечто подобное в отношении российской экономики в свое время заявлял бывший президент США Барак Обама.

«Они не могут определиться, в какую сторону работают санкции», — смеется Юлия Т., вероятно, намекая на рост стоимости бензина на автозаправочных станциях в США.

«Опять? Уже Обама сокрушил. Опять сокрушили?!» — с сарказмом поинтересовался Roman.

Whitehouse.gov Барак Обама

«Не, Обама в клочья порвал. А Бидон (Байден. — М. Р.) сокрушил. Понимать надо!» — не без сарказма ответил ему (Roman) Ильдар А.

«Псаки себе, похоже, украинское ТВ подключила», — иронизирует Сергей, указывая на антироссийскую пропаганду, свойственную украинским телеканалам.

«Шо, опять? В клочья, надеюсь?» — шутит Alex K.

«А, ну т. е. уже всё, я так понимаю, цель достигнута и скоро США снимут санкции?» — с сарказмом поинтересовался Darth Vader.

«Так обвалили они нам экономику или «Путин виноват», что у них обвал с бензином?! Полная непоследовательность их заявлений!» — написала Алёна Ш.

«Ох и ржачные (смешные. — М. Р.) они ребята. Подготовка к выборам — это, конечно, то ещё веселье», — написал Mikhail R.

«Это в который раз уже?» — смеется Илья.

«В Штатах российская экономика?» — иронизирует Елена, явно таким образом указывая на то, что последствия антироссийских санкций стали ощутимы в США.

«Разорванная в клочья ещё при Обаме экономика России была сокрушена дедом Бидоном (Байденом. — М. Р.). Как теперь жить?» — пошутил один из участников обсуждения.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Спасибо им, надеюсь, теперь будут строить экономику в России и для России», — отреагировал «55ник55».

"Только вот России об этом неизвестно», — добавил Олег В.

«Экономику России вроде как сокрушили, но цены на бензин резко выросли в США. Такое мы на Украине не раз испытывали. Вначале растут цены на бензин, за этим растут цены на проезд. Далее на продукты питания и другие товары», — написал Алексей К.

«Она это уже говорила. Лет 8 назад, кажется», — подытожил Евгений.

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