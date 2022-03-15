Предвыборную программу партии «Единая Россия» авторы окрестили народной. Потому что она, говорят, составлена по наказам народа, простых людей, рядовых избирателей. А сомнения всё-таки есть. Вряд ли кто-либо из обычных горожан или селян обобщил факты своей обыденной жизни и сочинил такой наказ кандидатам в депутаты от «Единой России» — «создать сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, в которых оказывается необходимая помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, беременным и молодым мамам, включая юридическую, материальную и психологическую помощь, кратковременный присмотр за детьми, учебные курсы, а также проживание».

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Или придумал такой наказ: «разработать стандарт «Школа большой страны» с учетом опыта работа центра «Сириус» и других лучших практик. Обеспечить его внедрение во всей системе школьного образования, включая требования к современному учебному оборудованию школ, телекоммуникациям, оснащению классов и лабораторий, к медкабинету и столовой, к условиям обеспечения безопасности и др.». Скорее всего, автором таких наказов является кто-то не ниже ранга федерального министра или уровня действующего депутата. Есть и такие наказы: «обеспечивать поэтапность в повышении оплаты труда учителей, врачей, военнослужащих, работников социальной и правоохранительной сфер» (ключевое слово здесь — поэтапность, без всякой надежды на то, что когда-либо появится зарплата, которую не нужно будет поэтапно повышать), «освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», «обеспечить развитие электронного документооборота в сфере трудовых отношений», «обеспечить на законодательном уровне оптимизацию системы межбюджетных отношений таким образом, чтобы людям вне зависимости от места проживания гарантировалось высокое качество дошкольного и школьного образования, доступность и качество здравоохранения, других государственных и муниципальных услуг». И еще около 300−400 похожих пунктов.

В целом те, кто занимается государственным планированием, могут быть довольны придуманными пунктами-наказами, в которых нет и намека на реализуемость в первый же год депутатства. А то, что не всякий пункт народной программы обладает песенной мелодичностью, так это совсем другой жанр. Проверять надо не на распевность текста, а на степень новизны замысла и на исполняемость. Тем более что наиболее активными популяризаторами народной программы в прессе называют «депутатов новой волны». Так эксперты зовут новичков, в первую очередь во фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе.

Недавно партия представила своему председателю Д. Медведеву первый промежуточный доклад о выполнении народной программы. При отчете первым о промежуточных итогах и планах работы по своему направлению рассказал координатор блока «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Д. Хубезов. Его тоже причисляют к когорте депутатов новой волны. По его словам, выполнение инициатив «Единой России» в этой части идет уверенными темпами. Уже закончено строительство 346 объектов в 44 регионах. В учреждения здравоохранения поставлено более 21,5 тысячи единиц оборудования и закуплено семь тысяч автомобилей. «Сейчас нужно остановиться на проблемных точках — это дефицит кадров первичного звена и лекарственное обеспечение. Планируется создать единую для всей страны базу с данными о лечении граждан, чтобы при переезде пациента по России он не сталкивался с проблемами в получении необходимой медпомощи», — подчеркнул Хубезов. Судя по стилистике выступления депутата новой волны, волнорез устоявшихся форматов докладов начальству мощнее новомодных накатов.

Государственная дума Дмитрий Хубезов

Следом за отчетом перед Медведевым Совету Федерации на совещании «О ходе реализации национальных проектов в социальной сфере. Итоги 2021 года» докладывало уже само Министерство здравоохранения. Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко оказался не так оптимистичен, как Д. Хубезов. Он признал: повышение цен на строительные материалы и несвоевременность проведения закупочных процедур мешали модернизации первичного звена здравоохранения. За первый год работы программы модернизации «первички» в 24 субъектах построено 214 объектов, 58 уже получили лицензию. Поставлено 385 быстровозводимых модульных конструкций, лицензированы 33. Приобретено 18 объектов недвижимого имущества, 10 получили лицензию. Более 1300 объектов капитально отремонтированы. Закуплено более 34 тыс. единиц оборудования, более 33 тыс. введены в эксплуатацию. Медучреждения получили более 5,5 тыс. единиц автотранспорта.

Официальный сайт правительства Приморского края Виктор Фисенко

Хубезов докладывал Медедеву о 21,5 тысячи единиц оборудования и семи тысячах автомобилей. Фисенко говорил о 34 тыс. единиц оборудования и 5,5 тыс. единиц автотранспорта. Ранее М. Мурашко, министр здравоохранения, говоря о планах, сообщал: в 2021 году будет приобретено и поставлено 28 952 единицы медицинского оборудования, приобретено и поставлено 7487 единиц автотранспорта. Еще один государственный источник официальной информации о ходе реализации программ модернизации первички — правительственный портал «национальныепроекты.рф» — породил новые вопросы. По его данным, к концу 2021 года открыты 1751 фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт и врачебная амбулатория, но в 2021 году введено в эксплуатацию 168 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Вопрос: открыты, но не введены в эксплуатацию или введены в эксплуатацию, но не открыты? Или читателя не должны интересовать эти мелочи, публикацией которых занимаются высокооплачиваемые сотрудники?

Официальный сайт правительства России Михаил Мурашко

В разделе здравоохранения народной программы «Единой России» 21 обязательство. Первые два такие:

— обеспечить 100-процентную доступность пер­вичного звена здравоохранения: ликвидировать очереди на прием к участковому врачу и профильному специалисту, сделать удобным и комфортным порядок получения рецептов, оформления больничных, записи на исследования;

— разработать и реализовать новый общерос­сийский стандарт первичной медпомощи, в основе которого должен быть принцип «в центре внимания — человек, сбережение его здоровья», а оценкой эффективности должна служить удовлетворенность человека качеством медицинской помощи.

Изменить эти пункты народной программы нельзя, поскольку за программу проголосовали делегаты предвыборного съезда партии. Следовательно, внести коррективы можно, только созвав съезд заново. Однако правильнее будет просто забыть про них, сделать вид, что их нет. Потому что то, что там сформулировано, — полный бред, который ни комментировать, ни критиковать нет никакого смысла. Тех, кому не понравятся эти грубые критические слова, вместо полемики отсылаем к экспертному обзору Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы под названием «Показатели доступности и качества медицинской помощи, обеспечивающие удовлетворенность населения медицинской помощью в различных странах мира». Для тех, кому опыт других стран не указ, отсылаем к действующему федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В нем есть статья 10 «Доступность и качество медицинской помощи». В ней — правовые нормы, устанавливающие, что доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются:

1) организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;

2) наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации;

3) возможностью выбора медицинской организации и врача в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4) применением порядков оказания медицинской помощи;

5) предоставлением медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

6) установлением в соответствии с законодательством Российской Федерации требований к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения и иных объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения исходя из потребностей населения;

7) транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;

8) возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и здоровью;

9) оснащением медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья;

10) применением телемедицинских технологий.

А депутатам новой волны и депутатам-волнорезам — совет: бросьте заниматься демагогией и помогите государственным структурам, по отношению к которым партия «Единая Россия» считает себя направляющей силой, выполнить опубликованные поручения президента Российской Федерации или, если хотите, наказы В. В. Путина как гражданина, а именно:

— до 15 февраля 2022 года включить в национальный проект «Здравоохранение» мероприятия, предусмотренные региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, а также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя;

— до 15 апреля 2022 года обеспечить для граждан, проживающих в сельской местности, расширение возможностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использованием объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения (фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), а также объектов инфраструктуры акционерного общества «Почта России»;

— до 20 февраля 2022 года обеспечить сокращение времени, необходимого на оформление врачом медицинской документации, при внедрении информационных систем в деятельность медицинских организаций;

— до 10 апреля 2022 года проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог;

— до 15 апреля 2022 года обобщить региональный опыт реализации мер социальной поддержки медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения (включая обеспечение их жилыми помещениями, в том числе служебными, предоставление им льгот и компенсаций) в целях стимулирования таких работников к осуществлению трудовой деятельности в этих организациях, а также обеспечить распространение в субъектах Российской Федерации лучших практик реализации указанных мер.

Степан Федотов. Врачи

Теперь — дело за депутатами новой волны, потому что все нужные слова уже произнесены. И есть у кого поучиться, как досрочно исполнять поручения президента, например, у Алтайского края. Там в 2021 году 91 врач и 313 специалистов со средним медицинским образованием получили жилые помещения на условиях социального найма, 5 врачей и 6 средних медицинских работников приобрели жилье в рамках социальных программ, 41 врач и 121 средний медицинский работник получили служебное жилье. О многом другом из Барнаула обязательно расскажем: у сибиряков там много действительно замечательного.