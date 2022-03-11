Мнение о том, что Запад истратил весь свой санкционный ресурс, но так и не добился желаемого результата, подтверждается всё большими фактами. Как нельзя более красноречиво об этом говорит обилие сомнительных заявлений и откровенных вбросов о плачевном будущем российской экономики. Ярким примером такого фейка стали публикации в западных СМИ о том, что Россия обращалась к Китаю за военной и экономической поддержкой. Пекин тут же подобные заявления опроверг.

Питер Брейгель Младший. Извлечение камня глупости

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда

Сам факт того, что Запад в своей экономической войне с Россией перешел к откровенным фейкам, указывает на то, что иных возможностей у него не осталось. Конечно, и Евросоюз, и США могут ввести новые ограничения. Но если раньше их сравнивали с выстрелом в ногу, а по мере наращивания — в другие, боле интимные части тела западного сообщества, то новые жесткие меры экономического давления на Россию станут для «цивилизованного мира» уже выстрелом в голову.

Одной из таких страшилок, активно распространяемых западными СМИ, является якобы нависшая над Россией угроза дефолта. Однако связанные с этим риски существенно преувеличены, отмечает телеграм-канал «Кремлевская прачка».

"Угрозу дефолта связывают с якобы невозможностью Россией погасить внешние долги. Правительство успокаивает, что средства на погашение долговых обязательств у страны есть, и не наша вина, что часть российских ЗВР была заморожена (300 млрд долларов). До возвращения ситуации в норму мы готовы расплачиваться рублями с последующим их обменом на резервные валюты. Если это предложение будет отвергнуто Западом, то это уже будет нарушением правил сделок и недобросовестным ведением бизнеса с их стороны, что позволит нам прекратить подачу газа и прочего сырья в Европу по независящим от России обстоятельствам. И тогда это будет уже не новый мировой порядок, который так хотели построить глобалисты, а новый мировой беспорядок. Но не мы это начали», — отметил ТГ-канал.

При этом уже сейчас в ряде стран Евросоюза простые жители начали сталкиваться с дефицитом товаров первой необходимости, прежде всего продуктов. Об этом, в частности, сообщает телеграм-канал «Орда».

"Прислал подписчик из Штуттгарта (земля Баден-Вюртемберг, юг страны). Пишет, в некоторых магазинах торговых сетей REWE, Penny и Lidl сегодня на полках нет муки, растительного масла, и осталось совсем немного сахара. Немцы также кое-где сметают макароны. Периодически попадаются таблички с объяснениями, что в одни руки сейчас временно отдают не более одной позиции», — отметил авто поста.

Тем временем последствия отказа США от российской нефти и газа уже дают о себе знать. Цены на топливо в Штатах бьют рекорды буквально каждый день, отмечает телеграм-канал «Бойлерная». На фоне роста стоимости горючего все чаще звучит критика в адрес президента США Джо Байдена со стороны простых американцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«В итоге в Сети множатся возмущения по поводу роста цен на бензин, люди критикуют Байдена, который и спровоцировал своими действиями и санкциями ситуацию на рынке. «Я ничего не ел сегодня, Джо. У меня есть машина, Джо. Мне приходится ходить по улице в своей стране! Потому что цены на газ очень высокие! Почему ты делаешь это с нами, Джо?» — слова очень быстро разлетелись по сети, так как отражают текущие настроения среди населения», — сообщил канал «Бойлерная».

На фоне недовольства американцев Байден продолжает грозить России новыми санкциями. Накануне под запрет импорта попали предметы роскоши: нюхательный табак, яхты, сумки. Тем временем цены на топливо в его стране продолжают стремительно расти, но обращать внимание на внутренние проблемы президент США не намерен, считает телеграм-канал.

«Санкции против России разгоняют мировую инфляцию из-за взлета цен на сырьевых рынках. Но первопричины ускорения инфляции на Западе созревали в течение последнего года. Этому способствовали мягкая монетарная политика местных властей и небывалый объем ликвидности, залитый на финансовые рынки», — отметил телеграм-канал «Банкста».

ТГ-канал также отмечает, что основной удар по ценам, скорее всего, придётся на главных инициаторов антироссийских санкций — США и страны Евросоюза, где инфляция уже показывает абсолютные исторические максимумы за последние 40 лет. В свою очередь Россия не остаётся без ответа и едва ли не в ежедневном режиме вводит ответные меры на недружественные шаги Запада.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

«Единая Россия» вышла с законодательной инициативой установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение в РФ санкций западных стран», — сообщил телеграм-канал «Телестрим Z».

Однако на этом Москва не останавливается и готовит ряд более существенных мер влияния на Запад, которые при этом не способны нанести существенного урона российской экономике.

«Индия и Россия рассматривают возможность использования юаня как базисной валюты для создания механизма торговых расчетов в национальных валютах по схеме рупия — рубль», — рассказал телеграм-канал «БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024».

Более того, уход от долларовых сделок становится настоящим трендом в мировой экономике. Вслед за Россией Китай также предпринимает шаги, чтобы отказаться от американской валюты в расчётах с другими странами.

«Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Китай запустил процесс дедолларизации. Страны азиатского региона постепенно отказываются в торговле от американской валюты в пользу национальных валют», — сообщил телеграм-канал «НЕШУЛЬМАН».

Автор поста отмечает, что ассоциацией государств Юго-Восточной Азии уже разработан план, который основывается на деятельности Китая, добившегося существенных успехов в отказе от доллара.

«Правительства этих стран заключают двусторонние соглашения только в национальных валютах. Соглашения о переходе на такие операции в трансграничной торговле уже подписали Япония и Индонезия, а также Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины», — написал ТГ-канал.