Японское правительство на сей раз «по полной» выполняет указания своего старшего союзника и сюзерена — США и обрушивает на Россию все новые «санкции», не заботясь о будущем японо-российских отношений. В Москве это видят и реагируют соответственно. В Токио, где привыкли к лояльному, а то и заискивающему в прошлом отношению к себе Москвы, были немало удивлены увидеть свою страну в списке недружественных России государств. Опешив, наши восточные соседи даже стали выражать сожаления и протесты, хотя обижаться не на что и не на кого. Как говорится, «что потопали, то и полопали».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В Токио понимают, что можно прекратить или значительно сократить торговлю с Россией, осложнить работу банков, закрыть заводы и магазины, отменить полеты гражданской авиации, но отказаться от импорта российских энергоносителей, что называется, себе дороже. А посему зависимые от крупного капитала и его интересов японские политики, как и их коллеги в США и Европе, пытаются избежать санкций в отношении нефтегазового сектора экономики РФ. Хотя в балансе потребления японскими предприятиями нефти и сжиженного природного газа (СПГ) импорт из России, казалось бы, сравнительно невелик, но, учитывая объемы производства в этой сохраняющей позиции экономической державы страны, оказывается, все же существенен. В Японии доля нефти из России составляет 3,6%, газа — 8,4%. Конечно, Россия могла бы поставлять ресурсы в большем количестве, но тут немаловажен политический аспект.

Отношение в Японии к поставкам энергоносителей из России сложилось еще в советские времена, когда США не были заинтересованы в расширении советско-японской торговли, в том числе нефтью, газом, углем. Как рассказывал автору этих строк один японский политик, японский бизнес мог бы осваивать гораздо большие объемы советских, ныне российских, энергоносителей. Но в условиях холодной войны американцы, так утверждал мой собеседник, «рекомендовали» японцам диверсифицировать поставки нефти и газа из-за рубежа, ограничивая объем энергоносителей из СССР 10 процентами общего потребления. В противном случае-де Москва по политическим мотивам может «перекрывать кран», ставя Японию в сложное положение. Похоже, эта «психология» сохраняется в Стране восходящего солнца до сих пор.

И все же близость российских источников нефти и газа весьма привлекательна для Японии. А потому даже в ситуации объявленных в США «адских санкций» японцы не хотят рубить сплеча. Как сообщалось, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио ушел от ответа на вопрос о том, готова ли Япония отказаться от российской нефти. «Я бы хотел воздержаться от ответа, так как это — часть дипломатических переговоров. Но наша страна в плане усиления международных экономических санкций против России относится с пониманием, что один из национальных интересов, которые необходимо защищать, — это стабильные поставки энергии и обеспечение (энергетической) безопасности. А потому будет действовать соответствующим образом, тесно взаимодействуя с мировым сообществом, в первую очередь со странами G7», — сказал высокопоставленный японский чиновник.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

Смелее говорит на эту тему бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который заявил, что позиция страны в вопросах энергетической безопасности должна быть прагматичной и реалистичной. И поспешный отказ от поставок российских энергоносителей и от участия в ключевых российских проектах по сжижению природного газа, которого требует от Японии Вашингтон, — это самоубийство, цитирует его издание Upstream Online. Известно, что правительство Японии и японские компании владеют долями в проектах по добыче нефти и сжиженного природного газа, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», и было бы неразумно вдруг все это бросить и бежать по команде из Вашингтона.

Council.gov.ru Хиросигэ Сэко

«Если мы сейчас выйдем из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», то поставки будут прерваны, в то время как такие страны, как Китай, которые отчаянно нуждаются в СПГ, получат его дешево», — говорит экс-министр Сэко. Кроме того, он напоминает, что многие японские компании закупают СПГ у российских поставщиков по долгосрочным контрактам. Если контракты расторгнуть в одностороннем порядке, это может вызвать волну неплатежей, банкротств и затронет всю японскую экономику. Сэко прагматично напоминает, что любые санкции, которая Япония вводит против России, отражаются прежде всего на простых японцах, которые будут вынуждены дороже платить за свет, газ, отопление, отмечает в своем аналитическом материале в издании «Свободная пресса» Константин Ольшанский. И справедливо добавляет: «(Российские) власти уже пригрозили национализацией тех компаний, которые покинут иностранцы из недружественных стран. Видимо, эта угроза заставила крепко призадуматься и японцев. В отличие от американцев, которые транжирят деньги по политическим мотивам, японский менталитет подсказывает более рациональное отношение к ресурсам».

И вот из Японии сообщают, что японские корпорации Мицуи и Мицубиси продолжат свое участие в проекте «Сахалин-2», акционерами которого они являются. Об этом в субботу сообщил японский журнал Nikkei. «Позиция Японии в отношении своих интересов на Сахалине сильно отличается от (подхода) Европы и США», — приводит издание слова своего источника. ТАСС отмечает, что, согласно оказавшимся в распоряжении журнала документам, выход японских корпораций из проекта «Сахалин-2» принес бы выгоду России и Китаю.

Gazprom.ru Проект «Сахалин-2»

И хотя зависимость Японии от поставок российских газа и нефти не столь велика, как, например, в Европе, особенно в Германии, здесь, похоже, тоже не спешат сжигать мосты во взаимовыгодных отношениях с Россией. К тому же промышленные гиганты Мицуи и Мицубиси — это не торгующая в Москве ширпотребом компания Uniqlo, которой, как оказалось, можно выкрутить руки и заставить оставить выгодный московский рынок.