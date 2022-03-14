После начала специальной операции России на Украине в США появился целый вал опросов, который вскрыл, по всей видимости, огромное изменение общественного мнения по вопросу бывшей советской республики. Так, если раньше их респондентам и дела не было до Украины, то теперь этот вопрос стал для участников социологических исследований животрепещущим, пишетДэвид Хендриксон в статье, вышедшей 14 марта в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Способность общественного мнения измениться в мгновение ока можно объяснить изменением обстоятельств, но она также поражает. Одну неделю общественность разглагольствует по поводу иностранной помощи, о которой у нее самые причудливые представления, на следующей же она готова поддержать любые меры эскалации.

В начале 2021 года большим достижением по части отправки военной помощи Украине считалась сумма в $500 млн. Тогда эксперты указывали, что это максимум, на который может согласиться Конгресс. Сегодня же американские законодатели указывают на готовность выделить Киеву $13,6 млрд. И общественность, похоже, готова их поддержать. Мост в штате Огайо? Простите, у нас другие приоритеты.

Так какие же у США приоритеты на Украине? Прежде всего, США намерены помочь Киеву нанести поражение России. Значит ли это, что над территорией республики будет введена бесполетная зона? Семьдесят четыре процента участников опросов при значительной поддержке обеих партий заявили, что они одобряют такой шаг. Авторы социологических исследований не спрашивали респондентов, будут ли они по-прежнему поддерживать такие меры, если они приведут к войне с Россией. Если бы представители общественности понимали, чем чреваты те или иные шаги, они бы сказали «нет». Тем не менее они говорили: «Да!». И то, что сторонников подобных мер так много, говорит о том, что общественность очень легко возбудить и подтолкнуть к поддержке шагов, которые даже трезвомыслящие ястребы (хотя таких и немного) считают слишком рискованными.

Тот же опрос показал, что 80% жителей США поддерживают эмбарго на импорт российской нефти. Это был своего рода вопрос с подвохом, как и вопрос о бесполетной зоне, поскольку на российскую нефть приходится незначительная часть импорта этого энергоносителя в США (по разным оценкам, менее 5%). Опрошенных не спросили, что они думают о нефтяных эмбарго, если цена на нефть достигнет $300 за баррель. Сейчас важно то, что российская нефть имеет «запах крови», как охарактеризовал ее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Реальность такова, что Россия занимает внушительное положение на мировом рынке нефти. Несколько лет она боролась за звание добывающей страны номер один. В последние годы РФ выпускала на рынок целых семь миллионов баррелей в день. Если сократить поставки из этого источника, не говоря уже о том, чтобы его перекрыть, это будет иметь большие последствия для мировых цен.

Нефтяной рынок, этот «Дикий Запад» финансовых стрелков, способен на сумасшедшие колебания. Если цена на нефть может становиться отрицательной, как это было весной 2020 года, она также может демонстрировать взрывной рост, как это только что произошло с никелем и как это произошло с нефтью летом 2008 года. Тогда скачок цен на нефть был прелюдией к гигантскому краху осенью, о чем многие уже забыли.

«Я не делаю прогнозов; я констатирую рациональный страх. Само собой разумеется, что большинство обычных людей будут иначе думать о компромиссе, когда столкнутся с последствиями американского фанатизма в этом вопросе», — отметил Хендриксон.

Динамика цен на нефть

Что-то в американском темпераменте говорит о том, что при встрече с головорезом единственное, что можно сделать, это стать в ответ еще большим головорезом.

«Я могу согласиться с этим при некоторых обстоятельствах. Но в более широком смысле я думаю, что это и неправильно, и неосмотрительно. Мы не должны делать такой подход руководящим принципом нашего государственного управления», — указал автор.

Причина, по которой такой шаг может считаться преступлением против морали, прекрасно выражена в письме, которое Джон Адамс написал своей жене Эбигейл в первые годы войны за независимость Америки. На протяжении «всей римской истории», вспоминал Адамс, «месть считалась щедрой и героической страстью. Никакая мера не могла быть излишне хорошей для друга или излишне плохой для врага».

«Безграничные ненависть и злоба, направленные против врага, приветствовались и оправдывались, и никакая жестокость не считалась неоправданной. Наш Спаситель учил безнравственности мести, моральному долгу прощать обиды и даже долгу любить врагов. Ничто не может показать привлекательное, моральное и божественное превосходство этих христианских учений в более яркой точке света, чем характеры и поведение Мария и Суллы, Цезаря, Помпея, Антония и Августа и бесчисленных других», — писал Адамс.

Мэзер Браун. Джон Адамс, второй президент США. 1788

Не нужно быть христианином, чтобы понять, что гнев и месть не являются источниками благоразумия или нравственности. Так не сказал бы ни конфуцианец, ни истинные мудрецы буддизма, индуизма и представители других конфессий. Это универсальные нравственные учения, находящие отклик в различных религиозно-нравственных традициях.

«Все мы понимаем, что у народов господствуют разные представления о Боге, если он есть. Мое представление о Боге состоит в том, что когда мудрое учение исходит из какой-либо из этих традиций, мы должны благоговеть перед ним и не слишком глубоко вникать в его эпистемологические основания или онтологический статус», — подчеркнул Хендриксон.

Следует отметить, что поступки, совершенные из гнева и мести, также осуждали и сторонники реализма, которые, в отличие от последователей идеализма, придерживались более пессимистического взгляда на человеческие дела. Предшественники этой школы мысли — огромное число авторов, писавших о «государственных интересах», прежде всего, в XVII и XVIII веках, — призывали князей «остыть и все обдумать».

Они выставляли напоказ королей, которые этого не делали и опыт которых показал, что если позволить своим эмоциям взять верх, то в долгосрочной перспективе это не принесет положительных плодов. В целом они призывали к чему-то сродни совету Уолтера Липпманна: «Нужно платить за то, чего хочешь, и хотеть только того, за что готов платить. Не нужно уходить в дикие крестовые походы. Обращайте внимание на потенциальные опасности в будущем. Думайте о последствиях, прежде чем действовать».

"Я нахожу много мудрости в обоих направлениях мысли, от христианского благочестия Эразма Роттердамского до проницательных прозрений Отто фон Бисмарка, и ни в коем случае не хочу отождествлять себя с тем или иным лагерем. Неважно. Ни идеализм, ни реализм, кажется, не описывают отношение американского народа к Украине. Они просто злятся и хотят, чтобы что-то было сделано», — заявил Хендриксон.

Как-то обнадеживает то, что нечто подобное международное сообщество уже проходило и раньше и сумело выжить. Джордж Кеннан не выдумывал, когда еще в 1950 году описывал непостоянство «общественности». На лекции в Чикагском университете он сказал, что демократия напомнила ему «одного из тех доисторических монстров с телом длиной в эту комнату и мозгом размером с булавку».

Кеннан считал, что это существо чувствует себя комфортно в своей первозданной грязи, в основном не обращая внимания на внешние раздражители, но однажды разбуженное способно лежать «с такой слепой решимостью, что оно не только уничтожает своего противника, но и в значительной степени разрушает свою же родную среду обитания». Предупреждения Кеннана о расширении блока НАТО в 1990-х годах, который теперь пожинает свои ядовитые плоды, еще раз демонстрируют эту тенденцию.

Жесточайшие экономические санкции Америки, ее оружие финансового уничтожения (ОФУ), нанесут серьезный ущерб родной среде обитания самих же граждан США, что измеряется такими вещами, как гораздо более высокая стоимость жизни и гораздо более высокий уровень безработицы. Что американцы получают в придачу? Ну, они не могут реально изменить ход нынешней операции, если только не начнут войну, чего они делать не хотят, поэтому нужно надеяться, что Москва изменит свои расчеты или там изменится власть.

«И насколько успешными будут санкции, когда они направлены против великих держав? Ни насколько, вообще, нулевой эффект будет. Против меньших держав? То же самое. Достаточно обратиться к Северной Корее, Венесуэле, Кубе, Сирии и другим странам», — указал автор.

Америка может причинить огромную боль России, как уже бывало, но вскоре испытанию подвергнется собственная выносливость США.

«Трудно предсказать, кто победит в этой борьбе, поскольку реальность такова, что мы все окажемся в большом проигрыше. Но на самом деле нам не следует удивляться: делать ужасные вещи по отношению к другим людям — это традиционный способ решать проблемы в человеческих делах. Кровожадность, как ее называли. Наши лидеры во главе с неоконсерваторами называют это Просвещением», — заключил он.