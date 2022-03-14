



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сообщил, что Баку намеревается увеличить поставки газа в Европу через Турцию и обсуждает этот вопрос с Анкарой и Брюсселем. Комментируя это событие, турецкая газета Milliyet со ссылкой на Шахбазова пишет, что «Баку намерен увеличить поставки газа в Европу, так как считает, что располагает запасами природного газа, которых будет достаточно для внутреннего потребления и поставок в Европу на 100 лет». По словам министра, «у нас есть 2,6 трлн куб. м подтвержденных запасов газа и мы можем поставлять природный газ себе, нашим партнерам и Европе в течение 100 лет».

В то же время министр энергетики Турции Фатих Донмез в интервью CNN заявил, что «в скором времени отправится в Израиль для переговоров о возможной прокладке газопровода от израильских берегов в Турцию». Он отметил, что для этого нужно проложить по дну Средиземного моря газопровод длиной всего 500−600 км. Речь идет о проекте Восточно-Средиземноморского газопровода EastMed из Израиля в Грецию и Италию длиной 1900 км, причем по самой глубоководной части Средиземного моря. Газопровод с мощностью в 10 млрд кубометров в год обойдется в 7,9 млрд долларов. Видный израильский специалист по глобальным энергетическим проблемам Амит Мор из Университета Райхмана, комментируя ситуацию, считает, что таким образом «Баку и Анкара начинают подключаться к западной операции по выбиванию у Путина энергетических рычагов, с помощью которых можно разрушить экономику западного мира, ведь прекращение поставок российского газа привело бы к остановке промышленности в Германии и других странах ЕС, росту инфляции и цен и остановке отопления в холодный сезон».

OH 237 Средиземное море

Кстати, эти сообщения и суждения особенно бросаются в глаза на фоне того, что наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и наследный принц Абу-Даби (полное название страны — Объединенные Арабские Эмираты) шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян отказались от телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Байден намеревался обсудить с ними ситуацию вокруг Украины и возможность наращивания добычи нефти для снижения мировых цен. После этого лидеры двух арабских государств провели телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. То есть просьбы американского президента нарастить поставки нефти в Америку проигнорированы, а участвовать в санкционном давлении на Москву и Саудовская Аравия, и ОАЭ отказались.

В энергетической комбинации, в которой сейчас решили принять участие Баку и Анкара, важное значение приобретают такие факторы, как сложившаяся международная конъюнктура в связи с украинским кризисом, символы и время. Конъюнктура состоит в том, что Азербайджан и Турция, в отличие от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, по-своему отреагировали на призывы Запада увеличить поставки нефти и газа на мировой рынок. Планируемый срок завершения EastMed, если иметь в виду то, что начнется его реализация, — до 2025 года, одним из его основных лоббистов является Вашингтон. Но месторождение «Левиафан», откуда Израиль планирует качать газ, находится на участке шельфа и является предметом спора этой страны с Ливаном, за которым стоит Иран и которому невыгодно, чтобы газ оттуда шел в Европу, не говоря уже о проблемах Турции с Кипром и Грецией.

US Energy Information Administration Схема бассейна газового месторождения по данным EIA, США

Юридический казус осложняется и тем, что и Турция, и Израиль не являются подписантами конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Таким образом, договор Израиля с Кипром, и Турции с Ливией пока не являются общепризнанными и юридически могут выглядеть весьма сомнительно и могут быть оспариваемыми до бесконечности. Что касается Азербайджана, то он на фоне резкого кризиса в отношениях Запада с Россией обязуется увеличить поставки газа в Европу, а ЕС обещает выделить республике 2 миллиарда евро помощи. Но реальный объем газа на европейский рынок со стороны Баку несопоставим с российским. Россия в год поставляет в Европу около 400 миллиардов кубометров газа, занимая примерно 41% всего европейского рынка, в то время как Азербайджан в 2021 году выдал всего лишь 10 миллиардов и со всеми своими мощностями сможет поставить на европейские рынки только 30 миллиардов, не более. При этом 8 миллиардов кубометров идет в Турцию.

То есть в Европу в лучшем случае дойдет на пике внутренней добычи и экспорта газа всего лишь 23 миллиарда кубометров. Понятно, что Баку не может обеспечить все нужды Европы, если ему не удастся в перспективе подключить туркменский и иранский газ. В любом случае на определенном отрезке времени безотносительно к развязке вокруг Украины Европа будет вынуждена получать энергоресурсы из России. Но в сухом остатке получается, что Россия как бы прикрывает по времени энергетические маневры Анкары и Баку, позволяя им выстроиться в нужном для США и Европы порядке. Складывается ощущение, что Азербайджан и Турция иначе, чем арабский мир, оценивают геополитические перспективы своего военно-политического альянса в свете очевидного ослабления влияния США на Ближнем Востоке. Как пишет в этой связи турецкая газета Cumhuriyet, «не окажется ли так, что Анкара и Баку, закрывая брешь в американской энергетической политике, сами окажутся в тупике на фоне слабеющей Америки и восходящих восточных солнц Китая и России»? Как говорится, есть о чем подумать.