Встречу с президентом России Владимиром Путиным назвал главной задачей переговоров с Российской Федерацией президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил в своём видеообращении, опубликованном 14 марта в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача четкая — сделать все, чтобы состоялась встреча президентов…» — сказал он.

По словам украинского лидера, ещё одним результатом переговоров должно стать получение Украиной гарантий. Однако, какие именно гарантии хочет получить Киев, украинский лидер уточнять не стал.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Многие участники обсуждения напомнили о том, что Украина более семи лет не выполняла Минские соглашения. Комментирующие критически оценили заявление Зеленского о том, что целью переговоров с РФ является встреча с Владимиром Путиным.

«Цель [переговоров] одна — обсудить способы капитуляции!» — пишет Надежда Ш.

«Ради эффекта на что только не пойдет. Президент, который выдает на чистом глазу ложь о «разрушенном роддоме» для поддержки градуса русофобии или выпускающий ролики террора (устрашения) для гражданской администрации освобожденных территорий, меньше всего похож на вменяемого. Скорее агония последних дней рейха. Когда все уже держалось на страхе возмездия…» — ответила Надежде Ш. Ирина Т.

«Цели у него как у умалишенного. Хочу увидеть дядю Вову (Владимира Путина — М. Р.)», — не выдержала Виктория Е.

«Переговоры: Зе (Зеленский — М. Р.): «Чей Крым и Донбасс?». Путин: «Переговоры закончены, прощайте!» — прокомментировал новость Petrovich05071949.

«А Украина разве договороспособна? С майдана 2014 года договоры… не исполняют», — отреагировал Рома.

«Цели были в Минске прописаны. 1. 5 сентября 2014 года — не выполнены. 2. 12 февраля 2015 — не выполнены. 7 лет говорили: выполняйте «Минск 2» (по итогам которого и Луганск и Донецк оставались бы в составе Украины, но с особым статусом) так нет же, рогом упирались… А теперь получили то, что получили, и всё из-за «упёртого рога». P.S. ещё и радовались, что Путина кинули», — отметил Олег С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Тебе скоро с [бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой] Тихановской и с [самопровозглашённым лидером Венесуэлы Хуаном] Гуайдо встречаться придётся…» — отреагировал Alex M.

«Два года тебе… говорили, договаривайся с ЛДНР о мире, выполняй Минск, а ты что делал? Хихикал: «самолеты летят, будут бомбить»… Мир после уничтожения нациков, которых ты так и не посадил. Не посадил тех, кого говорил на выборах [что] посадишь», — написал Стас К.

«Уберите этого (Зеленского — М. Р.) в наркологию уже. Страна гибнет, а он из Польши бред несёт…» — не выдержала Марина Л.

«Да кого интересует, что говорит Зеленский? А цели ему уже известны. Согласен он с ними или нет — тоже не важно», — подытожил Олег В.