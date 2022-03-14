В Великобритании стартует вторая схема для миграции украинских беженцев. Британцы смогут выбрать одного человека или семью, которая будет жить с ними на безвозмездных условиях на протяжении не менее, чем шести месяцев. Сайт программы заработает уже сегодня. Всем лицам, принявшим беженцев, будут платить по 350 фунтов в месяц.

Керр Эби. Беженцы. 1938

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Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув рассказал, что он сам готов «предложить свободную комнату беженцу», сообщает BBC.

В своем интервью для программы BBC's Sunday Morning министр рассказал, что правительство рассматривает вариант обустройства недвижимости российских олигархов, попавших под санкции, для украинских беженцев: «Я хочу рассмотреть вариант, который позволит нам использовать дома и собственность лиц под санкциями до тех пор, пока против них будут действовать санкции, для гуманитарных и иных нужд. Однако, здесь предстоит преодолеть очень высокое юридическое препятствие, потому что эти санкции не являются постоянной конфискацией».

Часть пользователей хочет, чтобы депутаты и члены правительства сами взяли к себе домой хоть одного беженца, потому что у них, в отличие от простых британцев, много свободного места в квартирах и есть даже свободные дома, в которых беженцам будет очень удобно жить.

«Давайте, члены парламента первые кого-нибудь возьмут. У них по два дома, за которые платят налогоплательщики, так что пусть они покажут пример», — написал @MartinDaubney.

Haykakan.top Парламент Великобритании. Вестминстерский дворц. Лондон

Некоторые пользователи пожаловались на то, что предлагаемое вознаграждение не будет покрывать расходы на содержание беженцев, потому что цены на проживание, электричество и газ сильно возросли за последние несколько месяцев.

«Это будет намного дороже в продуктах! Что уж говорить о ценах на газ и электричество, с которыми мы и так не справляемся! Пусть богачи принимают их в своих домах со пустующим комнатами!» — прокомментировал @jwj_ltd.

«Это не покроет счет за газ», — согласился @paulrusby.

В комментариях отметили, что некоторые британцы не смогут принять украинских беженцев, даже несмотря на то, что они очень хотят помочь, потому что их положение станет намного хуже.

«Я знаю людей, у которых есть свободные комнаты. Но могут ли они потерять все пособия, которые они получают, потому что живут одни, например, льготы по местным налогам? 350 фунтов, возможно, не будут покрывать все потери, которые они понесут, приняв беженца, учитывая цены на отопление, электричество и еду», — предположила @RosieJess13.

«Я именно в такой ситуации. У меня две свободные комнаты, но я живу только на зарплату сиделки. Даже 350 лишних фунтов оставит меня без средств к существованию, если я приглашу семью», — рассказала @1Jennyb.

Ряд комментаторов поинтересовались, откуда у правительства деньги, чтобы их просто раздавать за то, что в доме у британцев будет кто-то жить. Часть из них предположила, что схема не сработает, потому что правительство обязательно придумает что-нибудь, чтобы вернуть все выплаченные деньги, а британцы найдут способ обойти правила и получать деньги просто так.

«Кто будет платить? И как они собираются предупреждать злоупотребления со стороны принимающих и беженцев?» — поинтересовался @straightfact251.

«Правительство только что списало 4,3 млрд фунтов, полученных мошенническим путем по время пандемии COVID-19, теперь оно раздает семьям по 350 фунтов в месяц, чтобы они заботились об украинцах. Без сомнений, все эти семьи получат максимум…» — прокомментировал @StephenBla

«Будут проведены необходимые проверки безопасности как беженцев и принимающих, как это делается и в схеме с родственниками», — уверяет @COOKIETSC.

В комментариях отметили, что с такой схемой правительство фактически переложило ответственность на британцев за то, что Великобритания принимает так мало беженцев в этом гуманитарном кризисе.

«Это хорошая идея для тех, у кого есть свободная комната и желание помочь, финансовая помощь минимальная, если только это не за человека. Получается, если вы хотите — делаете, если ваши обстоятельства не позволяют этого — к сожалению, не делаете. Практически правительство в очередной раз умывает руки, как они делали и при ковиде», — считает @PhilipSpike.

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» на YouTube Украинские беженцы в Польше

Часть пользователей выразили свою готовность принять беженцев и написали, что они с нетерпением ожидают начала работы сайта.

«Как я могу принять украинскую семью к себе домой? Я готов помочь любым возможным способом», — написал @FamilyMan995.

«Где и куда надо писать? У менять есть комната для пары пенсионеров или матери с ребенком. Дело не в деньгах, у меня и моего партнера не лучшая зарплата, нам самим тяжело, но мы считаем, что это правильное дело», — объяснила @beecrystalclear.

Ряд пользователей поинтересовался, почему сейчас схема действует только для украинцев, почему она не распространяется на граждан других стран и почему она не была организована ранее, когда был кризис в Афганистане и Сирии.

«Почему так нельзя сделать с беженцами из других стран?» — спросил @dcattani.

«Я не могу поделиться домом с афганцем или ливийцем», — отметил @GideonByandala.

«Я так понимаю, что в беженцах из стран Ближнего Востока, Африки никто не заинтересован, даже правительство ничего подобного для них не делало. Как обычно, они выбрали, кому помогать. И что они собираются делать с бездомными и нуждающимися в Великобритании?» — поинтересовался @Lacoeur2012.

Напомним, первая упрощенная схема выдачи виз для украинцев, у которых есть родственники на территории Великобритании, заработает со вторника, 15 марта. У украинских беженцев с паспортом появится возможность подать документы на визу онлайн.

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