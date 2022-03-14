Недавно было опубликовано совместное заявление участников диалога экспертов Россия — НАТО. Среди российских «подписантов» ряд академиков РАН, ведущие ученые и эксперты по международной проблематике. Первым пунктом заявления является требование ко всем конфликтующим сторонам без каких либо условий (!) прекратить огонь. Такого резкого заявления, фактически опровергающего необходимость проведения военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, не было за всё время после нацистского переворота и геноцида новыми киевскими властями своего населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Ни трагедия в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, ни обстрелы, в том числе авиационные и артиллерийские, мирного населения Донбасса, ни попытка удушить Крым путем энергетической и водной блокады, ни откровенно нацистские факельные шествия в Киеве, — ничто не побудило «звезд» отечественной науки выступить хоть со сколь-нибудь значимым и громким заявлением. Зато теперь, когда Россия вынужденно решает проблемы национальной безопасности, они призывают Кремль свернуть военную операцию без предварительных условий.

Между тем значительную часть вины за обострение международной ситуации несут именно псевдоученые и псевдоаналитики. Помнится, в одном из интервью незадолго до президентских выборов в США один из «подписантов» заявления, один из ведущих американистов, член-корреспондент РАН и директор одного из ведущих институтов по проблематике мировой экономики и международных отношений утверждал, что у Трампа «всё будет хорошо». И где теперь его прогноз?

Nataliya Sadovskaya Здание РАН. Москва

Где была отечественная наука, когда г-н Кучма выпускал свой пасквиль «Украина — не Россия» или когда прогнозировался уход США из Афганистана с тяжелейшими последствиями для региона, включая Казахстан? За сервильность российской науки и экспертизы сейчас Россия расплачивается не только экономическими потерями, но и жизнями военнослужащих.

Причина непрофессионализма и деградации отечественной науки и экспертизы заключается не только в извечной проблеме недофинансирования. Российская наука давно приобрела колониальный характер, отсюда и многочисленные уголовные дела, возбужденные не только по выявленным фактам коррупции, но и по ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Некоторые российские «ученые» крайне дорожат своими связями на Западе и Востоке и ставят свои связи там выше интересов Родины и научной честности. Этому способствует не только прямая коррупция со стороны их контрагентов, но и так называемая наукометрия.

Наукометрия (прежде всего индекс цитируемости) в основном находится в прямом подчинении Западу в лице якобы частных, но политически ангажированных компаний, самым очевидным образом связанных со спецслужбами. Но карьерный рост российских ученых, их диссертации, зарплата, наконец, научный авторитет до сих пор зависит от попадания в индекс Хирша или другие, не менее сомнительные наукометрические базы. Таким образом, российские ученые, особенно молодые, поставлены перед выбором: или они соблюдают научную честность и не добиваются видимых карьерных результатов, или следуют требованиям западных (и не только) наукометрических компаний, за которыми стоят спецслужбы и работают против своей страны.

Ilkasan 02 Молодые ученые в России

Недавно в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что он поручил Минобрнауки внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. Правильное, но запоздалое решение — слишком укоренена колониальность и безответственность нашей науки, ее сервильность.

Конъюнктурность значительной части представителей российской науки проявляется не только в зависимости от тех или иных иностранных государств. Почти сразу после поручения Минобрнауки на сайте Института Дальнего Востока РАН (ИДВ) — формально головного научного учреждения России в области китаистики — появилось сообщение, что его очередное руководство направило в Министерство свои предложения по изменению подходов к наукометрии.

Почему этого не было сделано раньше и не является ли это попыткой подмены научной честности карьерными и конъюнктурными интересами — вопрос риторический, ответ на него понятен и неприятен.

До сих пор соответствующий отдел ИДВ усердно занимался и нахваливал западную систему, но после решения отказаться от нее руководство института (из сомнительного и формального проекта «Лидеры России») решило побежать «впереди паровоза». Услужливость власть предержащим показывает несостоятельность и вторичность и ничем не лучше (а бывает, хуже) услужливости иностранным заказчикам. Сразу вспоминаются Грибоедов и Гоголь. Интересно также, откажется ли ИДВ от внедряемой системы kpi, которая носит чисто формальный характер, но резко облегчает управление, или признание «не по Сеньке шапка» будет формализовано.

Retradazia Институт Дальнего Востока Российской академии наук

Между тем проблемы ИДВ РАН носят не только организационный, но и политический характер — институт давно и плотно находится под серьезным влиянием китайской стороны. Звучавшие на Ученом совете заявления о том, что делегации института в КНР принимали «по-царски», проговорка руководителя наукометрической службы о «защите интересов Китая и (только потом) России» прямо говорят о вторичности для ряда сотрудников российских национальных интересов. Китай, безусловно, является дружественной для России страной. Но нет и может быть ни одного государства, даже союзного, чьи интересы полностью, на 100% совпадают с российскими. Особенно это касается такого мощного государства, как КНР.

Национальная безопасность России требует самого пристального и требовательного внимания не только к чиновникам Минобрнауки или РАН, но и к авторитетным (и не очень) ученым, которые в силу привычки или от небольшого ума продолжают обслуживать чужие интересы, будь их бенефициары за рубежом или в России. Это задача соответствующих служб и Совбеза РФ, который, видимо, в ближайшее время примет свои решения.