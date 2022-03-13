Акция протеста против президента России Владимира Путина и событий на Украине, которую сбежавшая из России группа Pussy Riot провела у бывшего посольства РФ в Тбилиси, вызвала неожиданную для российских протестующих реакцию грузинских пользователей соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Если бы в таком виде встали перед танками, эффекта было бы больше», — саркастично заметила Ш.П., имея в виду внешний вид участниц акции. Они стояли с плакатами против Путина и войны, раздетые до трусов.

«А у моего балкона протестовать не хотят?» — в тон предыдущему пользователю написал Б.Д.

«Всё понимаю и разделяю чувства украинцев. Но форма протеста возмущает», — добавила М.Д.Г.

«Пусть в своих странах русские, белорусы и украинцы протестуют хоть без трусов. А здесь нечего провоцировать и ставить под удар и без того натерпевшийся народ Грузии. Этим полуголым видом своим Украине не помогут», — констатировал Д.Д.

«Это провокация, их прислали сюда, чтобы провоцировать грузинский народ», — возмутилась И.Б.

Denis Bochkarev Группа Pussy Riot

«Митингуйте перед Кремлем в России, если вы сильные. Или боитесь Путина?» — усмехнулась М.Д.

«Они доиграются до того, что ополчат против себя грузинских женщин, и тогда пусть роют Америка и Россия своими атомами (далее нецензурно). Не злите грузин», — предупредил К.С.

«А раздеваться обязательно было?» — съязвила И.Б.

«Конечно, иначе протест не действует», — в тон ей ответил К.Г.

«И всё же, что такое эта жизнь? Мой отец за 37 рублей летал в Россию за этим, а они своими ногами пришли и голые бегают по городу. Расскажу внукам», — заметил И.К.

«В Грузии все на всё имеют право, кроме грузин. Хоштарию задержали за то, что обливалась кетчупом, а этих путанок почему не задерживают? Здесь их протест никому не нужен. Пусть едут к себе, раздеваются и протестуют перед Путиным. Позорное наше правительство, что позволяет такое этим проституткам», — возмутилась Н.А.Г.

«Плакатами говорите одно, а языком тела другое, то, что у вас в подсознании. Если оденетесь, что, никто на вас не посмотрит или содержание плакатов изменится?» — задалась вопросами Р.К.

«Такой акции в Грузии еще не было. И сейчас наш народ допустил такое?! То есть Грузия выродилась?! (далее нецензурно)… и русские, и украинцы — один народ, свиньи. Я там был и в таких проституток кидал всё, что попадалось под руку», — сообщил остальным пользователям О.К.

«Нет, это не Грузия, не страна волков. Ее надо переименовать. Это страна педерастов, проституток и выродков, и в этом виновата не какая-либо другая страна, а мы сами. Сытые желудки мы предпочли Родине!» — возмутился И.К.