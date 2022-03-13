В мире уже ощутили последствия действий недружественных по отношению к России стран. Как сообщал на днях Тourprom, решение многих европейских и неевропейских стран запретить полеты в их воздушном пространстве и зеркальный шаг российских властей привели к тому, что иностранные авиакомпании пытаются найти возможные маршруты, чтобы продолжать возить туристов и грузы, теперь облетая Россию и Украину над территорией Казахстана. В частности американским авиакомпаниям приходится летать дольше, что приводит к более значительным выбросам и более высоким затратам для перевозчиков на фоне роста цен на топливо. По словам управляющего директора авиационной консалтинговой фирмы Alton Aviation Consultancy Уманга Гупта, типичное время полета между Европой и Азией составляет почти 11,8 часа, а в обратном направлении — около 13,5 часа. По его словам, в лучшем случае будет добавлено более двух часов полетного времени в каждом направлении. Как говорится, «не было печали» — Казахстан теперь может пополнить свою казну новыми доходами: по словам главы местного Комитета гражданской авиации Талгата Ластаева, количество рейсов иностранных авиакомпаний через страну увеличилось в 3,5−4 раза. Он также отметил, что европейские компании в принципе использовали воздушное пространство Казахстана, но полеты были не в таких количествах, вместе с тем появились и новые для Казахстана авиаперевозчики, которые ранее никогда не летали в казахском воздушном пространстве, а сейчас изменили маршруты. Например, перенаправили свои полеты Малазийская авиакомпания Malaysia Airlines, EVA Air — это Тайвань, Jet Airways — это Индия, Biman Bangladesh Airlines — это Бангладеш. Ластаев отмечает, что Казахстан может значительно пополнить свою казну: средний тариф за полет над Казахстаном от $80 до $100 долларов за 100 км — эта плата достаточно низкая в сравнении с другими странами, в том числе и в СНГ, что кроме прочего является стимулом.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Серьёзной «туристической кровопотерей» называет Тourprom последствия антироссийских санкций для стран, где доля российских туристов была значимой. В частности, в Венгрии и Финляндии уже принялись подсчитывать убытки. Не успели страны отойти от двухлетних сбоев в поездках из-за постоянно меняющихся ограничений по Covid-19, как авиакомпании и туроператоры снова готовятся к закрытому небу. При этом до пандемии коронавируса Россия входила в десятку стран-поставщиков туристов. Более того, по мнению местных экспертов, туризм венгерских курортов в основном определялся российскими туристами, а теперь они будут испытывать нехватку гостей из России. Кроме того, по словам эксперта по туризму венгерского InfoRádió Világszám Роберта Рихарда Кисса, закрытие воздушного пространства вредит не только Венгрии, но и итальянским и испанским курортам. Власти Финляндии тоже рассчитывали, что 2022 год станет подходящим временем для восстановления туризма, сильно пострадавшего от пандемии коронавируса, но возникли новые неопределенности, пришедшиеся на традиционно набиравший обороты весенне-летний туристический сезон. Директор Visit Finland Кристина Хиетасаари назвала это серьезным кризисом и опасается последствий.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Руссо туристо

Цены на топливо в мире и вовсе отдельная история. Действия американского президента все больше подпадают под известный фразеологизм — «лебединая песня». Издание Лента.ру цитирует слова обозревателя газеты The Washington Post Марка Тиссена, который в своей статье назвал топливный кризис в стране «налогом на слабость» Джо Байдена. По словам обозревателя, рост цен на топливо в США вызван не действиями России, а политическими шагами вашингтонской администрации.

«Рост цен на газ — это налог, который мы платим за пагубную климатическую и социальную политику Байдена. А остальное? Вместо «путинского повышения цен» американской администрации следовало бы назвать это «налогом на слабость» Байдена», — написал в своей статье Марк Тиссен.

Ранее, как напомнило агентство Лента.ру, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что санкции Запада приведут к усилению самодостаточности государства, в то время как для американских и европейских компаний это будет означать потерю российского рынка. Тем временем профильное издание «Нефть Капитал» отмечает, что зарубежные нефтегазовые компании оказались в тупике: с одной стороны, компании из Великобритании, США и Евросоюза заявили, что откажутся от активов в нефтегазовом секторе России и даже от контрактов на поставки, с другой — либо не хотят этого делать, либо не совсем понимают, каким образом выполнить эти же условия. Ярким примером, как указывает издание, является то, что в первых числах марта пресс-служба Shell опубликовала извинения за то, что компания приобрела партию российской нефти, несмотря на свои заявления о том, что из-за событий на Украине намерена выйти из всех совместных с Россией проектов. Главное оправдание Shell — в момент сделки нефть из РФ была крайне необходима для европейских НПЗ, нуждающихся в бесперебойных поставках углеводородов. В компании, пишет издание, умолчали о том, что Shell купила партию нефти Urals с дисконтной скидкой в $28,5 за баррель к Brent, а расходы на транспортировку взял на себя трейдер Trafigura. Представители британской компании лишь заявили, что компания продолжит «выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно, но на ее замещение потребуется время, поскольку РФ важна для мировых поставок». Кроме того, избавление от российских активов в нефтегазе повлечет убытки иностранных компаний. Например, как пишет «Нефть Капитал», 27 февраля British Petroleum (ВР) объявила о намерении продать 19,75% акций «Роснефти». По предварительным оценкам британской компании, такой шаг в общей сложности повлечет за собой расходы для BP в размере до 25 млрд долларов. Более того, аналитики из Business Insider считают, что подобный шаг BP к тому же сократит и мировую добычу нефти и газа британского энергетического гиганта на треть.

Un.org Дмитрий Полянский

Нерешительность действий европейских, британских и американских компаний, как указывает издание, обусловлена не только желанием сохранить приносящие доход активы в России вопреки политической повестке. Дело еще и в ответных шагах России на антироссийские санкции: правительство в последние недели создает ряд препятствий для вывода капитала из страны, включая активы нефтегазового сектора, принадлежащие иностранным компаниям. В первую очередь речь идет об указе президента РФ Владимира Путина от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Коротко говоря, если Shell, ExxonMobil или какая-либо другая компания захотят продать активы (которые сильно подешевели из-за санкций) нефтегазового сектора РФ, то потенциальный покупатель таких акций обязан получить на это одобрение ЦБ России и Минфина. Если этого не произойдет, то активы той же Shell и ExxonMobil, конечно, останутся в их распоряжении, но чтобы избавиться от них, придется вновь искать покупателя. Но маневров в этом случае немного: продавать их придется либо российским компаниям, что, по сути, запустит в отрасли процесс массового buyback, либо иностранным компаниям, которым позволит это сделать Минфин и ЦБ России. Издание приводит на этот случай цитату одного из ведущих акционеров British Petroleum в интервью для The Times: «Хорошо, мы продадим акции, но кому? Раньше не было очевидных покупателей на эту долю, а уж теперь и подавно. Даже если найдутся покупатели из Китая или с Ближнего Востока, BP придется сделать очень большую скидку, поскольку продажа акций точно будет экстренной».

А в это время заметался Джо Байден. ТАСС сообщил со ссылкой на издание Bloomberg, что США готовы ослабить свое же экономическое давление на Венесуэлу в части экспорта нефти. Чуть позднее, как сообщило издание Прайм, Венесуэла могла бы начать поставки нефти в США и Европу в середине текущего года. Однако США должны сделать Венесуэле «амбициозное предложение», если хотят достичь соглашения о поставках нефти. При этом, как сообщало ранее информагентство РИА Новости, по мнению автора Frankfurter Algemeine Zeitung Тьерка Брювиллера, США не смогут найти альтернативу российской нефти в Венесуэле. «Нефтяная промышленность Венесуэлы зачахла после многих лет бесхозяйственности», — говорится в публикации Брювиллера. По словам директора латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера Франсиско Мональди, Каракас в краткосрочной перспективе не сможет нарастить дневную добычу даже до миллиона баррелей, а для значительного уровня производства стране потребуются инвестиции в размере 12 миллиардов долларов в год в течение ближайших пяти лет. Кроме того, как отмечается в публикации, Венесуэле нужна нефть для обслуживания долгов перед Россией и Китаем.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что тоже намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка, и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России. Но, как пишет РИА Новости со ссылкой на озвученное изданию мнение министра нефти и газа Ливии Мухаммеда Ауна, Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, — такой вариант если и возможен, то только через пять-семь лет. Напомним, как заявлял ранее российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Создание проблем для финансового сектора России также обернулось эффектом бумеранга. ProFinance.ru в публикации, подготовленной по материалам Financial Times, сообщает, что крупнейшая управляющая компания мира BlackRock потерял больше 17 млрд долларов на российских ценных бумагах: 28 февраля, когда рынки были фактически заморожены, общая стоимость принадлежавших ей российских активов составила около $1 млрд против $18,2 млрд на конец января — это снижение стоимости произошло не из-за продажи активов, а из-за их переоценки. Другим крупным управляющим активами компаниям также приходится списывать миллиарды долларов убытков. В портфеле Pimco, например, перед горячей фазой спецоперации на Украине было не менее 1,5 млрд долларов российского суверенного долга и еще около 1,1 млрд долларов синтетической ставки на эти бумаги через продажу кредитных дефолтных свопов (CDS). По данным Morningstar, фонды Ashmore и Western Assets также имеют в портфеле российские долговые активы. Ими же владеет и Janus Henderson, правда в гораздо меньшем объеме. Американские банки Goldman Sachs и JPMorgan, как напоминается в публикации, объявили в четверг о планах свернуть свой бизнес в России, заявив, что действуют в соответствии с инструкциями правительства. По состоянию на конец 2021 года, как пишет РБК, иностранцы владели российскими активами почти на $170 млрд. Общий объем российских акций в портфелях нерезидентов составлял $86 млрд. Иностранные инвесторы также держали номинированные в долларах ОФЗ на сумму $20 млрд и рублевые суверенные облигации на сумму $41 млрд (данные Банка России). Объем корпоративных долговых обязательств на счетах иностранцев, по оценке JPMorgan Chase, составляет $21 млрд. Как отметил начальник отдела портфельной стратегии развивающихся рынков в TD Securities Кристиан Маджио, «если у вас остались российские активы, вы либо продадите их очень дешево — если сможете найти покупателя. Либо же вам придется списать их стоимость до нуля».