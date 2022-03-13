Сеть: «Изображают друзей России?» — Турция отказалась от санкций против РФ
Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против Российской Федерации, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.
«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.
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Новость обсудили в телеграм-канале украинского блогера Михаила Онуфриенко. Многие напомнили о том, что Турция продает Украине ударные беспилотники Bayraktar, добавив также, что турецкие власти, прежде всего, пекутся об интересах своей страны.
«Мудро», — отреагировал VG.
«Мозги есть у турок», — добавил qa778899.
«Зато «Байрактары» [Украине] поставляют… двуличные», — возмутился Евгений М.
«А что решит [«проблемы»]? Поставки «Байрактаров?» — не без сарказма задался вопросом Sergius.
«К санкциям не присоединяется и «Байрактары» Украине торгуют (продают — О. П.). Ох уж эти взаимоотношения», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Ничего личного, просто бизнес, — курортный сезон на носу», — отметила Татьяна Л.
«У турок лето и туристы, им зарабатывать надо», — в свою очередь также добавил Дементий.
«Перед туристическим сезоном невыгодно», — смеется Максим П.
«Украинцам не говорите, а то они будут плакать», — с сарказмом отреагировал Grey Cardinal.
«Ну, турки, как всегда, и нашим и вашим», — пишет Maks.
«А кто бы сомневался? Куда они будут сбагривать свои помидоры?» — иронизирует Alexey.
«Байрактары» бы ещё перестали поставлять Украине, — лучше было бы», — написал Andrey resеt.
«Байрактары» поставляет не Турция, а предприятие из Турции», — ответил ему (Andrey resеt) Sadboy.
«Турки… Им нет доверия, — они одной рукой могут помогать, другой вредить», — отреагировал Антон.
«Эрдоган опять на двух стульях усидеть пытается», — прокомментировал новость Yan S.
«Но будет исподтишка поставлять оружие Украине…» — отреагировал «Диванные Войска».
«Предлагаю в Турцию вообще не летать. Пусть вместо туристов зарабатывают на «Байрактарах»… двуличные!!!» — написал Darth Vader.
«Да, [санкции] проблемы не решат, а вот туристический сезон в Турции могут сорвать», — добавила Светлана.
«Турки… [хитрые] — продают оружие Украине, не признают Крым и делают вид, что друзья РФ…» — отметил Igor.
«Турки не делают просто так ничего. Сегодня одно говорят, завтра другое скажут. Нет им веры», — подытожил Андрей.