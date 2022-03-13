Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против Российской Федерации, заявил 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Ограничительные меры против России не принесут желаемых результатов, отметил он.

«Наша позиция ясна: санкции не решат проблемы», — заключил он.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского блогера Михаила Онуфриенко. Многие напомнили о том, что Турция продает Украине ударные беспилотники Bayraktar, добавив также, что турецкие власти, прежде всего, пекутся об интересах своей страны.

Министерство иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Мудро», — отреагировал VG.

«Мозги есть у турок», — добавил qa778899.

«Зато «Байрактары» [Украине] поставляют… двуличные», — возмутился Евгений М.

«А что решит [«проблемы»]? Поставки «Байрактаров?» — не без сарказма задался вопросом Sergius.

«К санкциям не присоединяется и «Байрактары» Украине торгуют (продают — О. П.). Ох уж эти взаимоотношения», — отреагировал один из участников обсуждения.

Официальное интернет-представительство президента Украины Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

«Ничего личного, просто бизнес, — курортный сезон на носу», — отметила Татьяна Л.

«У турок лето и туристы, им зарабатывать надо», — в свою очередь также добавил Дементий.

«Перед туристическим сезоном невыгодно», — смеется Максим П.

«Украинцам не говорите, а то они будут плакать», — с сарказмом отреагировал Grey Cardinal.

«Ну, турки, как всегда, и нашим и вашим», — пишет Maks.

«А кто бы сомневался? Куда они будут сбагривать свои помидоры?» — иронизирует Alexey.

«Байрактары» бы ещё перестали поставлять Украине, — лучше было бы», — написал Andrey resеt.

«Байрактары» поставляет не Турция, а предприятие из Турции», — ответил ему (Andrey resеt) Sadboy.

«Турки… Им нет доверия, — они одной рукой могут помогать, другой вредить», — отреагировал Антон.

«Эрдоган опять на двух стульях усидеть пытается», — прокомментировал новость Yan S.

«Но будет исподтишка поставлять оружие Украине…» — отреагировал «Диванные Войска».

«Предлагаю в Турцию вообще не летать. Пусть вместо туристов зарабатывают на «Байрактарах»… двуличные!!!» — написал Darth Vader.

«Да, [санкции] проблемы не решат, а вот туристический сезон в Турции могут сорвать», — добавила Светлана.

«Турки… [хитрые] — продают оружие Украине, не признают Крым и делают вид, что друзья РФ…» — отметил Igor.

«Турки не делают просто так ничего. Сегодня одно говорят, завтра другое скажут. Нет им веры», — подытожил Андрей.