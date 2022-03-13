После того как генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что передал министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу предложение со стороны Североатлантического альянса присоединиться к санкциям против России из-за украинского кризиса, Анкара ответила. Но на уровне министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмез. Он сообщил со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Анкара «не одобряет предложение НАТО присоединиться к санкциям против России». По его словам, «мы видим, что у нас нет проблем с газом, мы не хотим быть стороной санкций, мы на стороне дипломатии».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган

Позиция Турции в сложившейся ситуации очень любопытна. Свой отказ от присоединения к санкциям она мотивирует тем, что выступает в роли посредника между Москвой и Киевом в урегулировании украинского кризиса, а в случае присоединения к санкциям эта миссия может быть сорвана. «Никто, кроме нас, не имеет таких доверительных отношений с Россией и Украиной», — говорит глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу. Действительно, Эрдоган настойчиво предлагает свое посредничество, хотя на первых порах эту инициативу в Киеве и Москве воспринимали по-разному. Киев выступал «за», Москва осторожничала, Запад просто наблюдал. Но после того, как при посредничестве Турции в Анталье состоялись переговоры между главам МИД России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой и появились сообщения турецкой стороны о возможности встречи в Турции президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в «в ближайшее время», следует признать: Эрдоган своего добился и оказался в самом центре событий.

Президентство Турецкой Республики Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба во время переговоров

После длительной паузы с ним связался по телефону президент США Джо Байден. И сразу появилась интрига. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя посредническую политику Анкары, заявил, что «дипломатические контакты с Кремлем продолжают близкие партнеры США — Турция, Франция и Израиль», причем Анкара «по украинской тематике действует в полной координации и консультируется с Вашингтоном». Поэтому, согласно логике Прайса, Вашингтон поддерживает на этом направлении Турцию. Телеканал СNN со ссылкой на источники в Белом доме также сообщил, что «в администрации США позитивно рассматривают миротворческие инициативы Израиля и Турции, считая их более эффективными, чем попытки Франции и Германии». Интрига тут в том, что ранее Эрдоган выставлял свою инициативу по Украине как самостоятельную.

Следующий ход предпринял уже Зеленский. Если раньше он говорил о готовности прибыть в Турцию на переговоры с Путиным, то сейчас на встрече с журналистами заявил, что предложил израильскому премьеру Нафтали Беннету провести переговоры с российским лидером в Иерусалиме. Так он исключил Анкару из числа «точек, где мы можем найти понимание, чтобы остановить войну». И дело тут в том, что, как предполагают украинские эксперты, «для Эрдогана политика миротворчества является прикрытием отказа от санкций против России». Они, как отмечает турецкое издание Daily Sabah, указывают на то, что Анкара отклонила требования Киева закрыть для российских военных кораблей Проливы и воздушное пространство и отказаться от российского газа. Поэтому Зеленскому рекомендовали разрушить «миротворческое прикрытие» Эрдогана, вынудить «начать шагать в ногу с партнерами по НАТО, а не выжидать появления благоприятных условий для достижения собственных интересов, пусть даже в краткосрочной перспективе». И не только это. По мнению польского издания Wirtualna Polska, «Киев может пытаться перекрыть Анкаре и возможности застолбить за собой место в архитектуре безопасности Восточно-Центральной Европы».

U.S. Secretary of Defense Нафтали Беннет

А сейчас предпринимается попытка руками Зеленского нанести удар по репутации Эрдогана как крупного мастера тактического политико-дипломатического маневрирования. Не случайно заговорили о Баку как месте предполагаемой встречи Путин — Зеленский. Нельзя исключать, что в рамках активной коммуникации между Киевом, Москвой и Анкарой вместо Эрдогана доверенным посредником в урегулировании украинского кризиса выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев. По сути, если предположить наличие у сторон желания к непубличному диалогу, то именно Баку становится оптимальным связующим звеном для его обеспечения. Но, в конце концов, Алиев и Эрдоган могут в этом случае объединить усилия и сыграть в тандеме.