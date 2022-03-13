Транснациональный транспортный коридор в условиях западноевропейскиих и североамериканских санкций против России будет приобретать первостепенное значение. Учитывая тотальную зависимость всех стран Передней Азии и Ближнего Востока от поставок сельскохозяйственной продукции из России, и в первую очередь — зерна, а также тот факт, что поставок сельскохозяйственной продукции с Украины в этом году попросту не будет, роль Азербайджана как транспортного оператора и роль Южного Кавказа как транзитного коридора будут возрастать многократно.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В этих условиях Зангезурский коридор реально станет выгодным макроэкономическим проектом, в котором будут кровно заинтересованы не только Азербайджан, Россия и Турция, но и еще длинный список стран, поэтому вариантов для Армении далее тормозить реализацию данного проекта просто не видно.

Пользователи социальной сети «Телеграмм» оставляют комментарии под новостным постом «Кавказского бюро», канала о событиях в южно-кавказском регионе.

CuriousGolden Азербайджано-армянская государственная граница

Nigar Ibrahimbayli @Choreo_N:«Издавна торговые маршруты Великого Шелкового пути неизменно проходили через Азербайджан. Он был «воротами» между загадочным далеким Китаем и богатой Европой. «Кто-то по ходу маховик времени прокручивает назад)) Все события происходят в точности, да в обратном направлении))».

Advokat Nagiev:«А вообще, Азербайджан — союзник России, и это очень верный выбор. Россия друзей не сдаёт, как НАТО, и в беде не бросает, как не бросила Эрдогана в 2016 г., когда его хотели убрать кураторы Киева».

Премьер Госсовета КНР: Антироссийские санкции отразятся на восстановлении мировой экономики, нанесут ущерб всем сторонам.

TuralAZ:«Трезвые мысли у китайцев».

@ea_braun:«14−15 марта корабль экономики пойдёт вслед за военным».

@itybrut:«Безработных ой как много станет не только в России. Вообще удивительно видеть, как люди, особенно люди бывшего СССР, радостно смотрят на санкции. А потом «ой, хлеб дорогой! Ой, доллар подорожал». Скоро будет «ой, работы нет».

Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с санкциями против России.

Автор телеграм-канала Maira Baku реагирует на это заявление:

Admin:«Как интересно получается, теперь уже неизвестно по кому санкции больше бьют. Против того, кого санкции ввели? Или против тех, кто эти самые санкции ввёл??? «Вот такая загугулина получилась» ЕБН».

AQİL ARİF OGLI: «Америкосы видят, что инфляция наступает. Ввели санкции против России, дабы связать воедино и обвинить Россию. палата#6».

Марк отвечает Арифу:

Марк Гальперин:«Одна из версий, о сговоре. Миру нужна причина списать все долги. Обнуление за счёт Путина. Так что, если у кого какие сбережения, то закупаться и в деревню)».

Shah:«Санкции для америкосов стали эффектом бумеранга».

Sabina: «Это Россия пока еще не ответила)».

Thalía:«Санкции это — Мак, Кола, Zara и прочая никому не нужная шелуха. А реальных санкций нет и не будет, запад зависим от нефти, урана, леса и прочих природных ресурсов, коими Россия их обеспечивает. Это и есть двойная политика запада: много шума и мало дела. Европа уже в *опе — бензин 2€ и цены растут, обещают до 7€».

Rita: «Эх, политиканы… вам не понять, на какие потери готов мир, чтобы показать, насколько неправа Россия… И никто не хочет вступать в прямой военный конфликт со страной, которая с ядерным оружием как обезьяна с гранатой…».

«Азербайджанские эксперты поддерживают внедрение российской платежной системы «Мир» в Азербайджане», — пишет Sputnik Азербайджан.

В телеграм-канале @AzeSputnik был проведен опрос среди подписчиков, в котором выяснилось, что более половины опрошенных поддерживают внедрение в Азербайджане платежной системы «Мир».