



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент Варшавы Рафал Тшасковский сообщил о надвигающемся кризисе с приемом беженцев с Украины в польской столице. По его словам, в город прибыли около 290 000 человек, и «это только начало». Варшавские чиновники отмечают, что беженцев может быть больше, поскольку подсчитаны только те, кто приехали «гуманитарным транспортом» или обратились за помощью в городские «пункты поддержки». Но непонятно, сколько украинцев добрались до Варшавы самостоятельно или с помощью поляков, перевозивших их на личных автомобилях. Правда, не все беженцы остаются в столице, некоторые отправляются дальше в другие регионы. «Эксперты говорят о нескольких миллионах беженцев, которые могут попасть в Польшу, — заявил в этой связи Тшасковский. — Время «сердечной» помощи должно закончиться. Нам нужна скоординированная система на национальном уровне. С ней знакомы в ООН и Европейском союзе. Эти эксперты уже находятся в Польше и готовы помочь нашему правительству. Поэтому мы обращаемся к власть имущим с просьбой о помощи».

European People's Party Рафал Тшасковский

Польша сейчас проходит стрессовый тест. Понятно, что в таком оперативном режиме, когда сотни тысяч украинцев переходят украинско-польскую границу, причем разрешают делать это даже людям без паспортов, сложностей и трудностей следует ожидать. Информацию с колес польские издания дают в режиме нон-стоп. Вместе с тем есть эксперты и журналисты, которые заглядывают дальше. Ведь даже полтора миллиона украинских беженцев поменяют национальный и политический облик Польши, а что будет со страной, когда ее заполнят несколько миллионов выходцев с Украины? Самым оптимальным вариантом в этой связи польские аналитики видят вариант скорого урегулирования украинского кризиса, определения нового статуса украинского государства, пусть не того, о чем мечтают в Киеве, главное, чтобы появилась хоть какая-то стабильность и возможность прогнозирования. Потому что без этого беженцы будут стараться обустроиться в странах, куда они смогли выехать. В первую очередь это касается Польши. Это очевидно для правящей польской коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS). И, судя по принимаемым ею решениям, правительство исходит из того, что украинцы останутся в Польше надолго, если не навсегда.

В первую очередь об этом свидетельствует письмо министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека директорам школ, учителям, чиновникам, родителям и ученикам по поводу приема украинских учеников в польские школы. «Мы осознаем, что наша общая задача сейчас — обеспечить беженцам комфортные условия жизни, дать им возможность найти работу и продолжить обучение», — пишет Чарнек. В настоящее время в Сейме Польши находится на рассмотрении специальный законопроект. В нем говорится об увеличении количества мест для обучения украинских детей. Планируется облегчить трудоустройство граждан Украины на должность ассистента учителя, расширить преподавательский состав для украинских учеников. На эти цели правительство выделит дополнительные средства из государственного бюджета. «Дамы и господа, я заверяю вас в своей поддержке и усилиях по адаптации польской системы образования для приема украинских учащихся в школах и учебных заведениях по всей стране, мы открыты для дальнейших предложений по изменению законодательства», — заключает министр.

Gov.pl Пшемыслав Чарнек

Система образования в любой стране предполагает вовлечение учеников в обучающий процесс лет на десять — двадцать. Всё это время польским властям придется иметь дело не только с украинскими детьми, но и их родителями. То есть уже сейчас Польша приросла одномоментно несколько миллионами новых «подданных», как это случилось с ней в XVI веке во время создания с Литвой нового государства, Речи Посполитой. Возможно, в отделенном будущем Польша сможет «переварить» и успешно интегрировать их всех. Но есть проблемы, которые нужно решать сегодня. Как задается вопросом польский портал Interia: «Когда тема беженцев с Украины перестанет нас объединять?» Издание замечает, что принимаемые решения «наделяют украинских беженцев правами польских граждан. Одно только впечатление, что украинцы со слабым здоровьем занимают места поляков в очередях в медицинские учреждения, может стать поводом для недовольства. Во внезапно переполненных школах могут возникнуть «местные войны». В Сети задаются вопросами о том, есть ли смысл наделять украинцев социальными льготами. Остается только дождаться первых инцидентов, вызванных не всегда ожидаемым соседством. В конце концов, украинцы (особенно украинские женщины) становятся все более заметными на улицах. Этого достаточно, чтобы разозлить некоторых людей».

В свою очередь газета Dziennik Gazeta Prawna заявляет, что «солидарность с беженцами не должна оплачиваться за счет работников, которые не могут позволить себе жилищные кредиты или частное медицинское обслуживание — игнорирование этого вопроса приведет к огромной социальной напряженности». Но дело не только в «социальной напряженности». Перед польским обществом встают и другие сложные проблемы. Размещение украинских беженцев может стать предметом политической интриги. Чем больше их будет сконцентрировано в том или ином населенном пункте, тем выше риск возникновения конфликтов, которые станут отражаться на популярности местных органов власти. Президенты и мэры польских больших и средних городов, где сильны оппозиционные партии, сейчас выступают за то, чтобы переправлять беженцев в сельскую провинцию, традиционный электорат «Права и Справедливости». В этой ситуации правящей партии выгоднее задержать украинцев в Варшаве и ей подобных городах, чтобы подорвать позиции своих политических соперников. Это первое.

Второе. Рано или поздно, но украинским беженцам надо будет предоставлять гражданство Польши. А значит эти новые граждане станут важным элементом политического ландшафта страны. «В августе 2020 года наш президент Анджей Дуда выиграл у Тшасковского с преимуществом в два процента голосов, — отметил в разговоре с автором этих строк один из польских политологов. — Несколько миллионов украинцев, получивших гражданство нашей страны, смогут в будущем определять, кто возглавит государство, у них будет «золотая акция», и за ними станут активно ухаживать польские партии». Это очень даже возможно. Чем же в таком случае станут расплачиваться с владельцами «золотой акции» партийные боссы? Не исключено, что не только обещаниями больших социальных льгот. Меняться будет сама польская политика, отягощая себя идеологическими воззрениями бежавших с Украины. Как, например, в США влиятельная кубинская эмиграция препятствует любым попыткам выйти на потепление с Гаваной. В случае с Польшей радикализм во внешней политике затронет не только Россию. Украинские «патриоты» обозлены и на страны Запада, считая, что те их «предали». Это означает, что Варшаву могут ждать сложности в выстраивании отношений с ведущими государствами ЕС, прежде всего с Германией и Францией. Но, как говорится, «ты этого хотел, Жорж Данден!»