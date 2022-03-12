Несмотря на критику в отношении порядка принятия беженцев с Украины, в Великобритании премьер-министр Борис Джонсон продолжает защищать политику правительства в этом кризисе. За всё время проведения российской специальной военной операции Британия приняла всего около 1000 беженцев.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

В отличие от стран Европейского союза, которые разрешают беженцам проживать на их территории в течение трех лет без визы, Великобритания сохраняет обязательное получение визы.

Правительство разработало уже вторую схему, детали которой будут объявлены в понедельник, 14 марта. Джонсон рассказал, что она позволит британцам принимать беженцев к себе домой.

Многие пользователи отметили, что в Великобритании слишком много пустующих домов, члены королевской семьи, члены парламента и многие государственные служащие являются собственниками большого количества домов, которые они не используют. Комментаторы предложили поселить украинских беженцев туда.

Gov.uk Борис Джонсон

«Очень много домов в собственности у богатых людей стоят пустые круглый год. Взять, например, все роскошные квартиры в Лондоне. У членов королевской семьи множество пустых дворцов и замков, в которых места более чем предостаточно. Выбор огромный, и остаться можно бесплатно», — прокомментировала @L_A_D_J.

«В Букингемском дворце 775 комнат, включая 19 государственных, 52 королевских и гостевых комнаты, 188 комнат для персонала, 92 офиса и 78 ванных комнат. Королева разве не упоминала, что она не планирует их использовать? Идеально же!» — добавил @yanoula1.

«У Риши Сунака (канцлер казначейства Великобритании — прим. Д.С.) 12 домов, я уверен, что он примет всех беженцев с распростертыми руками», — напомнил @siantwin.

«Сколько человек Борис принял на Даунинг-стрит, 10?» — поинтересовался @Cridgey1.

Часть пользователей уверена, что министр внутренних дел Прити Пател сделает все возможное, чтобы в Великобританию прибыло как можно меньше беженцев, именно поэтому очевидные и даже старые схемы разрабатываются уже больше двух недель.

UNSOM Somalia Прити Пател

«Если они пройдут Пател!» — прокомментировал @grumpzie.

«Это та же самая схема, о которой Борис говорил пять дней назад, что она уже существовала (до сих пор не работает). Давайте посмотрим, если она наконец будет установлена в понедельник (14 марта) и если Пател найдет способ задержать её», — напомнил @chrisfelthamuk.

Ряд пользователей поинтересовался, каким образом будут разрешаться конфликты между собственником жилья, который принял беженца, и самим беженцем, потому что полностью доверять беженцам британцы никогда не будут.

«Давайте представим, что вы взяли кого-то к себе домой, а потом у вас появились проблемы, например, вы не можете с ними жить, как вы будете выселять их из своего дома? Дело явно привлечет внимание прессы», — написал @NdumisoNxumalo0.

В комментариях отметили, что похожая система уже существовала, и ничего нового в правительстве не придумали, а просто свалили работу на местные власти.

«Для этого уже существует система, ей управляют местные советы. Это называется «филантропическая сдача в аренду». Они платят номинальную сумму в 50 фунтов, но у обеих сторон есть права и обязанности, как и в любом другом соглашении по сдаче жилья в аренду», — ответил @FlockySquee.

Некоторые пользователи написали, что они с радостью примут беженцев у себя дома, однако одна часть из них не понимает, как будет организован процесс, а другая жалуется на нищету в стране, которая затрудняет ситуацию.

«К кому мне необходимо обратиться, я очень хочу помочь. Я знаю, что там есть дети, которые остались без родителей в такое трудное время. Я с радостью открою дверь одному-двум детям, обеспечу им проживание до тех пор, пока они не смогут восстановить связь со своими родителями», — написала @missywhale.

«Я бы с радостью принял кого-нибудь, но у меня только одна кровать, если бы я мог позволить себе дом, я бы с радостью помог», — прокомментировал @starl0rd2378.

«Слушайте, я зарегистрировалась уже очень давно, до того как Борис Джонсон упомянул об этом. Проблема в том, что их сначала надо впустить в страну, прежде чем я впущу их в свой дом», — объяснил @FlockySquee.

Напомним, со вторника, 15 марта, начнет действовать упрощенная онлайн-схема для подачи документов на визу, об этом сообщила парламенту министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Эта схема будет работать для украинцев, у которых есть паспорт и родственники, которые уже живут на территории Великобритании.

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