В связи с заявлением владельцев социальной сети Instagram о том, что в ней разрешается публиковать призывы к насилию в отношении граждан Российской Федерации, доступ в России к социальной сети Instagram решено ограничить. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Решение приняли на основании соответствующего требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». В целом многие участники обсуждения отметили, что в указанной социальной сети нет ничего полезного и ограничение доступа к социальной сети Instagram приведет к тому, что у пользователей соцсети может появиться дополнительное свободное время, которое можно провести с пользой.

«Роскомнадзор назвал дату блокировки Инстаграма — 14 марта в полночь по московскому времени», — сообщается на YouTube-канале издания «Страна.ua».

»Одобрили блокировку отупляющего моим детям мозг приложения?.. Отличная идея!!! Завтра же отведу их в библиотеку», — отреагировал Виталий.

«Слава Богу и остальные бы соцсети и Тик Ток… бы запретили, Россия только чище станет без них», — отметил «Фамилия Имя».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

«Даёшь отключение всего буржуйского! Ура, товарищи!!!» — добавил Илья Б.

«Читаем книги, ходим на балы, становимся леди и джентльменами», — написал Александр Н.

«Блогеры начнут искать работу, а так как по большей части это обзорщики всякого хлама, то, видимо, их судьба дворника ждет. Но я, будучи школьником, тоже подрабатывал и на стройке, и дворником. Это не стрёмно, это работа, так что всё у них будет хорошо», — не без сарказма отметил Михаил М.

«Давно пора закрыть всё это дерьмо. Мы теряем и утеряли несколько поколений после продвижения на Запад», — прокомментировал новость Петр Е.

«Наконец-то пошли радостные вести… Ура!!!» — добавил Василий К.

«Прям армагедонище. Может, начнут книги, наконец, читать и времени у людей больше появится!» — отреагировал Олег Б.

«Макдоналдс, Кока-кола… Твиттер и прочие гадости пора вымести и забыть… Ютьюб жаль, но он становится явно токсичен…» — отметил Андрей Б.

«Ну что тут сказать? Мне собственно… [безразлично], — я не сидел ни в инсте, ни в тик-токе. Так что пусть катятся подальше. Зато молодёжь будет меньше в телефонах сидеть и начнёт почаще смотреть по сторонам», — подытожил Дмитрий М.

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